來稿｜「自薦」踏出參政議政關鍵一步

在「由治及興」的新時代，青年參與社會建設，貢獻自己的力量，有助於促進國家及香港的美好發展。近年青年其中一個渠道，便是通過青年委員自薦計劃（下稱「自薦計劃」），以私人時間、義務參與不同的諮詢及法定組織。



第九期青年委員自薦計劃將於2026年1月8日截止，今期參與的委員會多達28個，開創新高。這28個委員會更涵蓋不同政策範疇，讓不同背景、符合申請資格的青年參加。為了讓更多有志報名的青年裝備自己，本文希望分享筆者作為第六期及第八期的「自薦計劃」獲委任人士的自身經驗，以及對於其他獲委任人士的觀察，供有志報名的青年參考。

「自薦計劃」優中選優

政府設立諮詢及法定組織的政策目標，旨在諮詢社會上各有關團體和個別人士，以便政府取得最中肯的意見，藉以作出決策和執行法定職能。通過這些組織，社會各界人士和有關團體可在制定政策和籌辦公共服務的初段開始參與有關工作。根據2003年政府的《公營架構內的諮詢及法定組織——角色及職能檢討》，諮詢及法定組織的運作須遵守12個原則：問責原則、精簡架構原則、預定委任準則原則、用人唯才原則、自願服務原則、平等機會原則、申報利益原則、利益衝突原則、透明度原則、相稱原則、六年任期規定，及六個委員會規定（後兩者合稱「雙六規定」；篇幅所限，有興趣的讀者可自行在網上查看原文）。

截至2025年底，香港共有530個諮詢及法定組織。這些組織的成員包括政府人員和市民。有約4,700名社會人士獲委任在480個諮詢及法定組織服務，共擔任約7,600個職位。至於「自薦計劃」則自2017年底推出，是《行政長官2022年施政報告》及《青年發展藍圖》所提及的青年發展重點措施之一，旨在吸納更多青年參與公共事務，加強他們與政府的互動互信。自「試行計劃」至常規化後的第八期「自薦計劃」推出以來，合共收到約1.4萬份申請。

「我怎樣才能從面試中突圍而出？」相信是不少報名青年的共同疑問。參考過去網上公開報道，2018年政府改組原青年事務委員會，為政務司司長擔任主席的青年發展委員會時，經「自薦計劃」獲委任的吳森雋（任期為2018至2022年），曾於受訪時提到他經歷三輪面試，首輪同場等候的有500人、每場面試十人一組有30分鐘就提出的政策問題小組討論；第二輪同樣是十人一組但有1小時小組討論；第三輪則是1位面試者面對多名政府代表。

獲委任人士共通點

綜合個人及所知的其他面試流程，小至「一對多」的面試、快至只有10分鐘的面試；每期「自薦計劃」每個委員會，最高曾有達千人報名，單是從海量的申請文件中選出參加面試者，已是一個激烈的競爭。「我怎樣才能從面試中突圍而出？」公開資料的說法是：政府委任諮詢及法定組織非官方成員的原則是「用人唯才」，當中考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，並充分兼顧有關諮詢及法定組織的職能和工作性質，以及法定組織的相關法例規定的法定要求。

至許「自薦計劃」的說法則是：在用人唯才的原則下，我們希望透過「自薦計劃」招募誠心為社會服務、對相關委員會可作出貢獻的青年人，推薦給相關委員會所屬的政策局／部門考慮委任。從公開資料可見，經「自薦計劃」獲委任的青年委員，多與委員會的工作有直接關係。例如筆者作為香港青年獎勵計劃的金章、銀章及銅章的得主，參加時間長達十年，對獎勵計劃的理念、工作與營運有一定認識；相比之下，假如一位申請人完全不熟悉報名委員會的運作，恐怕就難以突圍而出了。

此外，「用人唯才原則」下，當局將考慮申請人的「才幹、專長、經驗、誠信」，怎樣才符合這些條件呢？綜合筆者對於諮詢及法定組織的個人研究，有不少委員具有高學歷者、專業人士、任職大企業的背景，相信這些背景往往是一項優勢。更重要的是，18至35歲的「青年委員」，無論如何也難以比「非青年委員」具有更多的「才幹、專長、經驗」，但要在云云同儕申請人中突圍而出，則證明該名申請人出類拔萃。

長期部署下期再努力

至於「參與服務社會的熱誠」及「誠心為社會服務」方面，如果一位申請人經常服務社會，特別是在課餘或工餘參加民青局成立的「連青人網絡」、「積極響應政府的青年發展工作」的青年組織，以至是十八區民政處青年網絡，相比另一位沒有這些經歷的申請人，自然較具優勢。同時，在海量申請人同時競逐的情況下，可能有10%的申請人均十分優秀，但名額卻極為有限（通常是一男一女），選擇一個最能發揮你專長的委員會志願，既須要判斷力，也憑運氣。

最後，青年委員自薦計劃相信是特區政府的長期政策，就算今期未能脫穎而出，也可以從今天開始積極裝備自己，達到在才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠等方面，勝任為「青年委員」！祝各位申請人順利！

