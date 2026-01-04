北平鋒｜看清兩岸歷史大勢　才能「從從容容，游刃有餘」

新的一年已經開啟，歷史正以它的節奏前進，不以任何人的意志為轉移。剛剛過去的2025年，對於關心「小兩岸」和「大兩岸」的人來說，不是風平浪靜的一年。島內撕裂愈演愈烈，政黨惡鬥、民生雕敝、青年迷茫，越來越多的台灣民眾開始清醒：靠外部撐腰換不來尊嚴，靠分裂口號填不飽肚子。大陸對「台獨」分裂和外部干涉的反制打擊，越來越有章法、有力度。「正義使命-2025」演習宣告大陸早已完全掌握台海的主動權，想什麽時候來，就什麽時候來；想怎麽演，就怎麽演。



這種變化，當然不是一夜之間發生的。2022年，佩洛西那場荒唐的竄訪，本是想在選舉前博個頭條，卻沒想到，成了壓垮美國戰略幻想的稻草。她帶着私心而來，而這場政治秀的代價，終究要由整個美國來背。美國前安全顧問沙利文在2025年11月的訪談中，終於承認佩洛西竄訪台灣「代價遠大於收益」，導致台灣島周邊環境發生了「實質性的、不可逆的變化」。他承認的不是一次失誤，而是一整套對華戰略的誤判。

個別美國政客一度以為能用「台灣牌」牽制中國，然而這就是一張根本打不贏的廢牌。曾經所謂的「海峽中線」，如今是解放軍戰機巡航的起點；曾經的「戰略模糊」，現在連美國自己都覺得可笑。佩洛西的專機飛走後所留下的，已然是解放軍常態化繞台、實彈射擊、聯合封控的現實。

更耐人尋味的是，大洋彼岸也在重拾常識。不是所有美國人都像那些極右政客，也不是所有那些所謂盟友都盲目跟風，連那些曾經高喊「台灣有事」的政客，也開始閉嘴。世界終於看清：一個中國原則不是中國單方面的主張，而是國際社會的普遍共識。全世界已有183個國家明確支持一個中國原則。台灣不是棋子，是中國人自己的土地；統一不是民進黨口中所謂的「威脅」，是歷史的必然。2025年的軍演就是為了告訴台灣同胞：我們是要消滅「台獨」分裂分子，但更是接你們回家。

2026年新年伊始，國際局勢波詭雲譎，有人說，只有在電影中看到的場景居然就在活生生的世界發生了。台海仍將面臨風浪，但大勢早已確定。中國人民捍衛國家主權、統一、領土完整的決心，比任何風浪都更堅定。我們不主動挑釁，但從不畏懼挑釁，更絕不允許穩步向前推進的祖國統一大業遲滯下來。2026年，無論國際局勢如何風雲變幻，真正決定結局的，從來不是軍售、竄訪、政客的妄言，而是人心所向、大勢所趨。中國人民捍衛國家統一的決心和實力，從來都堅定而從容，我們只需要繼續發展、繼續開放、繼續團結，讓時間站在我們這一邊。歷史從不憐憫逆流者。那些還在幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」的人，該醒了；那些還在盤算「以武拒統」、「以台制華」的人，該認清了。面對未來的各種不確定性，我們只會繼續前行，將用更強大的實力，更堅定的步伐，更從容的姿態，用最大的確定性戰勝各種不確定性，迎接那注定到來的時刻。

看清大勢的人，不會慌亂；順應潮流的人，方才從容。祖國統一的歷史大勢不可阻擋！看清這大勢，才能不被眼前的世界亂象與喧囂所迷惑；掌握時代脈搏，才能在風浪中站穩腳跟。歷史從不等待猶豫者，統一終將到來！

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



