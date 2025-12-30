來稿｜2025香港經濟金融騰飛 多管齊下推動持續發展

來稿作者：裘言真



2025年即將過去，本港今年的整體經濟表現穩中有進，整體經濟增長將加速至3.2%，表現優於年初預測。經濟持續增長，樓市和股市亦雙雙報捷，私人住宅樓價今年首11個月已累計升2.8%，而恒生指數截至上周，已較去年底升約近三成，在全球主要股市中表現名列前茅。對於近日有意見稱，有四隻新股上市即跌穿招股價，認為本港金融市場表現沒想像的樂觀云云，以偏概全並無意義，最好還是「讓數據說話」，以「事實」證明本港金融市場的表現，及香港經濟發展的潛力。



陳茂波：港股表現亮麗

財政司司長陳茂波28日發表網誌，臚列多項數據，證明本港2025年的經濟表現良好。就股票市場而言，陳茂波指出本港股市連續第二年上升，截至上周，恒生指數較去年底升約29%，以升幅計，是自2017年以來表現最好，在全球主要股市中表現亦屬前列。他認為，股市升勢全因有活躍的成交量支撐，新股集資額按年上升超過兩倍；大市交投及上市後的後續融資額亦按年增加約一倍。

另外，今年首十一個月，港股平均每日成交額接近2,600億元、首次公開募股（IPO）集資額高踞全球第一，截至本月中已超過2,700億元，其中四家的上市集資額更排在今年全球十大新股之列。同期，已上市企業後續融資額超過5,100億港元。而在資產及財富管理業務方面，今年首九個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的資金淨流入超過410億美元，已較去年全年的數字上升逾1.5倍。

大部分新股股價表現強勢

當然，本港的股市也絕非全無風險可言，股票價格可升亦可跌，這是基本常識。問題是，「有四隻新股上市跌穿招股價」的現象，又是否代表香港的股市和IPO市場有任何隱憂呢？有重量級財經人士近日有解釋，今年全年上市的102隻新股中，截至12月22日有76隻的股價上升，佔當中的75%，其中有16隻上漲更超過一倍，這與恒生指數年初以來上升約三成的趨勢相符。對於有四隻新股上市跌穿招股價，該名重量級財經人士認為，全因涉事新股的發行定價太高，與投資者願意支付的價格有明顯差距，例如：其中一隻跌穿招股價的明基醫院（2581），IPO價格隱含的市盈率為29.8倍，比其他私立醫院股票平均市盈率17倍和恒生指數總體18倍為高。另外，臨近年末多數機構和國際長期投資者為鎖定利潤，對購入新股票表現出更謹慎的態度，震盪期內高賣低買的套利交易也更爲普遍，以至資金對流通量有限的新股缺乏興趣。

至於本港IPO市場今年能夠持續火熱，其中的原因是港交所今年8月推行的IPO改革。新生效的IPO市場規則，主要涉及配售比例調整、回撥機制優化及公眾持股要求修訂，是港交所自上世紀九十年代以來，對IPO申購制度的最大調整。新機制下，散戶中籤機會雖然大減，但有機構指改革有助推動港股IPO從「數量驅動」向「品質驅動」轉型，刺激多隻新股上市後股價表現更佳、甚至「倍升」。截至上周五（26日），IPO改制後有56隻新股上市，其中37隻首日上升、17隻下跌及2隻無起跌，當中更有近三成股份升幅達100%或以上。

從上述數據可見，香港金融市場始終是全球投資界眼中的「投資熱土」，受惠於特區政府提出的多項支持香港資本市場發展措施，以及特區政府「出海專班」的高效運作，內地企業赴港上市熱潮持續不減，種種利好因素疊加，香港股市今年確是名副其實的「愈升愈有」，這不是什麼托大之詞，而是有堅實的數據和有效的政府政策作為後盾的事實，說本港金融市場表現亮麗，絕非虛言。

香港發展多元經濟 成績日見進步

必須要指出，香港經濟的向好表現和韌性，絕非單靠股票市場或IPO集資額等範疇的亮麗成績。以旅遊業為例，今年首十一個月，訪港旅客已突破4,500萬人次，不僅按年顯著增長，更已超越2024年全年總數；世界各地旅客選擇香港，為本港酒店業、餐飲業等旅遊相關行業提供非常堅實的支持。展望未來，在特區繼續推動盛事經濟和旅遊業發展的前提下，旅遊業將繼續貢獻本地經濟發展，為本港提供不少就業崗位。

特區政府近年亦大力開拓高增值新興產業，包括聚焦發展策略性創科產業發展，包括生命健康、人工智能與機械人、微電子與智能設備、新能源、新材料及綠色科技等將在未來主導世界經濟走向的產業；配合已經開園的深港科技創新合作區香港園區和積極推動「上馬」的新田科技城，創科產業對本港中長期經濟增長將起着重要拉動作用，並為本港經濟帶來持續發展的重要動力。

積極用好「一國兩制」下「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，是現屆政府的施政目標。而2026年是國家「十五五」規劃開局之年，若特區能更積極主動對接國家發展戰略，金融、創科和貿易這幾個發展引擎，必定會是本港經濟得以持續發展的重要原動力。

當然，社會對來年本港的經濟表現亦不可盲目樂觀，根據大部分專家分析，全球資本市場來年的波動仍可能較大。就此，正如陳茂波指出，社會必需繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，要防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

作者筆名裘言真，是時事評論員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



