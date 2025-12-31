來稿｜從「甲亢哥」到「雞排哥」　香港一再錯失「網紅經濟」良機

來稿作者：高松傑



在剛過去的聖誕節，海外旅客訪港人次屢創紀錄，在12月25至27日，單日旅客人數從48,000人次攀升至接近51,000人次，無論外地還是內地旅客，都對香港濃郁的過節氣氛與優質體驗讚不絕口。香港旅遊發展局數據更為亮眼：2025年1至11月，訪港旅客人次高達約4,500萬，按年增長12%，已超越2024年總量；其中內地旅客約3,450萬人次，按年增長11%，非內地旅客約1,000萬人次，按年增長16%，短途與長途市場雙雙迎來近兩成增長。世界級的場館設施與豐富的盛事活動，毫無疑問成為香港旅遊業的強力引擎，但美中不足的是，香港一再錯過借力網紅放大城市魅力的契機。



2025年4月，坐擁3,800萬YouTube粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）以過境身份登陸香港，僅淪為隨機打卡。而在即將過去的12月，憑藉「情緒價值」在內地爆紅、被多座城市爭相邀請「全國巡炸」的「雞排哥」李俊永來港，同樣沒有被官方重視。

內地城市的「巡炸」課

「雞排哥」走訪旺角、尖沙咀期間，不僅打卡維多利亞港、油麻地舊警署、富豪雪糕車等經典地標，更因親和幽默的互動引發大批粉絲現場圍觀，其抖音賬號更新的香港遊記收穫數萬點讚。這位48歲的草根網紅，憑藉「做完你的做你的」、「這個場面我還控制得住」等「魔性」口號與超預期的服務，被網友力捧為「6元的雞排，60元的情緒價值，600元的服務體驗」，所到之處向來都是「流量即客流」的生動註腳。

他在四川成都站巡炸時，顧客排隊三小時仍趨之若鶩，三天內把當地麓客島擠成「移動美食城」；而江西景德镇更借他的流量實現旅遊搜索量同比增長85%，年輕客群大幅增多，當地還順勢推出「美食+陶瓷」主題線路，形成消費閉環。成都、重慶、西安等城市均為他量身規劃「巡炸」路線，聯合夜市、商圈打造互動場景，並在社交平台同步跟進傳播，讓網紅流量與城市文旅深度綁定。

數據背後的流量遺憾

對比之下，香港的「零反應」顯得格外被動——「雞排哥」此次香港之行，雖有攝影師跟隨拍攝，卻未與任何官方部門、商圈或特色商家達成合作，香港眾多地道小吃攤、特色商店也未能抓住機會與他互動共建內容，不僅浪費了寶貴的流量曝光，更錯過了將傳統街區、地道美食推向內地年輕群體的契機。更值得關注的是，網友在他的視頻評論區熱議「雞排哥該來給香港服務業做培訓」，這類自發形成的話題熱度，本可轉化為城市服務升級的正面宣傳，卻因缺乏引導而不了了之。

要知道，2025年廣東全省雙節假期接待游客逾6,517萬人次，旅游收入超613億元人民幣，深圳單城假期接待游客920.26萬人次，兩者均是香港文旅產業的強力競爭者。即便香港已憑藉香港故宮文化博物館等世界級場館、「亞洲+節」「香港國際赛事周」等豐富盛事實現旅客量大幅增長，但面對「雞排哥」這類能精準觸達內地年輕群體的「流量引擎」，香港卻未能與他合作達到「流量變現」與「口碑升級」，無疑是一大遺憾。

從「甲亢哥」到「雞排哥」，這兩次流量契機的白白流失，也顯示出港府、一些咨詢組織與行業端對「網紅經濟」缺乏足夠認知。

三重認知短板錯失良機

香港網絡紅人工作者協會曾與內地多個省份簽署合作協調，筆者和旗下網紅成員也曾多次受邀協助內地各城市開展採風活動，親眼見證「網紅經濟」對文旅產業的強大帶動力。作為協會主席，筆者希望藉此文道出香港錯失流量背後的原因、癥結，並提出可行建議。

深究其因，三重認知短板是香港錯失良機的核心癥結。

其一，港府層面的「政策與市場脫節」。儘管特區政府推出「電商易」資助計劃，為中小企業提供最高100萬港元資助用於網銷發展，也增撥預算支持旅遊盛事，但決策者始終沉迷於傳統的大型活動、高額廣告與老牌名人推廣模式。他們對網紅經濟「爆發力強、時效性短、互動性強」的特質缺乏深刻理解——正如雞排哥的流量傳播路徑：線上種草、線下排隊、拍照回傳、二次擴散，單條視頻最高播放量可達5,000萬，這種裂變效應遠超傳統宣傳，但官僚程序的僵化阻礙了快速響應，面對熱點只能「後知後覺」。

其二，咨詢組織的「經驗盲區」。作為連接政策與市場的橋梁，不少咨詢成員仍困在傳統產業思維中，對網絡傳播規律、年輕受眾喜好、流量轉化邏輯知之比較少。他們既未能借鑒景德镇「烟火主理人培育計劃」的成功經驗，也無法提出契合香港特色的網紅合作方案建議，導致政策設計與市場需求嚴重脫節。

其三，行業端的「被動佛系心態」。香港傳統餐飲、旅遊、零售行業長期依賴固有口碑「吃老本」，缺乏主動擁抱新媒體的意識。事實上，旺角已有雞煲老板通過內地社交平台拍視頻、送優惠逆轉結業危機；尖沙咀茶餐廳靠「網紅限定菠蘿包」吸引年輕客源，但這類案例仍是少數，多數商家不懂如何與網紅共建內容、設計互動體驗。

重塑網紅經濟布局三部曲

面對全國全年旅游紅利、各城市強勁的文旅競爭力，香港若想在文旅競爭中進一步擴大優勢，須打破這三重認知短板，以「專業化、系統化、聯動化」重塑網紅經濟布局，具體建議如下：

第一，港府需建立「網紅經濟快速響應機制」，讓政策落地生根。建議文化體育及旅遊局聯合數字政策办公室，成立由網紅領域從業者、傳播學專家組成的專門工作組，實時跟蹤境內外頂級網紅動態。對具備潛力的網紅提前對接，根據其風格與受眾量身定制行程——尤其針對雞排哥這類內地草根網紅，規劃「美食+煙火氣」專屬路線，聯合廟街、油麻地等特色商圈打造快閃互動場景，融入不同AR體驗、「藝游號」藝術巴士等現有資源；同時簡化審批流程，將「電商易」等資助計劃延伸至網紅合作項目，鼓勵商家參與。

第二，咨詢組織需優化結構補充「新鮮血液」，讓建議切實可行。建議引入更多網紅從業者、數字經濟專家與年輕代表，彌補傳統成員的經驗盲區。定期開展網紅經濟專題培訓，深入研究內地城市與雞排哥等網紅的合作案例，理解流量邏輯與產業價值，推動政策建議從「重形式」向「重效果」轉變，讓咨詢環節真正成為連接官方與市場的紐帶。當然，筆者會於香港舉行粵港澳大灣區網紅交流論壇，邀請粵港澳三地網紅分享經驗。

第三，行業端需搭建「網紅與產業對接平台」，讓流量轉化為產值。由一些網紅組織，聯合旅遊、餐飲、零售等行業協會，建立網紅資源數據庫與合作通道。開展行業培訓，建議商家設計網紅合作的項目——如茶餐廳推出「網紅限定套餐」、傳統手藝人開設互動工作坊、景點開發AR打卡項目；定期組織「網紅探店」「主題打卡挑戰」等活動，借鑒香港美酒佳餚巡禮的成功經驗，推動文化、商業與網絡傳播深度融合。

中央港澳辦主任夏寶龍提出的「無處不旅遊」理念，早已為香港指明方向；特區政府增撥的旅遊預算與「香港好物節」等項目，也證明了對產業升級的重視。香港擁有國際化的基礎、深厚的文化底蘊、多元的美食生態，還有世界級場館與豐富盛事的加持，這些都是網紅經濟的寶貴素材。從「甲亢哥」到「雞排哥」，香港已經錯過兩次機會，但網紅經濟的浪潮仍在繼續。若港府能打破認知桎梏，咨詢組織能彌補經驗盲區，行業能主動擁抱變革，三方形成合力，不僅能抓住下一個流量焦點，更能培育出屬於香港的本土網紅矩陣。筆者相信，有了流量的加持，香港必能在全球文旅競爭中進一步鞏固優勢、不斷再創輝煌，讓「東方之珠」的光芒通過數字時代的傳播渠道，照亮更廣闊的市場。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

