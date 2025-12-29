來稿｜從北上熱潮看香港困局：借鏡西九與深圳的體驗經濟學

來稿作者：徐小龍博士



剛過去的聖誕假期，對香港零售與餐飲業而言，或許是一個心情複雜的「分水嶺」。我身邊不少朋友，並非不愛香港，卻毅然選擇在這個節日「北上」消費。他們的理由很簡單：深圳的消費體驗不僅更新穎、更便捷，還能以更實惠的價格獲得高質量的商品與服務。這樣的現象並非孤例——入境處數據顯示，12月24日至26日三日內，港人出境人次高達167.5萬，按年增長21%，其中經深圳灣及高鐵西九龍站的增幅尤為顯著，分別增加49%及34.6%。



同一時間，內地訪港旅客人次卻按年減少近三成，這個反差無疑為本地市場敲響了警鐘。數字背後，不僅是疫情後的「新常態」，更揭示了港人消費習慣的結構性轉變。當北上消費從「嘗鮮」變成「習慣」，香港的零售與餐飲業若無法因應這種變化，提供更具吸引力的消費場景與體驗，商機流失便勢不可免。

在2025年底回望這個聖誕，西九文化區與深圳商場的對比，恰好為我們提供了一個反思的契機：在流量與體驗之間，我們究竟缺失了什麼？而未來，香港的商界又該如何從「被動守勢」轉型到「主動求變」？

西九「聖誕森林」：流量背後的體驗迷思

西九文化區作為香港近年「文化＋經濟」的旗艦項目，今年聖誕確實展現了求變的決心。主辦方打破常規，以60棵聖誕樹打造「聖誕森林」，並首次容許攜帶寵物進場。這一策略精準捕捉了「寵物經濟」與「打卡文化」，吸引大量市民與遊客前往打卡，場面墟冚。

然而，在熱鬧的表象下，我聽到更多的是對管理細節的抱怨：現場指示不清、動線混亂，核心打卡點輪候時間動輒兩小時；缺乏有效的分流措施與配套設施，令大量人流堵塞於樞紐位置，不少市民甚至因無法忍受漫長等候而提前離場。當「排隊受罪」取代了節日的愉悅感，這種流量便難以轉化為口碑與經濟效益。

這一現象不禁讓我想起數字銀行初期的某些推廣活動——雖然靠高息存款、現金回贈等噱頭吸引眼球，但若系統（或配套）跟不上，用戶最終只會選擇離場，甚至對品牌形象產生負面評價。無論是數字銀行還是文化活動，引流只是第一步，提升整體體驗才是決定成敗的關鍵。

西九的案例提醒我們，在當下的香港，商界與活動主辦方應跳出「人多即成功」的思維，重新審視如何將人流轉化為實質的消費增長。未來，類似活動必須採取更科學的管理方式，例如分時段預約、增設電子告示牌及實時分流系統。同時，亦需善用場地周邊的餐飲與零售設施，將等候時間轉化為消費時間，為活動帶來更大的經濟效益。

深圳「人造飄雪」：無中生有的場景智慧

與西九的活動相比，深圳商場的策劃思路則展現了另一種智慧。每年冬季，內地北方因降雪帶動冰雪旅遊熱潮，吸引大批南方與東南亞旅客。深圳作為南方城市，雖然缺乏自然降雪的條件，但當地商家並未因此止步，而是利用科技手段——噴雪機、冷霧及燈光技術，將商場中庭變身為「飄雪小鎮」或「南極冰川」，再現「白色聖誕」的沉浸式場景。

這種「製造稀缺」的創意，成功將「想像」轉化為具體的商業場景。更值得留意的是其轉化機制：這些場景不僅滿足了打卡需求，更通過周邊的集市、表演，巧妙地將人流引導至餐飲與零售環節，延長消費者的停留時間，進一步提升商場的經濟效益。

這一案例的成功之處，不僅在於技術的應用，更在於商家對消費者心理的精準把握。對於深圳這樣的南方城市，雪是一個極具吸引力的節日元素，而「飄雪小鎮」的設計，恰好滿足了消費者對獨特場景的渴求。同時，這些場景又通過人性化的設計，如臨時售賣熱飲的攤位、現場表演等，延長用戶的停留時間，進一步促進餐飲與零售的銷售額。

香港是否可以借鑒這樣的策略？答案是肯定的。場景創意不必受限於本地條件，而是可以透過科技與設計，將「想像」轉化為「現實」。例如，香港的商場與景點亦可引入人造雪、光影秀等創新元素，為市民與遊客創造獨特的節日氛圍，令本地消費者願意留在港內消費，而非將資金流向其他地區。

香港轉型方向：從情懷到場景的節日經濟

西九與深圳的案例，為香港節日經濟的轉型提供清晰的路徑。當消費者的習慣發生結構性變化時，商界需要以更積極的姿態重新審視自己的策略，從「人流吸引」到「體驗優化」，這不僅是經濟發展的必然選擇，更是維持香港競爭力的關鍵。

首先，硬件需更具適應性。面對氣候變化，戶外活動應引入更人性化的配套設施。其次，場景設計需從靜態走向互動，融入光影科技與沉浸式體驗。最關鍵的是，我們必須學會用「人流經濟學」的思維去管理活動，將單純的「人潮」轉化為實質的「錢潮」。

未來的路並非一帆風順，但香港商界若能結合西九的引流能力與深圳的場景創意，並輔以我們一貫引以為傲的專業管理，必能走出當下的「被動守勢」。這不僅是為了挽回消費力，更是為了重新定義香港作為國際城市的獨特體驗。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

