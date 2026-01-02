北平鋒｜圍台軍演正告「台獨」：你們連挑釁的資格都沒有！

2026年的陽光已灑滿海峽兩岸，台灣主流媒體版面及輿論焦點話題仍聚焦去年圓滿完成的「正義使命-2025」軍演。這當然不是一次普通的軍事演練。解放軍以最貼近實戰的姿態，讓實彈精準落在台灣本島鄰接海域，讓無人機鏡頭俯瞰台北101大廈，也讓台軍吹噓的「防御縱深」在米級精度的打擊下形同虛設。



軍演前一天，民進黨當局賴清德還在叫囂「中共不敢越雷池」，轉頭就被現實狠狠抽了耳光。大陸用強大的火力和冷靜的行動告訴他：實際上，你連挑釁的資格都沒有。

祖國統一的歷史大勢，正滾滾向前。習近平總書記在2026年新年賀詞裏那句「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，是十餘年來對台話語最有力的淬煉。從2014年向台灣同胞致以新年祝福的溫情，到2024年「祖國統一是歷史必然」的宣示，再到如今斬釘截鐵的「不可阻擋」，這不僅是措辭的升級，更是大陸戰略定力愈加堅定的體現。

大陸不再試圖用「親情」感化「台獨」，因為頑固不化的「台獨」勢力早已一次次用惡意、敵意辜負了所有善意。當賴清德當局還在上演「受害者」戲碼，妄圖用「悲情牌」扭曲事實，大陸用堅定回應讓全世界認清，誰才是「台海和平的破壞者」、「兩岸關係的加害者」。那些嘲諷軍演的聲音，恰恰暴露了「台獨」的短視與自欺欺人——他們把大陸的克制當成軟弱，把戰略耐心誤讀為無能，卻不知當解放軍能從從容容地在台島周邊練兵，「台獨」離毀滅也就不遠了。

看清這一歷史大勢，既要看到劍指「台獨」的「剛」，也要看到對廣大台灣同胞的「柔」。「正義使命-2025」演習的同時，台商座談會正如火如荼展開，兩岸交流交往、融合發展持續深化。一邊是「你敢謀『獨』，我就亮劍」，另一邊是「你願對話，我門常開」。越來越多的台灣民眾看清楚：大陸的軍演，針對的是少數「台獨」分裂勢力，保護的是廣大台灣民眾；大陸的民生政策和發展紅利，始終將台灣老百姓考慮在內。

反觀賴清德，一邊喊着「保衛民主」，一邊犧牲老百姓納稅錢充當美國軍火商的「提款機」；一邊說「守護台灣」，一邊把台灣的未來押注在華盛頓的「戰略模糊」上。當「台獨」政客還在煽動「抗中保台」的仇恨時，大批台企紮根長三角、許多台灣青年赴陸求學就業。這種反差恰恰是台灣民心自然流動的真實寫照。

2026年，是中國「十五五」規劃的開局之年，大陸不會停下統一的步伐，台灣社會還會有更大的集體覺醒。那些還在鼓吹「美國救台」、「軍購自保」的人，應該清醒地認識到：台灣的「安全」，不是靠買F-16V能換來的，而是靠認清自己是「中國」、背靠強大祖國換來的。那些還在幻想「拒絕統一」、「『台獨』建國」的人，不妨問問自己：當大陸的航母編隊在台海常態化巡航，當14億多人的共同心願凝聚成不可逆的洪流，如何能夠阻擋？難道是美國那些口惠而實不至的承諾？還是民進黨當局每年拿來籠絡人心的「芒果乾」？

歷史從不等人，更不會為自欺欺人者停留。當島內還有人把軍演當作演戲，鼓吹「戰爭像台風，一會兒就能停」，把兩岸交流當成「統戰陷阱」，把統一視為「災難」，他們就是在親手斬殺民眾的希望、埋葬台灣的未來。此時若再看不清兩岸歷史大勢，他們就徹底無藥可救了。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



