來稿．中六生｜聯繫人變增值人：應為特區護照爭取更多免簽證待遇

來稿作者：謝鈞睿



香港回歸祖國以後，一直定位為「超級聯繫人」，在貿易、投資、金融和專業服務上都有優勢，但香港特區護照在許多「一帶一路」國家的免簽待遇仍有改善空間。



從「聯繫人」到「增值者」

行政長官李家超提出香港需要從「超級聯繫人」邁向「超級增值人」，我認為香港政府應該更積極向外國政府爭取更多免簽證待遇，讓香港人更容易「走出去」，同時吸引更多「一帶一路」國家的人才和投資來港。

較早前，阿爾及利亞政府給予特區護照持有人14天免簽證，我為國家和香港的軟實力而鼓舞。然而，政府推廣特區護照的力度不及回歸初期，在全球化的今日有必要加倍努力。

彌合帶路國家的簽證鴻溝

「一帶一路」涉及約150個國家，主要來自亞洲、非洲、中東、歐洲和拉丁美洲。根據政府數據，已有超過110個「一帶一路」沿線國家給予特區護照免簽或落地簽待遇。不過，我們前往不少「一帶一路」重點國家時，例如孟加拉、哥斯達黎加、宏都拉斯、南亞部分國家或中亞個別地區，仍然需要提前申請簽證，或面對繁瑣程序。

這會增加出行人士的時間和成本，影響旅遊、考察、商務或投資決策。例如2024年12月，索羅門群島與中央政府簽訂互免簽證協議，容許中國護照持有人免簽證到訪索羅門群島30日，但作為中國特區的香港，卻需提早準備簽證。

護照成為競爭的核心標誌

「一帶一路」倡議強調「五通」——政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通）。免簽就是最佳的「民心相通」和「貿易暢通」措施。香港企業在基建、融資、法律服務上大有可為，如果護照更方便，就能更快抓住機會。

以阿聯酋政府為例，阿聯酋外交與國際合作部於2017年計劃在2021年將阿聯酋護照打造成全球五大最強護照之一。截至2018年12月，阿聯酋護照已經成為亞洲最強護照之一。這成功為阿聯酋帶來不少投資，同時增加國際知名度，成功將杜拜以及阿布扎比打造成為中東其中一個最國際化的城市。

以新有為精神創造新貢獻

香港亞洲其中一個最發達的地區，更是國家的南大門，肩負為國家聯通世界的重大使命，因此，特區護照的便利程度，絕不應該比新加坡或其他發達國家落後。特區政府已多次表示會與「一帶一路」國家洽談互免簽證。過去幾年，港府已成功與白俄羅斯、亞美尼亞、缅甸等國家達成協議。近期中東國家（如沙特、阿聯酋）也陸續放寬，應該繼續推動。

筆者建議，政府可透過舉辦「一帶一路」高峰論壇、雙邊訪問，或設置經貿辦事處，優先與重點國家（如印尼以外的東盟國家、非洲基建大國）談判互免簽證，並且適時公布談判進度，讓市民知道政府的努力。同時，港府應該延續「一帶一路獎學金」等措施，加強人文交流，為簽證談判鋪路。

香港擁有世界級專業服務水平，更能夠為國家和世界提供高增值生產力，因此，香港不應只是「超級聯繫人」，更是「超級增值人」——除了助力促成對外合作，更可貢獻多元專業服務，包括法律、融資等，並提供廣闊網路和解決方案。香港不只需要更融入國家發展大局，還要更加主動對家「十五五」規劃，積極創造附加價值，才能作出新貢獻。

作者謝鈞睿是一名中六學生，嘗試以GenZ新角度為香港尋求突破，再創輝煌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

