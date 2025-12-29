來稿｜藥劑師看公營藥費調整：為了走更遠的路

來稿作者：香港年輕藥劑師學會



我們是一群香港年輕藥劑師，期望從專業角度提出一些對藥費調整及藥劑業發展的看法。香港公營醫療系統的藥物收費，近日因即將於1月1日調整而引起社會關注。從宏觀經濟數據、國際比較以及醫療財政可持續性的角度分析，今次藥費加價並非簡單的「轉嫁負擔」，而是保障制度長遠穩健運作的一項必要措施。



公營藥費長期收費偏低

香港公立醫院及專科門診的藥物收費，多年來一直維持在象徵式水平。一般而言，病人繳付的金額，遠遠低於實際藥物成本的相當部分，主要開支由公共財政承擔。這種高度補貼的安排，在保障基層市民就醫權利方面固然有其歷史功績，但隨着人口老化、慢性病個案上升以及新一代高價藥物不斷面世，財政壓力日益顯著。

更值得注意的是，藥物收費多年未有作出相應調整，與醫療通脹及國際藥價趨勢出現嚴重脫節。當大部分市民對藥費感覺輕微，甚至視之為理所當然時，容易出現濫取藥物、重複領藥及囤積的情況，不但造成浪費，亦可能影響用藥安全。

公共財政補貼力度龐大

若從國際視野審視香港的藥物收費，可見本港公營系統的病人自付比例極低。以澳洲的「藥物福利計劃」（Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS）為例，政府同樣對藥物給予大量補貼，但病人仍須按處方支付固定金額，一般病人每張處方需承擔數十澳元，弱勢群體亦須繳付一定費用，其餘開支由政府承擔。

相比之下，香港公立醫院專科門診藥物，過往只需極低金額，便可獲得長達數星期甚至逾一年的藥物供應。近年亦有報道指出，同一款慢性病藥物，在私營市場的整個療程，收費可能高出公院數十倍以至數百倍，反映公營系統的補貼力度異常龐大。

若參照國際間的數據，多數已發展國家在零售藥物的支出中，約有相當比例由病人直接自付，其餘才由政府或保險承擔。在這樣的比較背景之下，香港現行的藥費水平，顯然低於一般高收入經濟體的慣常做法，而今次加價後，病人實際支付的金額仍處於相對偏低的位置。

香港具備自付藥費能力

從宏觀經濟角度而言，人均生產總值（GDP per capita）是衡量一地居民整體財政承擔能力的重要指標之一。近年統計顯示，香港按購買力平價計算的人均生產總值處於全球前列，屬典型高收入經濟體；澳洲等國家的人均生產總值與香港相若，亦被歸類為高收入經濟體。

在類似的經濟實力之下，澳洲病人於PBS制度下支付的藥費水平，遠高於香港公立醫療的象徵式收費，顯示本港市民實際上享有較高程度的公共補貼。若從「社會整體承擔能力」的角度衡量，香港並非欠缺支付略高藥物自付費用的能力；相反，維持長期偏低的收費，反而可能削弱政府引入創新療法及新藥物的財政充裕度，對重症及罕見病患者未必是長遠之福。

換言之，在一個人均收入水平與先進國家看齊的城市，適度調整藥費，有助將公營醫療資源的運用拉回更合理及可持續的軌道。

過往公營收費長期不變

回顧近十多年的情況，醫管局的醫療費用及藥物收費並非頻繁加價，反而長時間維持不變。上一次較大規模的收費調整已是數年前，其後在藥物、儀器及人力資源成本屢創新高的情況之下，公營系統仍然承受龐大的結構性壓力。

在此背景下，今次藥費調整的幅度稱不上劇烈，更談不上追上醫療成本的累積升幅，只可視為邁向合理化的一步。與此同時，當局亦配合設立年度上限及豁免機制，令長期病患者和經濟有困難人士可獲較強保障，避免因疾病而陷入沉重負擔之中。這種「一方面略微提高一般收費，另一方面加強針對性保護」的設計，體現了在財政可持續與社會公平之間求取平衡的思路。

支持藥費加價四大理據

綜合以上分析，今次藥費加價值得社會理性支持，主因包括：

第一，有助鞏固制度長遠穩健。藥物科技日新月異，新一代標靶治療、免疫療法及罕見病藥物往往價格高昂，若公共資源長期被鎖定在極低自付的基礎藥物上，勢必擠壓引入新療法的空間，令最有需要的病人無法受惠於醫學進步。

第二，可以改善資源分配。透過適度提高一般病人的自付比例，同時引入年度開支上限及更人性化的豁免安排，政府得以把更大份額的補貼投放於真正有經濟困難、需要長期昂貴用藥的群體身上，提升政策的精準度與公平性。

第三，有助減少浪費並提升用藥安全。縮短一次過供藥的時間，以及讓病人更意識到藥物的成本，有助促進醫患溝通，例如主動告知家中剩餘藥量、按時覆診評估治療效果，減少重複領藥和囤積在家，從而降低誤服或過期用藥的風險。

第四，仍然保留高度補貼的本質。即使收費調整後，香港公營系統的藥物自付水平，與澳洲 PBS 及其他高收入國家相比，仍屬偏低。這意味着，社會在支持今次加價的同時，並未放棄公營醫療「以稅收保障全民基本醫療」的核心價值，只是為了制度能走得更遠、更穩而作出必要修正。

總而言之，香港處於高收入、人口老化及醫療科技急速發展的時代交界點。若社會一味抗拒任何形式的收費調整，只會將壓力不斷累積至某一臨界點，屆時所需的改革可能更為急劇，對市民衝擊亦更大。相反，透過今次幅度適中、配套周全的藥費加價，既可向市民傳遞「醫療資源有限」的訊息，又能為未來引入更先進治療預留空間，實屬以小步前行換取長遠穩健的關鍵一步。

作者是香港年輕藥劑師學會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

