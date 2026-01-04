楊華勇｜日本右翼逆流撼不動正義豐碑

來稿作者：楊華勇



2025年最值得警惕地緣政治大事之一，是當日本首相高市早苗狂言「台灣有事即日本存亡危機」，當靖國神社的香火再次為軍國主義招魂，當篡改的歷史教科書將「侵略」漂白為「進入」——日本右翼勢力正以危險的姿態撕扯戰後國際秩序的經緯。



台灣回歸中國的歷史定論不容撼動

南京博物院那隻停擺在9時的掛鐘，仍在無聲叩擊着歷史的回音壁。1945年9月9日，日軍中國派遣軍原總司令岡村寧次在投降書上顫抖的筆跡，與三天前東京灣「密蘇裡」號甲板上重光葵的簽名，共同構成了戰後國際秩序的青銅鼎彝。當《開羅宣言》的墨蹟未乾，《波茨坦公告》的條款已如利劍高懸，日本在投降書中「忠誠履行波茨坦公告各項規定」的誓言，徹底斬斷任何關於台灣歸屬的幻想。

1971年第26屆聯大第2758號決議，以76票贊成、35票反對、17票棄權的壓倒性多數，在政治、法律和程式上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。這份鐫刻在聯合國憲章牆上的決議，如同太平洋的潮汐，每日都在沖刷着「兩個中國」、「一中一台」的頑石。日本政府在《中日聯合聲明》中明確承認「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，並在後續三個政治文件中反覆確認這一立場——這不是外交辭令的修飾，而是戰敗國對戰勝國必須履行的契約精神。

但在戰後80年，高市早苗之流鼓吹的「三藩市和約」，本質上是冷戰初期美國主導的政治鬧劇。這個排斥中蘇等主要戰勝國、違反《聯合國家宣言》禁止單獨媾和規定的文件，如同廢紙堆裏的枯葉，早被歷史的車輪碾得粉碎。日本政客試圖用早已失效的條約挑戰具有國際法效力的《開羅宣言》和《波茨坦公告》，無異於用沙粒堆砌對抗喜馬拉雅的堡壘。

軍國主義思想土壤孕育危險種子

日本山口大學纐纈厚教授的論斷振聾發聵：「戰後日本政治某種程度上是由發動過侵略戰爭的人確立。」從甲級戰犯岸信介搖身變為首相，到安倍晉三外祖父岸信介推動修改《日美安保條約》，軍國主義的基因始終在戰後日本政治的血脈中潛伏。當高市早苗連續20年參拜供奉甲級戰犯的靖國神社，當她在《希特勒的選舉戰略》上寫下推薦語，當她將南京大屠殺稱為「虛構」——這不是簡單的歷史認知偏差，而是對侵略罪行的系統性漂白。

教育領域的歷史篡改更令人憂心。日本文部科學省審定通過的教科書中，「侵略」被替換為「進出」，「強徵慰安婦」變成「人口販賣」，「南京大屠殺」簡化為「南京事件」。這種對歷史的閹割式敘述，如同在青少年心中植入思想的病毒。當日本年輕一代在「自存自衛」的謊言中成長，軍國主義的幽靈便有了復活的社會基礎。

軍事領域的突破更顯緊迫。從2015年新安保法案解禁集體自衛權，到2025年防衛費突破GDP的2%的大關，從研發遠端導彈到討論核動力潛艇，日本正沿着「專守防衛」原則的缺口步步突圍。高市早苗將「台灣有事」與集體自衛權掛鉤的言論，正是這種軍事擴張的邏輯延伸——當「安全保障」的邊界無限外延，和平憲法的最後屏障岌岌可危。

德國懺悔與日本頑抗的文明分野

在波蘭華沙猶太人殉難紀念碑前，西德總理勃蘭特的驚世一跪，不僅撫慰了百萬亡靈，更為德國贏得了世界的尊重。德國政府新建波蘭受害者紀念碑的舉措，延續着「以史為鑒、面向未來」的文明自覺。從立法禁止納粹符號，到學校強制講授大屠殺歷史，從向以色列支付巨額賠償，到積極承擔國際維和使命——德國的贖罪之路證明：正視歷史不是軟弱的象徵，而是強大的開始。

反觀日本，從安倍晉三「不能背負謝罪宿命」的妄言，到高市早苗「台灣有事即日本危機」的挑釁，篡改歷史者始終在逃避加害者的責任。當德國總理默茨強調「銘記歷史永無止境」，日本政客卻在靖國神社的香火中尋找政治資本；當德國學校用真實歷史培育和平意識，日本教科書卻在用謊言編織認知牢籠。這種文明的分野，決定了兩國截然不同的國際形象與發展軌跡。

中國維護核心利益的鋼鐵意志

2025年9月3日的北京天安門廣場，當殲-20戰機編隊呼嘯而過，當抗戰老兵胸前勳章熠熠生輝，這場紀念大會不僅是對歷史的致敬，更是對未來的宣示。中國人民用3,500萬軍民傷亡的慘痛代價換來的勝利成果，絕不允許任何人篡改；用數代人奮鬥建立的和平發展局面，絕不允許任何人破壞。

面對日本的挑釁，東部戰區的實戰化演練、海空聯合巡航、法律層面的嚴正交涉，構成了維護國家主權的立體防線。更重要的是，14億中國人民在復興征程上凝聚起的磅礴力量，形成了捍衛核心利益的銅牆鐵壁。任何外部勢力的干預，都將在14億人的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。

80年前的硝煙雖已散去，但歷史的警鐘長鳴不息。從紐倫堡審判到東京審判，從《聯合國憲章》到人類命運共同體理念，人類對和平的渴望從未改變。日本右翼勢力若執迷不悟，終將被釘在歷史的恥辱柱上；而那些妄圖挑戰戰後國際秩序的行徑，必將在時代潮流的衝擊下灰飛煙滅。因為正義或許會遲到，但永遠不會缺席——這既是歷史的鐵律，也是文明的真諦。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



