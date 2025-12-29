楊華勇｜11萬億元軍費信號極危險：日本軍事擴張的誤判與冒進

來稿作者：楊華勇



2025年12月26日，日本內閣會議批准2026財年防衛預算，總額超過9萬億日元（約577億美元），再次刷新歷史紀錄，實現連續14年增長。這一數位僅是初始預算，若計入相關費用和補充預算，日本防衛開支實際接近11萬億日元，佔GDP比例達到2%。這是日本軍事路線急劇轉變的標誌性事件。在歷史認知尚未徹底反思、和平憲法精神正被不斷侵蝕的背景下，日本如此大規模擴充軍備，引發亞太地區國家的普遍憂慮和國際社會的高度警惕。



背離歷史：掏空和平憲法

2014年安倍內閣解禁集體自衛權，重新解釋《日本國憲法》（又稱「和平憲法」）第九條，為日本在未受直接攻擊情況下參與海外軍事行動打開法律缺口。2015年通過「安全保障相關法案」，擴大自衛隊海外行動範圍。2025年，高市早苗內閣進一步推進「反擊能力」（先發制人打擊）合法化進程。

日本是二戰戰敗國，其國際地位和行為規範由一系列國際法律文件明確界定：《波茨坦公告》規定日本必須永久剷除軍國主義權力及勢力，解除全部武裝，走和平發展道路；《開羅宣言》確定日本領土範圍僅限於本州、北海道、九州、四國及同盟國決定的其他小島。

顛倒邏輯：突破軍事擴張

更重要的是「和平憲法」第九條明確規定：「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段。為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」這一憲法條款是日本對國際社會作出的具有法律約束力的和平承諾。

日本右翼政治勢力將「和平憲法」稱為「強加的憲法」，一直意圖修改第九條，以實現「國家正常化」。然而，這種話語本質是顛倒邏輯，事實上，正是日本的侵略歷史導致其需要和平憲法約束；正是其歷史認知不足導致其不被鄰國信任。將憲法約束視為「不正常」，而將擁有戰爭權、集體自衛權視為「正常」，恰恰反映日本軍國主義思維的殘餘。

實力幻覺：軍備競賽懸殊

二戰結束80年，日本部分政客仍沉溺於甲午戰爭、侵華戰爭的舊夢，但當今中日實力早已發生根本變化：中國國民生產總值（GDP）已是日本4倍以上，且增長潛力巨大，而日本發展停滯30年，國債佔GDP超過250%；中國國防工業體系完整，自主創新能力強，在第五代戰機、航母、高超音速導彈、無人機、太空能力等關鍵領域早已領先日本，但日本缺乏持續軍備競賽的經濟基礎，嚴重依賴美國技術轉讓和裝備供應；中國國土遼闊，戰略縱深巨大，戰爭承受能力強，而日本國土狹小，城市密集，基礎設施集中，極端脆弱；中國擁有完整核三位一體力量，奉行不首先使用核武器政策，但具備可靠二次打擊能力，日本沒有核武器，依賴美國延伸威懾，但美國是否願為日本冒核戰爭風險存疑。

除此之外，日本在台灣問題上的冒險行為極為危險。台灣自古以來就是中國領土，「一個中國」原則更是國際社會普遍共識和中日關係政治基礎。日本曾對台灣殖民統治50年，負有歷史罪責，更應謹言慎行。然而，日本右翼勢力將台灣視為「戰略前沿」，高市早苗公開宣稱「台灣有事即日本有事」，企圖加強與台灣當局的實質關係，甚至準備介入台海衝突。這種玩火行為不僅嚴重違反中日四個政治文件原則，更可能將日本拖入與中國直接軍事衝突的深淵。中國在台灣問題上的決心堅定不移，任何分裂企圖都將遭到徹底粉碎。

