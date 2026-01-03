張美雄｜公私營同步優化　讓醫療服務更「有溫度」

來稿作者：張美雄



2026年新一年開始，公營醫療收費改革正式生效，其中最受市民關注的急症室診症費調整至四百元。作為地區工作者，我也有特別留意各醫院急症室情況，大致運作平穩，有在「擲界」時間求診的市民獲酌情收取舊價。然而，地區上我也收到不少市民坦言，擔心新收費會增加基層的經濟壓力，尤其在深夜時分別無選擇的情況下，無奈仍須使用急症服務。



這項旨在引導合理使用急症資源的改革，其關鍵不只在於價格本身。最後政策能否真正「有溫度」，更取決於配套措施能否及時跟上，實現公私營醫療服務的同步優化，確保市民在任何時候都有一個可靠且可負擔的選擇。

公營醫療加價的初衷是理順資源分配，避免系統「爆煲」，但對於基層市民而言，急症室費用由180元增至400元，增幅不小，加上電腦掃描等檢查項目收費亦有調高，確實構成經濟壓力。社會最大的憂慮在於，部分市民可能因費用問題而「慳得就慳」，延誤就醫或放棄必要檢查，反而錯失及早治療的機會，長遠增加醫療系統的負擔。雖然政府同步優化了醫療費用減免機制，並設立每年一萬元的醫療費用上限，但申請需時且設有資格審查，未能完全消除基層的顧慮。

要真正減輕市民負擔並達致政策目標，不能只依靠經濟援助，必須從根本完善社區醫療服務，特別是夜間服務的供應。不少市民使用急症室，並非出於濫用，而是當晚間出現突發健康問題時，社區內別無其他可負擔的診症途徑。私家診所大多因成本與人力考慮，難以提供夜間服務，使公立醫院急症室成為深夜的唯一選擇。因此，政府一方面需加快擴充人手，將家庭醫學門診的延長服務恆常化並擴展至更多區域；另一方面更需要創新思維，積極推動靈活務實的公私營協作。

社區為本是改革「有溫度」的核心

加快建立以社區為本、公私互補的基層醫療體系，是整個改革「有溫度」的核心。政府可積極參考「慢性疾病共同治理先導計劃」的共同付費模式，設計更多針對常見病或夜間服務的公私營協作項目，甚至考慮與非牟利機構或地區診所合作，以資助或補貼形式，在需求殷切的地區提供夜間門診。這能有效善用私營市場的服務容量，為市民提供公營急症室之外的選擇，從根本分流壓力。

與此同時，私營醫療體系也需提升透明度與協作性，方能增強市民使用的信心。醫療成本持續上升，部分私家醫療收費欠透明，令市民顧慮。政府應積極推動更多私家醫療服務者參與「醫健通」系統，並借鑑近期將「跨境健康紀錄」功能擴展至全港的經驗，進一步打通公私營醫療資訊的流通阻隔，讓市民的健康紀錄得以順暢銜接。這不僅能提升診療效率，更能讓市民確信，不論在公營或私營系統就診，其健康均可獲得連貫的保障。

社會更應聚焦於未來具體改革行動

在地區工作中，我深刻體會基層市民對收費調整的關注與憂慮。然而，調整已成事實，我們更應聚焦於政府能否以具體行動，加快落實強化社區為本、公私互補的方針。唯有通過實質的協作計劃、透明的服務環境，以及以人為本的科技應用，才能真正構建一個讓市民安心、不會因經濟或時間因素而耽誤診治的醫療體系。

這項改革的方向已然明確，現在需要的是加快落實的決心與智慧。作為區議員，我會在地區層面繼續推動醫療服務的協作與宣傳，促進市民認識社區內的醫療選擇。只有當市民在任何時間、任何區域，都能獲得可負擔且適切的醫療服務，這項改革才能真正稱得上成功，才能真正讓醫療服務充滿溫度。

作者張美雄是西貢區議員，黃大仙及西貢區康復服務協調委員會委員。



