北平鋒｜「正義使命-2025」警告「台獨」：不願打，但隨時能打

「正義使命-2025」演習的餘波仍在島內震蕩。民進黨當局的一系列反應，就像一場荒誕劇。軍演前夕，賴清德大放厥詞，稱大陸「沒有實力『武統』」；翌日，解放軍實彈落點迫近台灣本島，台北101大樓被解放軍無人機精準拍攝的畫面，當晚就在央視新聞聯播中播出。更諷刺的是，就在軍演時候，台灣「海巡署」主委管碧玲卻在高雄舉辦「惜別宴」。有台灣網友稱，「前方吃緊，後方緊吃」，道盡了民進黨的荒唐。



軍演剛結束，民進黨網軍又鑽了出來，開始粉墨登場，公然污蔑解放軍拍攝的101大樓的影像是AI合成，妄圖用拙劣的技術謊言掩蓋其內心深處的恐慌。殊不知，這張照片正是解放軍以實戰標準對台灣本島全域感知與精準偵察的鐵證。這份實打實的能力展示，對「台獨」分裂勢力造成強力心理震懾。台軍連一架能飛到大陸沿海的偵察機都不敢派，卻還在網上吹噓「AI造假」，分明是心虛到不敢承認。台灣民眾早已不是十年前的民眾，他們看得真切：解放軍的行動，從來不是「嚇唬」台灣老百姓，而是為了定調台海規則、台海事務的主導權不在台北。

民進黨當局的幻覺不止於此。最新民調顯示，台灣地區五成民眾擔憂五年內台海爆發戰事，六成三的民眾明確表示不願讓家人上戰場。可民進黨當局毫無反思之意，無視「台獨」才是台海兵兇戰危的根源，一味「甩鍋」在野黨，把歐盟一句不鹹不淡的「關切」當救命稻草，可美國領導人對軍演一句「不擔憂」又讓他們瞬間六神無主。正如學者所言，《美國國家安全戰略白皮書》已撕下所謂「價值觀」的偽裝，直白袒露其「保護台灣只為戰略利益」的圖謀。華盛頓把台灣當作棋子，「台獨」分裂分子卻錯把棋子視為盾牌，這種自我感動式的依附，正被現實碾得粉碎。

軍演的正當性和必要性，已然穿透綠媒編織的「謊言壁壘」。越來越多的民眾開始明白，賴清德絕非「和平守護者」，而是徹頭徹尾的戰爭煽動者、兩岸關係的頭號破壞者。他以「台獨」為政治投機的燃料，用「抗中保台」的虛假口號掩蓋治理無能的窘境，用「民主」的幌子包裝專制行徑，用「主權」的謊言掩蓋分裂國家的本質。他以為靠幾句口號、幾場造勢、幾次接受外媒采訪就能撐起台灣的未來。

殊不知，當解放軍的艦艇在台灣海峽劃出的弧線越來越近，當101大樓的影像成為兩岸全民記憶，當「海巡署」的宴席被全台百姓唾棄，當西方的「關切」淪為敷衍的客套——台灣民眾徹底看清楚：民進黨不是守護台灣，而是將其推向深淵。而「正義使命-2025」就是對「台獨」幻想的清算，對「倚外謀獨」路徑的截殺，對所有幻想「外部勢力能救台灣」的人的一記響亮耳光。

「正義使命-2025」——不是戰爭的前奏，而是和平的保障。它清晰地向台灣傳遞大陸立場：不願打，但隨時能打；不針對台灣同胞，但絕不姑息分裂。歷史的車輪滾滾向前，台灣要回家，統一在路上，時間再不會為賴清德之流多一分一秒的停留。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



