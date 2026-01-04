馮煒光｜在佳績上前行，期待2026年的改革

來稿作者：馮煒光



新年伊始，港澳平在1月1日發表題為《不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆》，對港澳特區過去一年的成就，充分肯定，並對未來一年，充滿期許。文章說：「2025年的不凡歷程值得我們深刻銘記，2026年的嶄新希望激勵我們奮楫揚帆。」



對土生土長於香港的筆者來說，過去一年確實是不平凡的一年。我們在具傳統優勢的金融領域裡，重上三甲。大家應還記得只是數年前，有人嘲弄香港是「金融中心遺址」，說香港被其他經濟體趕過。事實證明，香港充滿韌性，對挑戰能作有力回應。香港金融業界沉着應對質疑，在祖國的大力幫助下，「2025年恆生指數上漲27.8%，港股IPO規模按年上升兩倍、高居全球第一。」金融業的強力反彈證明，質疑嘲弄，幾時都會有；關鍵是善用香港作為國家最具國際化城市的特點，以融入國家發展大局，來為香港尋找機會，來令香港再創輝煌。

展望未來一年，香港最關鍵的便是主動對接「十五五」。我們不宜等，不宜拖。特區政府不妨由司長或副長級人士統籌，調動各政策局及其轄下各處/署的資源，主動對接「十五五」。現今社會和科技發展步伐急速，香港實在等不起！拖不起！

香港過往一年，確實成績亮麗。但我們必須注意如何讓廣大市民一起分享到這份「果實」。如何讓市民有獲得感、幸福感和成就感？

港澳平文章也提到香港在2025年「眾志成城、克難前行」、「有力有效應對處置重大火災事故」。這確實是港人應予點讚的一面。然而我們也應看到沖天大火確實發生了，我們的監管確實有疏漏，有人鑽了空子，甚至有人疏於職守，以至有161條鮮活生命和一定數量的寵物命喪火場；他們本不應枉死的。特區政府成立了獨立委員會，承諾9個月內出結果，並會對「不論任何人」都予以追究。這等於說2026年內，港人以至國人都會看到特區政府的調查結果及其處置方法。筆者相信各界翹首以待。作為特區第一責任人的特首李家超，相信必定會全力以赴，問責追責到底。

說到追責，香港至少還有一件飲用水購買事件的調查。這個調查原定2025年年底前完成。現已踏入2026年，相信特區政府會不負眾望，很快便能讓公眾知悉調查結果。

上述一系列工作，其實都是圍繞特區政府的改革。套用港澳平的原話：「促改革，惠民生。」香港過往以至2025年都很成功，都很輝煌亮麗；但城市管治是一刻都不能自滿的。現代城市治理精密複雜，亟需要管治團隊夙夜匪懈，宵衣旰食地去治理。筆者相信素有抱負的李家超特首及其團隊，深諳其中關鍵。

廣大特區市民也不宜等。我們應在個人範疇主動對接國家的發展方向，例如國家近年大力提倡低空經濟，據說在未來數年全國欠缺100萬位飛手。這些飛手都必須成功考取中國民用航空局（CAAC）的機長執照考試。筆者近兩個月便在東莞的飛行學校積極備考，期間也有數位港人同學，一起來到東莞學習。有2位甚至已在2025年12月底時成功通過合共五關的考試。這些「同學」們不是20多歲的年輕人，有數位甚至是滿頭白髮，最年輕的也至少40歲了；反而內地同學以至教練們，都是20出頭，過30歲的很少。我們這批港人，不論是已通過考試的，或仍在努力備考中的，都是身體力行去擁抱新質生產力，以實際行動去投入低空經濟。筆者鼓勵更多港人尤其官員、立法會議員也投入到這場備考來，親身體會，相信有助更瞭解國家的低空經濟發展的知識和近況，有助倡議更具實際意義的政策。

2026年是充滿期許的一年，是在2025年亮麗成績和不幸事件下，重新揚帆啟航的一年，期待特區政府能突破利益固化藩籬，全面實施改革，也期望港人尤其年輕人能走出「舒適區」，全力擁抱科技，全力投入新質生產力！

作者馮煒光是全國港澳研究會會員，特區政府前新聞統籌專員。



