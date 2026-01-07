來稿｜技能為翼，逐夢北都：以過硬技藝投入香港基建新浪潮

來稿作者：魏小麟營造師



隨着國家「十五五」規劃的開局以及香港對接和融入國家發展規劃步伐的加快，「北部都會區」的建設浪潮正席捲香江，以「產業帶動，基建先行」為核心綱領，這片佔地約300平方公里的發展熱土，未來十年將以全新的面貌呈現於粤港澳大灣區，呈現於世界城市之林。



北都建設吹響時代號角

放眼這片數百平方公里的發展熱土，它將以數十項跨境交通與產業基建項目和20多萬套住宅規模的佈局，成為香港經濟發展的新引擎。對於廣大建築工友而言，這不僅是海量的就業機遇，更是憑藉技能實現收入躍升、職業升級的黃金時代。尤其是木模板技工、電工、金屬棚架工、平水工等核心工種，已成為北都建設不可或缺的關鍵力量，主動提升技能、深耕一專多能、培育復合技術本領，契合新時代技術要求，是在這場發展盛宴中抓住機遇、搶佔先機的明智抉擇。

北都建設的高標準、高規格，對建設者的技能水平也提出了全新要求。不同於傳統工地作業，北都項目涵蓋跨境鐵路、高端創科園區、現代物流樞紐等多元化場景，不僅要求工友精通傳統工藝，更需掌握新型材料應用、精確圖紙識讀、安全規範執行等復合能力，而「一專多能、復合取勝」已成為北都基建用工市場的核心導向。政府與建造業議會早已佈局，通過撥款專項資金推出針對性培訓措施，包括27,000個培訓名額、「先聘請後培訓」計劃及技能提升津貼，重點引導工友跳出單一技能局限，培育復合技術能力，幫助大家更好適應新技術標準。

打破單一技能適應高規需求

其中對於木模板工、電工、金屬棚架工、平水工這四大熱門工種，具體技術要求與復合發展方向也已更清晰和明確：

第一，木模板工作為建築「三行」核心工種，在北都大量住宅與公共建築的混凝土結構施工中至關重要。現今不僅要求熟練架設拆卸模板，更需具備精確讀懂鋼筋混凝土結構圖、運用激光測量儀等現代工具的能力，同時要掌握輕鋼、復合材料的施工規範，確保模板穩固性與結構精確度。持有中級工藝測試憑證已成為入行基礎門檻，而兼具木模板工技能與基礎電工常識、棚架搭建基礎的復合型工人，在項目交叉施工環節更受青睞，在北都新發展區項目中更有明顯薪酬溢價。

第二，電工工種在北都建設中需求最為廣泛，從跨境鐵路的電力鋪設、創科園區的精密配電，到住宅項目的智能電氣安裝，每項目都不能離開專業電工。當前技術要求已涵蓋高壓電力操作、智能電控系統調試、節能設備安裝等領域，持有電工A牌等權威證書成為優先錄用的關鍵。隨着北都數據中心、智慧社區項目的推進，深耕電工專業，同時掌握木模板工基礎工藝或金屬棚架安全檢查技能的復合型電工，不僅就業選擇更多，薪資水平也遠高於僅掌握單一技能的傳統電工崗位，晉升空間更為廣闊。

第三，金屬棚架工作為確保工地安全的基礎工種，在北都大規模基建中需求持續攀升。現今要求工友不僅需掌握鋼結構計算、防風防護規範、高空作業安全操作等技能，同時要熟悉新型輕質鋼材的特性與安裝標準。持有結構鋼架工中級工藝測試憑證者，不僅就業更有保障，兼具金屬棚架搭建技能與電工線路檢查、木模板安裝協助能力的復合人才，更是北都跨年度綜合項目搶着錄用的「香餑餑」，可輕鬆實現多崗位兼職、多渠道增收。

第四，平水工是建築工程的「基準師」，北都建設中無論是住宅地台鋪設、道路工程找平，還是創科園區精細地面施工，都離不開專業平水工的把關。當前技術要求已不僅限於傳統開線定平，更需精通圖則閱讀、運用經緯儀、平水儀等現代測量儀器，並掌握新型鋪墊材料的找平規範，確保後續工序的施工精度。持有平水工中級工藝測試憑證是入行核心門檻，兼具平水工核心技能與木模工基礎定位、電工線路鋪設輔助知識的復合型人才，在北都住宅與公共配套項目交叉施工中極具優勢，不僅就業機會更多，薪酬溢價也十分明顯，成為項目團隊中不可或缺的多面手。

多重途徑幫助工友提升技能

除上述重點技術工種之外，建造行業內其他一些相關工種的技術要求當然也是不容忽視的，這需要廣大工友根據自身的基礎和實際情況盡可能全面了解和掌握。

面對北都建設帶來的廣闊前景，工友們有多重途徑提升技能、深耕復合本領、把握機遇。建造業議會、香港建造學院與香港善美建築工友之家等機構，聯合推出免學費的技術提升課程，重點打造「一專多能」復合人才培養體系，木模板工、電工、金屬棚架工、平水工等工種訓練期75至106小時，不僅教授單一工種的精尖技術，更穿插其他相關工種的基礎課程，幫助工友實現「學一門精一門、通一門會多門」，實現由獨門單一性轉向多門適應性的跨越。學員畢業並考取相應技能的中工或大工証後，還可獲得相應的資金獎勵。

政府推出的「建造業工友專業發展計劃」，特別為在職工友提供津貼，鼓勵考取多項高級工藝證書，實現從白紙到中工、中工到大工、單一技工到復合人才的跨越式晉升。此外，「先聘請後培訓」模式讓工友可邊工作邊學習，由承建商提供實戰訓練，議會給予津貼支持，真正實現零壓力提升技能、培育復合本領。

以匠心煉技藝做北都「弄潮兒」

值得關注的是，北都建設工期跨度長達20年，從現階段的新發展區土地平整，到未來的創科園區、民生配套建設，將持續釋放就業崗位，避免工程量大起大落。這就要求廣大工友，特別是年輕和年富力強的工友，必須要有長遠的眼光，要有長期的打算，努力掌握過硬技能、深耕復合本領，以在職場中立於不敗之地。

北部都會區的建設浪潮，是時代賦予香港發展的寶貴機遇。也是廣大建造業工友在實現職業理想的同時也為家人創造美好生活的黃金機遇。這片充滿生機的熱土，需要的是有追求、有過硬技術、特別是有復合本領的技能人才。廣大建造業和有意從事建造業的工友千萬不能錯過，一定要以有準備的頭腦來擁抱這個機遇。

技能是立足之本，復合是取勝之訣，機遇是成功之翼。北都建設的號角已吹響，只要我們以匠心煉技藝，以初心赴時代，以篤行育復合本領，就一定能在這場基建新浪潮中成為真正的「弄潮兒」！

作者魏小麟營造師是香港善美建築工友之家主席。



