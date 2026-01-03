來稿｜全球神經技術浪潮：香港可成連結東西倫理的關鍵橋樑

來稿作者：吳美儀



神經技術（Neurotechnology）正以驚人的速度從實驗室走向市場。如今，已有數十萬人透過人工耳蝸刺激聽覺神經以恢復聽力、透過腦機接口控制義肢以重獲行動能力、借助深腦刺激裝置以減緩帕金森病症狀，甚至出現了通過腦波分析來提升專注力的教育科技產品。



技術浪潮：神經科技的應用邊界拓展

神經技術的發展，尤其是腦機接口的應用，逐漸從醫療領域轉向更廣泛的非醫療場景。隨着無線非侵入技術的成熟，腦機接口很可能將成為日常可穿戴設備的一部分，用於監測健康、提升工作效率或增強虛擬現實體驗——這些創新正在改寫人類能力的邊界。

早前，聯合國教科文組織（UNESCO）正式通過全球首份《神經技術倫理問題建議書》（Recommendation on the Ethics of Neurotechnology）。這標誌着國際社會首次嘗試為神經技術建立全球倫理框架，構建保護人類思想不可侵犯性的防護機制。正如時任聯合國教科文組織總幹事奧德蕾·阿祖莱（Audrey Azoulay）所言：「唯有以倫理、尊嚴和對後代的責任為導向的科技進步，才具有真正價值。」

治理挑戰：文化差異與監管平衡之困

然而，共識之下，挑戰猶存。各國對如何落實倫理監管仍處於探索階段：歐盟傾向預防性監管，要求所有腦機類產品在進入市場前進行風險評估，並設有監管沙盒制度；中國盡可能平衡發展與監管需要，將腦數據與情緒識別列為敏感個人信息，要求企業建立專門保護機制並明確用戶權利。

不同文化與法律傳統對「數據隱私」、「倫理框架」的定義存在差異。若缺乏能促進深度理解與務實協作的跨文化對話平台，全球倫理共識將難以落地。在此背景下，香港的獨特優勢使其有能力，也有責任在國際神經技術倫理治理中扮演更主動的角色。

香港橋梁：連接東西的倫理對話平台

香港學術環境自由開放，且擁有多語言、跨文化溝通的天然優勢，可擔當東西方倫理對話的關鍵橋梁。例如，可發起「神經技術倫理國際論壇」，邀請各國科學家、倫理學者與政策制定者，圍繞「數據主權」、「意識隱私」、「技術公平性」等核心議題展開深度對話，推動形成兼具全球視野與區域洞察的倫理框架。

其中一個有意義的案例是，早前由香港聯合國教科文組織協會，以及聯合國教科文組織協會世界聯合會協手在港舉辦的第四屆模擬聯合國教科文組織大會（MUNESCO），有來自25個國家的青年代表圍繞「神經科技與道德倫理」這一議題，展開了為期三天的深度交流。其中，來自非洲的青年代表談及神經技術在醫療資源匱乏地區的應用潛力，並與歐洲代表探討腦機接口技術在不同國家的使用情況，這些合作和對話的場景，正是香港土壤能夠提供的重要國際舞台，並用以助力世界可持續發展的例證。

此外，香港高校亦可聯合成立「亞洲神經倫理研究中心」，針對腦機接口在醫療、教育、職場等場景的應用，發佈跨文化比較研究報告，為國際標準制定提供來自東方的關鍵參考，並探索「監管沙盒」模式的本地化可行性。

作者吳美儀是香港聯合國教科文組織協會綠色公民青年大使，香港大學教育學院校友會副主席、科技公司創始人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

