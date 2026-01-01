楊華勇｜五角大樓中國軍力報告：美方戰略焦慮與中方防禦底線

來稿作者：楊華勇



2025年12月23日，美國五角大樓公佈年度《中國軍力報告》，聲稱中國正處於「歷史性軍事擴張」階段，並在中國北境部署逾百枚洲際彈道導彈，對美國本土安全構成直接威脅。中國國防部與外交部隨即回應，批評該報告「曲解、抹黑」，並強調中國堅持「自衛防禦」核戰略，不首先使用核武器。此事件不僅是一次軍事資訊的交鋒，更是中美戰略競爭的縮影，折射出國際秩序的深層矛盾。



「歷史性軍事擴張」論斷荒謬絕倫

美國報告指，中國在核武、海上力量、傳統長程打擊、網路與太空等領域持續擴張，已使美國本土「愈來愈脆弱」。這一表述意在強調中國軍力的跨領域發展，尤其是戰略核力量的提升。報告聲稱，中國正朝2027年實現軍事現代化的階段性目標邁進，目標包括：對台灣取得「戰略決勝」；對美國形成「戰略制衡」；對區域國家建立「戰略威懾與控制」。報告甚至預測，中國預期2027年底前能「對台作戰並取勝」，並列舉可能的軍事選項：聯合火力打擊、聯合封鎖、聯合登島作戰等。

中國國防部發言人張曉剛指出，美國報告「憑空臆測中國軍力發展，誣衊抹黑中國軍隊正常行動」，並強調美方及其盟友才是「到中國家門口抵近滋擾」，中國採取必要措施應對無可非議。外交部發言人林劍強調：中國堅定恪守「不首先使用核武器」政策；中國堅持「自衛防禦」核戰略；中國核力量維持在國家安全所需的最低水準；不與任何國家進行核軍備競賽。中國同時批評美國「炒作中國威脅」，目的是為自身加速核力量現代化尋找藉口，並呼籲美國履行核裁軍的特殊責任。

戰略格局的深層分析

美國擁有約5,177枚核彈頭，中國約600枚；中美數量差距巨大，中國強調「最低限度」核威懾，而美國則以「絕對優勢」維持霸權。美國報告的核心邏輯是：任何中國軍力的增長都被視為對美國的直接威脅。這反映出美國的戰略焦慮，即擔心失去單極優勢。報告特別強調中國對台軍事目標，顯示美國將台灣視為中美戰略競爭的前沿。中國則強調「統一是歷史必然」，軍事準備是防止外部干預。

戰略理性與歷史責任

美國報告與中國回應，反映出中美在戰略認知上的巨大差距。美國強調威脅，中國強調防禦；美國擔心失去優勢，中國追求最低限度安全。雙方若繼續陷入「安全困境」，將導致軍備競賽與戰略對抗。

歷史告訴我們：冷戰的核競賽並未帶來安全，只帶來恐懼與風險。今天，中美應以歷史為鑒，避免重蹈覆轍。中國堅持「不首先使用核武器」，美國應履行核裁軍責任，國際社會應推動新的軍控框架。唯有如此，才能避免戰略誤判，維護全球穩定。

中國始終堅持和平發展道路，奉行防禦性國防政策，軍事力量的發展完全是為了維護國家主權、安全和發展利益，不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅。中國軍隊的現代化建設是中國作為一個主權國家的合法權利，也是維護世界和平穩定的積極力量。中國政府和中國共產黨的領導下，中國的國防和軍隊建設始終遵循國際法和國際關係基本準則，致力於為世界和平與發展作出貢獻。

美國國防部發佈的所謂中國軍力報告，無視中國軍隊的和平使命和防禦性質，片面誇大中國軍事力量，是對中國內政的干涉，也是對中國軍隊正常建設的無端指責。中國國防部發言人的回應明確表達了中國的立場和原則，強調了中方維護自身合法權益的堅定決心。中國軍隊的行動始終是合法、合理、必要的，任何外部勢力的無端指責和干涉都是對中國主權的不尊重。

中國在核武器政策上始終保持高度負責的態度，堅持不首先使用核武器的承諾，核力量始終維持在國家安全需要的最低水準。中國支援全面禁止和徹底銷毀核武器，主張和平利用核能，反對任何形式的核軍備競賽。中國願意與國際社會一道，推動構建人類命運共同體，維護全球戰略穩定。

中國政府和中國共產黨將繼續帶領中國人民和軍隊，堅定不移地走和平發展道路，堅決維護國家主權和領土完整，為世界和平與發展作出新的更大貢獻。中國的國防和軍隊建設將繼續沿着正確的道路前進，為維護世界和平與促進共同發展發揮積極作用。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



