來稿｜中國強國之路的四個戰略切口：「實力存量」到「發展引力」

來稿作者：白中石、梅姜



中國現在是一個實力很強的國家，而且還在繼續變得更強。縱觀古今中外，實力一直都是一國參與競爭和進行博弈的基礎，但卻並非構建勝勢或取得勝利的保證。用好實力的關鍵，一在抓準投入實力的切口，二在充分利用內外壓力將存量資源轉化為增量動能、重塑為發展引力。本文圍繞「如何用好自身實力」這一核心課題，結合基層實踐觀察與宏觀形勢研判，提出四點具體建議供參考。



第一，用實力獲取更多實力。「文無第一」指人對精神和文化的認知具有主觀性，既有人欣賞李白，也有人看重杜甫，因此在這方面自稱天下第一沒有意義；「武無第二」指人或組織的武鬥生死具有客觀性，如果戰敗，那戰前實力再強也沒意義。這兩個詞在不同歷史條件下有不同用處，在當今世界愈發凸顯的「新春秋」、「大戰國」氣象中，其在本質上所帶來的警示是，真正有實力的國家，對意識形態與軍事建設的資源投入不能停，忌諱「差不多就行了」的馬虎思想，比如「特朗普不養『水軍』，我們就可放鬆警惕」，或者「對美海軍七成論」。要抓住中國實力已具存量、同時持續上升的寶貴機會，對講好中國故事、建設人民軍隊持續進行合理投資，形成以實力獲取實力的鏈式反應，為中華民族偉大復興保駕護航。

第二，用實力完善壓力體系。在應對近年來美西方科技、商貿圍剿過程中，中國抓住了戰略機遇，構建起一套包含外交、經濟、資源、法律等關鍵元素的對外抗壓體系。稀土反制讓國內外很多人都回過味來，認識到這套抗壓體系其實也是壓力體系，既能自衛也能進攻。凡事一體兩面，比如美國施加給俄羅斯的制裁數以千計，現在看是兩國關係的攔路虎，但若考慮關係可以伴隨制裁解除得到改善，就會發現美國手中其實握着數以千計改善美俄關係的機會，它是發牌的莊家。中國宜不動聲色推動完善對外抗壓（壓力）體系，改變自身資源在對外分配方面的底層邏輯，把鬥爭策略從「施壓讓你不能」調整為「賦權使你能」。比如在中國市場準入方面，改變過去「相對普遍性的先給予，出問題再收回」的思維慣性，尤其針對少部分關係本就不好的特定國家，形成「相對普遍性的先禁入，表現好再給予」的新常態，把枷鎖先掛到它們的脖子上，再通過解除枷鎖調整關係。

第三，用實力助力企業出海。二戰以後，發達國家在推動本國企業出海淘金過程中，普遍都通過政策機制進行引流，但迫於自身「小政府」的體制局限，它們也許可以在全局層面進行規劃，但很難在全局層面進行部署，更多是憑藉企業自身過硬的核心競爭力，一力降十會，在各地市場風捲殘雲。但是中國不一樣，中國不僅有「一力」，而且也「十會」，可以把大規模的複雜規劃進行深度部署和有效實踐。基於此，中國宜充分發揮自身體制優勢，哪種企業、何種技術去哪裏，都要做到有的放矢，避免哪裏賺錢就一窩蜂的去哪裏，推動海外戰略由「企業出海」向「體系出海」過渡，改變企業單打獨鬥、零散布局模式，用體制實力為企業拓展疆域。同時要始終高度重視國家經濟安全，避免不同產業鏈條交叉點、同一產業鏈條上下遊齊聚一國，為有利於己的中國式全球化修渠引水。

第四，用實力造福子孫後代。百年大計，教育為本。根據國家統計局發布，近十年中國出生人口高峰在2016、2017兩年，這兩年均超過1,700萬，此後連年下降，到2024年曾小幅回升。2025年數據官方還未向社會發布，但有相關專家和機構預測相較2024年會出現萎縮。整體看，出生人口數量可能會在未來一段時間保持波動下滑趨勢。就個人和家庭而言，挑一個出生人口少的年份生孩子，可能有利減小子女高考競爭壓力，但站在國家層面，適配1,700萬學生的教育體系，如何去適應800萬學生，是十分重要且近在眼前的課題，有關辦學策略、教學方式、選拔機制、經費投入、教師生計乃至社會穩定——如果今年700分也難上清華，明年600分就獲得錄取，恐怕這種事比電信詐騙更能激起公憤。這種情況在其他國家可能形成社會壓力，但就如同中國抓住戰略機遇在經貿領域構建抗壓體系一樣，我們同樣可以基於國家實力和健壯體制，綜合社會穩定需要與公平教育原則，推動教育體系平穩過渡實現升級。

2024年10月18日，俄羅斯總統普京在莫斯科近郊總統官邸會見金磚國家媒體代表時表示，「美國通過種種手段妄圖阻止中國發展，但這就像是『讓太陽不要升起』一樣，是不可能的。」現在用「勢不可擋」來形容中華民族實現偉大復興、形容中國實現強國偉業是貼切的，世界上有越來越多的人都逐步對此建立了認知，但他們當中只有一小部分在十年前就窺見端倪，這部分人是有真才實學的。更不必說，大浪淘沙，那些在中國實力還不夠強大時，就篤信中國必將強大、就以推動實現中華民族偉大復興為己任的人，他們才是名符其實的關鍵少數。

作者白中石是香港大學工學碩士，現職機械工程師；作者筆名梅姜，畢業於中國傳媒大學，在北京從事國際新聞工作。



