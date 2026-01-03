思匯｜綠水青山豈止郊野？香港寸土尺金，更要擁抱自然

來稿作者：楊敬雯



香港面積狹小、人口稠密，是以「寸土尺金」聞名於世的「石屎森林」，卻同時是全球生物多樣性的熱點。這片土地孕育的陸生動植物物種比整個英國還要多；翱翔天際的鳥類佔全中國種類三分之一；蔚藍大海中更棲息着全國已知總數逾四分之一的海洋物種。然而，這份珍貴的自然資產正響起警號——目前不足5%的海域受到保護，大部分郊野公園亦缺乏具體的保育指標。新年伊始，萬象更新，我們於新一年應如何在發展與保育之間，找到一條讓城市與自然共榮的「自然向好」之路？



另一方面，當我們放眼國際，全球各地代表於2024年10月齊聚哥倫比亞卡利，參與第16屆聯合國生物多樣性大會（COP16），再度強調生物多樣性和氣候變化問題環環相扣、刻不容緩。儘管COP16在促進多方合作、加強原住民領導等方面取得突破，但資金短缺、監管困難等問題依然嚴峻。

獨立智庫「思匯政策研究所」聯同多個專業團體和立法會議員，於去年中發表報告《共建自然向好香港：汲取COP16經驗以推動生物多樣性行動》，正好為這個時代命題提供清晰的路線圖。報告汲取COP16的國際經驗，並結合本地專家的深入討論，呼應國家「綠水青山就是金山銀山」的生態文明理念，為香港的未來發展提出了四大行動策略。

策略一：氣候和自然本為一體

過去，我們習慣把氣候變化與生物多樣性喪失視為兩個獨立議題，但科學早已證明兩者密不可分。聯合國政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告第二工作組聯合主席Debra Roberts教授於到訪香港時直言：「我們不應再分開討論生物多樣性、氣候變化和城市發展策略。現在是時候把所有議程整合。」

香港斜坡安全治理便是最佳例證，面對愈趨頻繁的極端暴雨，我們已逐步從純粹的「灰色」混凝土工程，進化為結合植被的「綠色」基建，不僅鞏固山坡，更能提升生態價值。這正是一種基於自然的解決方案，如果我們能更大規模地推行這類項目，例如發展「海綿城市」，利用濕地、公園和綠化屋頂來吸收雨水，不僅比修建巨大的地下蓄水池更具成本效益，也為市民創造更宜居的環境。

策略二：建立科學穩健的監測系統

然而，要讓保育不再淪為口號，就必須建立基於科學且穩健的監測系統。全球之所以未能達成過去在COP10訂立的「愛知目標」，主因正是未能有效監控進度。

香港應建立一套屬於自己的生物多樣性指標。這套指標須依據SMART原則，即為具體、可量度、可達成、相關且有時限的，用以清晰評估保育政策的成效，並向公眾問責。這不僅是可以回應國際披露要求，更是能讓市民清楚知道，投入的資源是否真正改善本地生態環境。

策略三：把生物多樣性納入各界主流

保育從來不只是科學家或環保團體的事，政府高層需認識到，健康的生態系統是城市水資源、空氣質素、糧食安全和氣候穩定的基石。市民則應明白，生物多樣性不只是科學名詞，更關乎大家的日常健康、福祉和未來生計。

生物多樣性需要成為社會各界的「主流思維」，從城市規劃、基建項目，到企業採購和金融投資，都應把大自然納為主要考慮因素。無論是都市農耕、綠化空間，還是拯救蜜蜂不僅能綠化環境，更能連結鄰里，促進社會凝聚力，是公民參與、文化轉變的起點。此外，北部都會區的規劃更是一個從零開始融入生物多樣性理念的黃金機會。

策略四：構建創新的自然融資機制

保育需要資金，但錢從何來？目前，全球大量資金湧向碳市場，而生物多樣性則主要依賴有限的公共開支。香港應憑藉其國際金融中心的優勢，擔當「自然向好金融樞紐」的角色，包括推出補貼改革路線圖以重新引導資金流向和以標準化的自然相關披露提升透明度等。當我們真正為大自然「估值」，令金融機構意識到，投資於一個健康的生態系統，就是投資於一個更具氣候韌性和可持續發展的未來時，資金自然會流向能讓自然生生不息的地方。

全民參與共建「自然向好」香港

要實現以上願景，需要全民參與，我們應於新一年把握時機，共建「自然向好」香港。報告建議於2026年內設立一個跨部門的「香港基於自然的解決方案樞紐」，以統籌研究和跨境試點項目，並與其他粵港澳大灣區城市合作，共同探索區內自然金融機遇。

思匯於2025年11月邀請國際自然保護聯盟基於自然的解決方案中心全球總監Charles Karangwa先生來港，他直言：「憑藉強大的政治決心、金融機構的承諾支持，以及合適的技術夥伴，香港具備充分條件建立自己的基於自然的解決方案城市樞紐中心，所有要素已經就緒，香港正逐步轉型成為大家理想中具備氣候韌性和可持續發展的城市，並把自然元素全面融入基建和未來發展當中。」

從家門前的小蜜蜂，到關乎城市安危的斜坡植被，再到影響全球的氣候韌性，生物多樣性從來不是遙遠的議題，而是與我們日常息息相關的共同資產。是時候行動起來，讓我們引以為傲的「東方之珠」經濟繁榮之外，也能成為人與自然和諧共存的璀璨典範。

