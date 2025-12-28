風起守護｜運動傷頸或按摩過度　可能引發中風

風起守護｜劉巨基醫生

在這個手機與電腦不離身的年代，城市人早已成為「低頭族」，讓頸部長期受壓，感到緊繃與痠痛。頸部是連繫頭腦與全身的重要樞紐，對健康至關重要。雖然大多數頸痛只是肌肉勞損，但有時也可能是身體發出的警號，提醒我們潛藏的健康風險，甚至是鮮為人知的中風先兆。



最常見的頭頸痛症，與長期低頭、久坐或壓力有關。不良姿勢會令頸背肌肉如同被拉緊的橡筋，長時間繃緊導致勞損，形成「頸源性頭痛」（Cervicogenic headache），部分患者更因痠痛而難以入睡，情緒與睡眠也受到影響。

低頭族坐姿不良痛症頻生

這類痛症主要影響肌肉組織，未必涉及血管或主要神經結構的即時損傷，一般可透過改善姿勢、伸展放鬆及適度休息來紓緩症狀。

另一類頸痛則源於神經線受壓。當頸椎退化或骨刺形成，擠壓神經線時，便會引起「頸椎神經根病變」（Cervical radiculopathy）。這種痛症不僅在頸部，還可能沿着神經線延伸至肩膊、手臂甚至手指，出現麻痺、針刺或無力等感覺，主要影響上肢。

這種病變屬於退化性疾病，與血管無關。治療需要針對神經受壓源頭，單靠按摩放鬆往往難以奏效。若長期忽視，或會影響手部靈活度與日常動作。

頸動脈撕裂伴隨中風症狀

最令人擔憂的，其實是「頸動脈夾層」(Cervical artery dissection)，亦稱「頸動脈撕裂」，即是頸動脈或頸椎動脈撕裂。頸內的四條主要動脈，就像四條通往腦部的「高速公路」，負責輸送氧氣與養分。當「高速公路」遭受猛烈撞擊，突然扭動或過伸展而受損，就會造成血管內膜撕裂。血液可能滲入血管壁形成血腫，或於撕裂處產生血栓。

若血栓脫落流入腦部，便可能堵塞血管，引發中風。這種情況雖然較少見，卻是年輕中風患者的重要病因之一。在18至55歲的年輕病例中，約有5%至10%與此相關。

這種疾病的可怕之處，在於它往往悄然無聲。早期症狀可能只是單側頸痛，常被誤以為「落枕」或扭傷。與其他頸痛的最大分別是，頸動脈撕裂的痛楚，或會伴隨突如其來的中風徵狀，包括半身無力、麻痺、步態不穩、視力模糊、口齒不清或頭暈等。這時應立即求醫，萬一延誤，便可能造成腦細胞永久受損。

不少醫學報告指出，部分患者因運動創傷而發病，例如被球擊中頸部、健身時發力不當，或按摩及整脊時被過度扭頸。也有文獻提及，曾有個案在理髮店洗頭時，因過度後仰頸部，而引致頸動脈撕裂。這些看似日常，卻容易忽視的小動作，其實隱藏風險，提醒我們頸部的脆弱與重要。

多做伸展護頸減少劇烈扭動

因此保護頸部，就是守護大腦。在進行運動或任何涉及頸部的活動，例如按摩前，應先了解潛在風險，避免讓頸部受到劇烈、突然的扭動或創傷。

預防之道在於日常保養。減少長時間低頭，以及保持正確姿勢，是護頸的基本原則。

我們可以從小習慣做起，例如坐着時耳朵應在肩膊正上方，螢幕高度與視線平行。每隔一小時起身活動一下，紓緩肩頸。鍛煉核心肌群可令上身更穩定，姿勢自然挺直，減輕頸椎的負擔。

頸部伸展運動亦有幫助。每天花幾分鐘，慢慢將頭部左右轉動、微仰或低頭。肩膊也可輕輕向後旋轉數圈，促進血液循環。定時抬起頭，伸一伸頸，不僅能減少痛楚，也提醒自己抬頭看看世界，讓身心放鬆。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



