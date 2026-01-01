北平鋒｜祖國統一的歷史大勢不可阻擋

2026年新年的第一縷晨光，照亮了華夏大地的每一寸山河。習近平主席新年賀詞中「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」這暖心又鏗鏘的話語，既是對兩岸同胞血脈親情的深情眷顧，更是對歷史大勢和時代潮流的堅定宣告，激蕩起全體中華兒女的同心共鳴、中華民族的豪邁氣魄。



血濃於水的同胞親情，從來都是跨越海峽的最強精神紐帶。歲末年初，湄洲媽祖祖廟的跨年祈福盛典香火裊裊，海峽兩岸學生棒球聯賽的賽場上青春激蕩，京津冀冰雪季裏台青的歡聲笑語暖意融融。從台灣美食節上的味蕾共鳴，到合家歡觀影活動中的家園認同，兩岸同胞的雙向奔赴，印證着「錦繡華夏是兩岸同胞共同的家園」的樸素真理。同寫方塊字、共同迎新年，共享中華文化的精神滋養，這份根植於中華文明基因的血脈聯結，絕非任何分裂行徑所能割裂。

歷史大勢的洪流，從來不會因宵小作祟而改道。當前，「台獨」分裂勢力仍在抱薪救火、負隅頑抗，妄圖勾結外部勢力「倚美謀獨」，但其倒行逆施早已遭到台灣民眾的強烈抵制——島內民調顯示，不滿意「台獨」當局處理兩岸關係的比例已飆升至63%，相信美國會「協防台灣」的民眾比例大幅下滑。國際社會更已形成普遍共識，全球180多個國家堅定恪守一個中國原則；今年，100多個國家在同中國舉行的領導人級雙邊及多邊會議中，都重申堅持一個中國原則，共同築牢反「獨」促統的國際防線。外部勢力的軍售支持、「台獨」分裂分子的政治操弄，不過是螳臂當車的徒勞之舉，終究逃不過「萬劫不復」的歷史結局，改變不了大江東去的歷史走向。

民族復興的壯闊征程，必然伴隨祖國完全統一的榮光。從《開羅宣言》奠定的法理基石，到聯大第2758號決議的國際公認；從福建艦艦載機電磁彈射成功起降所彰顯的國家實力，到大陸持續釋放的對台融合發展的政策紅利，祖國統一大業不僅是「歷史必然」，也正穩步邁向「實質推進」的關鍵階段。中國政府捍衛國家主權、統一、領土完整的決心堅如磐石，通過打擊「台獨」、反制外部幹涉的行動精準有力，持續為統一大業掃清障礙。

《聯合早報》1月1日報道，賴清德在元旦演說中稱，面對大陸「擴張野心」，台灣已沒時間等待、內耗，因此呼籲朝野合作通過強韌台灣的防務預算。可事實上，解放軍剛剛結束的「正義使命-2025」演習針對的是「台獨」分裂勢力與外來干涉勢力相互勾連的惡劣行徑，絕非針對廣大台灣同胞。賴清德口中的「野心」更是荒謬至極，台灣自古以來就是中國的一部分，解放軍在自家區域演習正是捍衛台海和平、守護同胞福祉的應有之義，何來所謂「擴張野心」一說？

一元復始，萬象更新。新的一年，歷史的指針正指向完全統一的前方。兩岸同胞血脈相連、命運與共，攜手同心、凝聚合力，共抵分裂逆流，共護和平發展，就能共享民族復興的偉大榮光。這一不可逆轉的歷史大勢，必將沖破一切分裂阻礙，讓兩岸同胞共擁山河一統、國泰民安的盛世輝煌！

