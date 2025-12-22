帶 ‧ 路共享｜洪都拉斯的文化連結與人道工作的雙重啟迪

帶路共享｜Osman Castillo

我深信文化連結是拓展知識視野、推動人道工作的重要基石。自2024年4月起，共享基金會已在全國捐贈超過162噸蟲媒病防控物資。這項工作也讓我得以深入走進洪都拉斯的兩個文化底蘊深厚之地：格拉西亞斯—阿迪奧斯省（Gracias a Dios）的莫斯基蒂亞（Moskitia），以及海灣群島省（Bay Islands）的羅阿坦島（Roatán）。一個以原住民文化為根，一個充滿海島觀光氣息；兩種文化，都為我的工作帶來新的理解。



這些行程不僅加深我對文化多樣性的理解，也再次印證：人道工作要真正走進社區，必須尊重文化、因地制宜。隨基金會深入當地的考察，更讓我思考如何讓援助策略在不同環境中發揮最大效益。

莫斯基蒂亞：挑戰中體會社區韌性

莫斯基蒂亞位於洪都拉斯東部，毗鄰尼加拉瓜，是全國最為偏遠、交通最不便之地。該區缺乏完整陸路系統，居民往返外界只能依賴整夜的河運航程，或一周僅有兩班的小型飛機。許多洪都拉斯人甚至從未踏足這片土地。

當地社區多屬偏遠鄉村，電力供應極不穩定，大部分區域既無通訊訊號，也無電力網絡覆蓋。由於聚落深嵌於雨林之中，潔淨水源取得困難，種種不利條件使居民更易受疾病威脅。這些條件限制許多人道項目的推行，也讓我不斷反思：援助要如何抵達這些被地理隔絕、資源匱乏的族群？

交通困難是最大的挑戰。即使只為取藥或求醫，在良好天氣下都需花上數小時逆流而上。河道是當地唯一交通動脈，居民以小艇在社區間往返，單趟航程動輒六小時。社區難以取得基礎醫療服務，面對登革熱、瘧疾等地方性疾病時尤為脆弱。然而，在艱難環境中，我更深刻感受到當地人的互助精神與韌性。

親耳聆聽他們對我們的回饋，是我持續推動工作的動力：「多虧有登革熱快速檢測包，我們能及時診斷並展開治療」、「黏蠅紙非常實用，病人常主動索取」、「出現發燒或登革熱症狀的患者總會要求蚊帳，這讓他們更有安全感。」——這些話語，正是疾病預防意識在此地扎根的證明。

羅阿坦：文化多樣性下的預防挑戰

另一方面，位於洪都拉斯北岸的羅阿坦，則呈現出截然不同的面貌。這座以度假聞名的島嶼，昔日曾是加勒比海盜的活躍據點，今日則成為潛水勝地，在國際觀光潮澆灌下，當地孕育出自由奔放的文化氛圍。然而，文化交流帶來豐沛活力的同時，也為疾病防治工作帶來特殊挑戰——居民生活步調悠閒，對系統性的預防措施往往較難保持重視。

與莫斯基蒂亞相比，羅阿坦的醫療資源相對便利，居民就醫可及性較高。然而其作為海島，供水系統不完善仍是根本難題：雖有電力、通訊與網絡，潔淨飲用水卻長期困擾民生。

基金會提供的物資在當地醫療體系中被廣泛使用，但整體而言，民眾對疾病預防仍顯得較為疏離。這推動我們調整策略，使宣導方式更貼近當地文化語境，從而真正喚起社區對公共衞生的重視。

策略調適與核心啟示

在這兩地工作的經驗讓我深切體會到：即使同處一國，人道支援也不存在「一套方案走天下」。每個社區都有其獨特的習俗、信仰與社會結構，需要量身設計的介入方式。這些現實推動我們打造更具彈性與包容性的計劃，並強化與受助者之間的直接溝通。

親訪莫斯基蒂亞與羅阿坦的歷程讓我體悟，人道工作不只在於提供物資，更是持續的傾聽、學習與建立信任。深入與受助者對話、了解物資在社區的實際使用情況，讓我切身感受到工作的真正意義。每一次交流，都讓我們更能掌握需求、理解困境，也學到當地居民面對生活挑戰時的智慧與韌性。

個人省思與人文價值

對我而言，這些經歷蘊含着深刻的啟發。能親身接觸、對話並向受惠於項目的社群學習，不僅推動了我的專業成長，更豐厚了生命的層次。親耳聽見當地人講述基金會項目如何改善他們的生活，使我更清晰地理解工作的本質，也更能辨識未來優化的方向。

我相信認識一個地方最真實的方式，就是走進它、看見它、與當地人對話。縱使考察往往匆促，卻從未減損每一次相遇帶來的學習意義。與不同人群互動，使我們能以更開闊的視角面對多元的現實——即使在同一區域內，也常存在鮮明的對比。每一段對話、每一個故事、每一抹笑容，都在提醒我們：當懷抱同理心與堅定承諾而行，所能創造的迴響，遠比我們想像的更為深遠。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路等。

作者Osman Castillo是共享基金會助理海外項目專員。



