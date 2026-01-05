來稿｜資助加沙地區青年來港圓夢　讓教育成為重建和平的種子

來稿作者：周祐生



新年伊始，當我們身處香港這個和平而繁華的都市，其實對於世界很多其他地方，混亂才是常態。巴勒斯坦加沙地區，過去兩年多以來飽受戰亂摧殘，無數家庭流離失所。除了即時的人道主義救援，我們更應放眼未來——加沙的重建需要人才。而香港作為國際大都會，完全有能力在這場重建中扮演重要角色，通過教育的力量，為當地青年開啟改變人生的機會。



我是一名李寶椿聯合世界書院（李寶椿）的舊生，目前投身於「一帶一路」倡議相關工作。我在《香港01》看了一個關於加沙地區現況的視頻，萌生我繼兩年前籌募獎學金給予兩位阿富汗的學生來港讀書後，再為加沙地區籌募一個獎學金名額來港讀書的念頭。

李寶椿書院是隸屬於國際學校組織「聯合世界書院」網絡。前南非總統曼特拉曾是聯合世界書院的榮譽主席（Honorary President）。書院秉承以教育促進和平的理念，匯聚來自全球90多個不同國家與文化的年青人，他們共同學習、生活，跨越種族、宗教與背景的藩籬，建立深厚友誼與相互理解。在這多元環境中，學生們不僅接受嚴謹的學術訓練，更在日常相處中培養同理心與包容心，學習如何用對話化解衝突、用合作應對挑戰。這種教育模式，讓年輕人成為真正的全球公民，為建設一個更和平的世界做好準備。

目前，李寶椿已有兩位來自巴勒斯坦的學生就讀。其中一位名叫Abed的同學，立志成為一名工程師，希望未來能為重建自己的國家貢獻力量。儘管他親歷家園的破壞，但在與他的交談中，我感受不到任何仇恨，反而感受到他對未來的堅定與樂觀。正是這種跨越仇恨、致力建設的精神，讓我更加相信，世界需要更多像Abed這樣的年輕力量；而像李寶椿這樣的平台，恰好能為他們提供成長與蛻變的土壤。

李寶椿提供兩年預科課程，而香港特區政府的「一帶一路獎學金」計劃，每年為「一帶一路」學生提供150個名額，能為像Abed這樣的學生提供橋接在港就讀大學的機會。這能令廣大「一帶一路」青年，得到在包括五間世界百強大學在內的香港高等學府接受教育，是對地區和平與發展的長遠投資。

我誠懇呼籲香港社會各界，無論是個人、企業還是團體，能夠踴躍支持這項獎學金籌款計劃。您的每一份捐助，都是一粒希望的種子，不僅能改變一名加沙青年的命運，更能為和平與重建的未來添磚加瓦。我們在香港這和平而富裕的城市，可以為遠方身處戰火之地的年青人提供希望，每一分的支持，都是意義深遠！

Abed錄製了視頻，分享來到香港讀書對他的意義：

有關李寶椿聯合世界書院：https://www.lpcuwc.edu.hk/about-lpcuwc

捐款連結：https://donate.lpcuwc.edu.hk/new/

(在 “Gift Details” 選擇 “Scholarship for students from Palestine”)

作者周祐生是土生土長香港人，清華大學高級管理碩士、中文大學法學碩士（中國商業法），長期從事推動香港國際交往合作事務，曾被派駐東南亞八年。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

