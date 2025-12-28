地球之友｜颱風後香港城市樹木的檢查、復育與養護之一

地球之友｜羅敏儀博士、黃國樑先生



今年多個颱風對本港造成嚴重破壞，光是樺加沙，政府已收到逾千宗塌樹報告。香港地球之友長期致力提升市民對城市綠化的認識，我們正在編製《颱風後香港城市樹木的檢查、復育與養護》指南，並從中節錄出重點，分三篇刊出，供物業管理人員和市民參考，協助大家了解樹藝師是如何作出安全而合適的判斷，協助樹木復育。



為何颱風使樹木更易倒伏?

第一，土壤飽和與抗剪強度下降。持續降雨造成土壤含水飽和，顆粒之間潤滑、結構鬆散，令土壤與樹根之間的摩擦力和支撐力下降。當樹冠在風雨中被推動時，根系與土壤提供的抗傾覆力矩可能不足，導致整株樹傾倒或被連根拔起。

第二，樹冠重量增加與重心上移。樹冠吸收雨水和承受雨荷，重量明顯增加，重心上移，導致根系所承受的拉力增大。若此時風力作用方向與樹根分布或平時主導風向不同，容易形成超出樹根抵抗能力的推倒力矩。

第三，風向突變與結構不協調。樹木通常依據盛行風向（prevailing wind direction）調整冠形與根系分布，若颱風風向與平時相反或不同，原有的抗風配置失效，結構弱點更明顯。

第四，原有樹木缺陷問題。原有的結構不良、枯枝、內部腐朽、內夾樹皮、根腐或植栽空間受限等情況，都會在颱風中放大風險。曾遭不當修剪或截頂的樹木，抗風能力亦顯著下降。

颱風過後的首要原則: 安全優先

颱風過後一周內仍充滿潛在危險。市民應以安全為第一考量，並避免在受損或結構可疑的大樹下逗留。主要風險包括：颱風中產生的扭力可能已撕裂內部結構，外觀上未必明顯，但枝幹隨時面臨斷裂風險；折斷後仍懸掛於樹冠的枝條可在無預警情況下墜落，對路人或財物構成危險；部分根系在颱風中或已斷裂，但仍暫時支撐樹形，後續車輛震動可能觸發剩餘根系失效，引發突然倒塌。

若遇到疑似高風險的樹木，應立即向相關部門或物業管理公司報告，並提醒行人避免靠近。對於胸徑（離地1.3米處的樹幹直徑）超過50 cm的大樹，應特別提高警覺。

現場清理與個人及團隊安全提醒

所有清理工作均可能涉及潛在危險，並採取適當的安全措施，市民及物業管理人員應聘請專業人士事前進行安全檢查。凡協助清理道路或堆積物者，均應配備合適的個人防護裝備。專業工具和技術（例如高空繩索、鏈鋸修枝）應由樹藝師或合資格技術人員操作以確保安全。

任何涉及潛在危險的工作，都應先檢查現場並採取適當防護措施與工作程序。在斷枝附近行走或操作時，必須穿戴頭盔、安全護目鏡、安全鞋、手套及長袖衣物。以人力移動重物時應量力而為，避免單獨作業；不得單獨舉起或移動超過 20 公斤的重物，應尋求他人協助或使用輔助工具。如樹木或枝條接近電線電纜，不要自行處理，應立即聯絡電力公司或專業人員，避免觸電風險。長時間清理會導致疲勞，增加事故風險。分段作業與輪換人手可降低意外發生。

下列情況需要專業人員介入，不應由業主或街坊自發方式處理：

第一，在空曠或高風險地方砍伐倒伏的大樹。第二，去除斷裂、懸掛或其它危險枝條。第三，移除靠近建築物或電纜的傾斜樹木與不良枝幹。第四，需攀爬進行修剪或扶正樹木的作業。第五，評估與修復可保留的受損樹木。第六，進行結構性修剪，以改善樹木的長期健康與穩定性。

樹藝師對於倒伏或受損的樹木，進行初步評估時應重點判斷其是否具有挽救價值。兩個簡易的判斷基準：若落地後僅失去部分側根與鬚根，可嘗試進行扶正挽救；若主幹與主根系已完全斷開，則難以恢復，應考慮移除。

更完整的評估需考慮：損壞程度、樹木大小與年齡、品種特性、健康狀況、結構穩定性、保養歷史、文化價值及植樹位置等因素。任何決策都應以安全與長期成本效益為依歸。

扶正挽救樹木的一般工序

若樹藝師評估後認為樹木可挽救，扶正的程序一般包括：修剪斷枝，以減輕樹冠負荷並移除危險枝條；在樹木傾倒的反方向挖掘樹穴，為樹根回復提供空間，並檢視根系受損情況；小心扶正樹幹，避免進一步損傷根系或枝幹；安裝支撐或拉索系統以穩定樹木，在樹木重新建立根系之前分擔負荷；確保根系與泥土接觸良好、泥土排水疏氣度佳，促進生根與復原。扶正後，需要分年期作出跟進與多次修剪，並配合適當的灌溉與施肥計劃，以提升成功率。

恢復性修剪是一種針對失去自然樹形或結構受損的樹木所採用的分年再生技術。其要點如下：第一，目標是逐步恢復樹木的健康和結構，並延長其預期壽命。第二，透過多年循序漸進的修剪，控制樹勢、引導良好骨架分枝，並管理水橫枝（epicormic shoots）的產生。第三，恢復性修剪需由有經驗的樹藝師擬定長期計劃，避免一次性過度修剪導致樹勢衰弱。第四，配合根系管理、適當灌溉和病蟲害監測，才能達致最佳復育效果。對於已老化、內部腐朽或恢復能力差的樹木，應謹慎評估其持續養護的可行性與風險，必要時採取移除與補植策略，以降低長期風險。

物管與政府部門的角色

受損樹木的檢查、復育與移除，通常涉及多方協調：物業管理公司須在社區內及時通報風險、封鎖危險區域，並安排專業評估與清理作業；政府部門負責公共空間的應急清理與後續復育和監察；在私人土地上的大型塌樹提供技術指引。社區市民應避免自行處理高風險情況，但可以在安全下協助報告、清理小型雜物或協助疏導行人。

在資源短缺或人手不足的情況下，應優先處理阻塞主要道路與緊急通道的塌樹，確保救援與通勤路線先行恢復，再依序處理次要道路及郊野地區。

城市樹木是宜居城市的寶貴資產；透過安全優先、專業評估與長期復育規劃，我們能在保護市民生命財產的同時，讓受損樹木恢復，持續為香港提供庇蔭與生態價值。香港地球之友將繼續推動知識普及與專業交流，並在未來出版完整指南，協助各界共同守護城市綠色網絡。

作者羅敏儀博士是香港地球之友董事兼ISA註冊樹藝師；作者黃國樑先生是ISA註冊樹藝師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



