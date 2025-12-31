圍台軍演．北平鋒｜以鬥爭求團結則團結存

「正義使命-2025」軍事演習勝利舉行，海天之上艦影穿梭，長空之中戰機翺翔。歲末的這一正義行動，深深鐫刻在每一個中華兒女心中。面對美方拋出的史上最大規模對台軍售，有人發出疑問：為何不直接動手？為何還要搞演習？答案清晰而堅定：我們的行動，並非意氣用事的憤怒宣泄，而是捍衛國家底線的鄭重之舉。



2025年，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，無數先烈浴血奮戰，以生命守護國家領土完整；80年後，我們不因一時之怒貿然行事，正是對歷史和人民的負責。我們舉行「九三閱兵」，絕非炫耀武力，而是向世界昭告：中國從不懼戰，更深諳和平的千鈞之重；我們不主動挑起事端，但絕不允許任何人把台海當賭桌，把同胞的福祉當籌碼。軍演，是嚴正警告，是主權宣示，是用最清晰的語言告訴那些妄圖試探底線的人：中國主權和領土完整，不容任何外部勢力覬覦，不容任何分裂行徑作祟。這不是情緒化的應激反應，而是理性而堅定的戰略回應——我們選擇用實力為後盾，用行動宣示正義，和平不是乞求而來的，是靠鬥爭爭取來的。

何為有智慧的鬥爭？絕非魯莽揮拳、意氣用事，而是鬥智鬥勇、張弛有度，既講章法，亦有分寸。我們摒棄「以暴制暴」的簡單邏輯，堅持以體系制衡體系，以精準反制挑釁。美方對台軍售清單一經公布，我們即宣布對美部分企業及高管實施制裁；台當局高調操弄，我們隨即在台海周邊開展常態化巡航與聯合演練；當某些政客煽動「台獨」分裂言論，我們第一時間凍結其在大陸資產、切斷其政治通道。每一步反制都立足法理依據，恪守國際規則框架，精準直擊對手軟肋。

這絕非匹夫之勇，而是穩紮穩打的戰略布局——從容不迫，不給對方炮制「受害者」敘事的可乘之機。我們讓世界清晰看到：中國並非挑起對抗，而是糾正分裂謬誤；並非製造地區緊張，而是恢復台海和平秩序。我們用行動告訴台灣民眾：你們的親人、事業、生計與未來，都與祖國大陸的血脈緊緊相連，任何外部勢力許諾的「獨立繁榮」，都是海市蜃樓。真正的安全，不在導彈的射程裏，而在兩岸同胞的人心相向中。我們的目標，從不是打垮誰，而是要讓那些被蒙蔽的人看清真相，讓那些心存僥幸的人付出代價。

鬥爭的終點，從來不是毀滅，而是凝聚真正的團結。何為真正的團結？絕非表面的握手言和，更非喪失原則的妥協退讓，而是建立在相互尊重、堅守底線基礎上的共存共贏之道。美方謀求「讓美國再次偉大」，我們矢志中華民族偉大復興，兩者不存在任何衝突矛盾。但若美方想把中國的核心利益當作談判籌碼，把台灣當作遏制中國發展的棋子，那任何形式的合作都無從談起。我們堅持鬥爭，正是為了要劃出不容逾越的紅線，讓外部勢力清醒認知：台海不是「博弈場」，主權問題不容置喙。真正的團結，源於雙方對彼此底線的深刻認知，更在於願在底線之上，尋求利益的最大公約數。

對台灣同胞，我們始終懷揣血濃於水的骨肉親情，從未停止團圓的深情呼喚。我們持續擴大兩岸交流合作，推動經濟深度融合，支持台胞台青來大陸創業發展，全力保障台胞合法權益，是因為我們深知：血濃於水，是鐫刻在歷史的共同記憶。任何試圖割裂兩岸同胞聯系的行徑，終將被歷史車輪碾碎。我們不怕鬥爭，因為我們知道，每一次有力的回擊，都在為未來的和平穩定鋪路；每一次堅定的立場，都在為兩岸的真正團圓掃清障礙。

2025年的時光年輪即將畫滿，2026年的新年鐘聲將在耳畔。我們願以這場演習為契機，向世界傳遞一個清晰而堅定的信號：中國從不尋求對抗，但絕不畏懼任何挑釁；我們從不幻想和平從天而降，唯有通過有原則、有力量、有智慧的鬥爭，方能換來真正的、持久的團結。願新的一年，外部勢力多一點對歷史的敬畏，莫再偽善「干涉」；台灣當局多一點對形勢的清醒認知，莫再對外部有虛妄幻想；兩岸同胞多一點理解包容，少一點隔閡猜忌。我們從不要誰低頭，而是要所有人抬頭看清：這片土地，不該成為棋盤，而應是兩岸同胞共同守護的美好家園。我們堅持鬥爭，是為了讓下一代遠離炮火硝煙的陰霾；我們矢志團結，是為了讓每一個中華兒女，都能在同一片藍天下，自豪吶喊——我是中國人。

我們以鬥爭的姿態，揮別2025年，我們以團結的信念，迎來2026年。願2026年，世界少一些鬥爭，多一些團結。

