「正義使命-2025」按計劃順利推進。12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區持續開展重要軍事演習，並組織實彈射擊。



12月29日清晨，東部戰區演習號角在台海吹響。陸軍、海軍、空軍、火箭軍多兵種協同聯動，戰艦列陣、戰機呼嘯、導彈蓄勢，演習範圍覆蓋台灣海峽及台島北部、西南、東南、以東等區域。面對解放軍雷霆萬鈞的行動，台當局防務部門卻發布短片刻意「秀戰力」，島內所謂「黑熊學院」不久前更荒謬宣稱「戰爭像台風，一會兒就停」。這種自欺欺人的拙劣表演，恰恰暴露了「台獨」分裂勢力在戰爭準備上的極度心虛。

賴清德倒行逆施，掏空台灣。3月，其悍然將大陸定性為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項對抗策略」；12月26日，又強行推動修正所謂「兩岸人民關係條例」，蓄意阻斷兩岸正常交流；更公然勾連外部勢力，附和日本首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的錯誤言論，推出1.25兆新台幣防務預算，甘當美國「以台制華」的棋子，將台灣推向兵兇戰危的深淵。

賴清德除了一心搞「台獨」分裂，製造謊言蒙蔽台灣民眾外，在改善民生、造福台胞方面毫無作為。「正義使命」來了，台灣防務部門主官休假，讓台灣所謂「交通部門」主官頂包。更讓台灣人驚魂未定的是，12月29日晚間，台中市大規模無預警停電，9,675戶民眾身陷黑暗，許多民宅與商業設施電力全斷，醫護人員被迫用手電筒照明工作。有網友評價，「就像看恐怖片的時候背後傳來敲盆的聲音」。這一幕讓「台獨」分裂勢力治理無能、防務空虛的脆弱本質暴露無遺。

「正義使命-2025」是對賴清德惡行的警告，是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正震懾。此次演習區域覆蓋基隆港外海、高雄和左營等關鍵海空域，構建起全方位、無死角的封控體系，讓「台獨」分裂勢力無處遁形，外部勢力的任何援助企圖都將化為泡影。與以往漸次升級不同，此次演習全程對標實戰要求，堅持仗怎麽打、兵就怎麽練。

台灣地域面積狹窄，多山川丘陵，南北狹長、東西短窄，基本沒有防御縱深，經不起持久作戰。同時台灣本島戰略資源極為匱乏，海上運輸線、能源線、補給線對台灣本島而言無異於生死線。解放軍以絕對實力對台島北部、東部等關鍵區域實施嚴密封控，確保任何出逃企圖無處遁形。此次演習中，新型的兩棲攻擊艦編隊，轟炸機編隊、無人機等新質作戰力量悉數亮相。這些先進武器裝備投入使用，可徹底切斷「台獨」分裂勢力的海上生命線。而無人機俯瞰台北101大廈的影像，更將「一切盡在掌控」的信號傳遞得淋漓盡致。

軍演之下，台灣島內亂象叢生，民進黨指責北京「軍事恫嚇」，國民黨則反批民進黨政策將台灣推向兵兇戰危，從台島商販緊盯新聞的緊張神情，到朝野政客的互相攻訐，台灣社會在軍演壓力下愈發分裂。這種分裂態勢恰恰證明，「台獨」分裂勢力的倒行逆施已撕裂台灣社會，而解放軍的正義行動正是對「台獨」分裂行徑的有力矯正。

中國大陸綜合國力持續提升，國防和軍隊現代化建設成果顯著，兩岸同胞期盼和平統一的民意堅如磐石。「正義使命-2025」的隆隆號角，正為中華民族偉大復興的征程鋪就堅實基石。台灣問題是中國核心利益中的核心。在國家主權和領土完整問題上，中國人民寸土不讓。任何在台灣問題上挑戰中國底線的行為，無論來自「台獨」分裂勢力還是外部干涉勢力，都必將遭到中國人民的堅決反擊。中國人向來言出必行、說到做到。「台獨」分子的瘋狂挑釁，非但不能阻擋祖國統一大業，必將加速其自取滅亡的歷史進程。當賴清德還在幻想「倚外謀獨」的黃粱美夢時，歷史的車輪正在碾過他的癡心妄想。國家統一是大勢所趨、民心所向，任何分裂行徑與外部干涉，終將在歷史的洪流中灰飛煙滅。

