來稿｜香港住宅高樓的雙重挑戰：維修困境與建造新途

來稿作者：馬驥



香港當前正面臨着老舊高樓維修危局與新型建造探索的雙重挑戰。隨着大量住宅樓宇樓齡已達30、40年，推進維護保養工作已迫在眉睫；然而，相關維修工程不僅成本高昂，更潛藏着諸多安全隱患。2025年11月26日下午至28日上午的大埔宏福苑特大火災，以極其慘痛的方式揭示了維修過程中的系統性風險。與此同時，為滿足住房需求，香港仍在不斷興建新的高層住宅，但高昂的建造成本使得「住得貴」成為困擾市民的核心問題。



要解決舊樓維修與居住環境改善，建築維修與建造行業的規範運作至關重要。然而，行業任何一個環節的管理疏漏都可能導致嚴重後果。此次火災警示我們，必須對維修與建造全流程進行系統性風險評估，徹底消除安全隱患。在此基礎上，更需思考一個根本性問題：香港能否真正建立讓市民「住得可負擔」的居住體系？

維修行業：生存壓力與升級之路

此次世紀火災對維修行業造成雙重打擊：直接經濟損失與公眾信任危機。但矛盾的是，香港大量老舊樓宇的結構維護、設備更新與隱患排除，仍是城市運行的剛性需求。災後重建行業信任、推動規範升級，需要從兩個維度進行反思：

一是維修行業的生存根基。數十年來，香港維修行業在複雜樓宇的檢測與修繕中，積累了豐富的本土經驗，也培養出一支熟悉本地規範的專業隊伍，這成為行業持續服務社會的根基。然而，若忽視對從業人員進行與時俱進的系統培訓和能力提升，行業的根基將難以鞏固。行業轉型如同刮骨療毒，雖伴隨陣痛，卻是生存發展的必經之路：必須逐步清理隊伍中缺乏專業資質的人員；同時，應通過職業培訓學校等渠道，系統性培養具備專業技能的新生力量，為行業注入符合現代標準的合格人才。

二是維修行業的升級挑戰。面對科技進步與安全標準的不斷提升，傳統維修模式亟待轉型。政府推動的以金屬棚架替代竹棚架等措施，涉及成本控制、技術培訓與監管配套等多重考驗。行業需在傳承經驗的基礎上，系統引入新工藝、新材料，並構建相應的安全管理體系，方能實現現代化轉型與公信力重建。完成這一升級，固然離不開政府的引導與社會的支持，但最根本的仍在於維修行業積極主動的自我革新。倘若只顧及短期利益受損而缺乏主動求變的內在動力，行業將難以完成升級，最終導致行業與社會雙輸的局面。

建造行業：預製化與智能化的雙重探索

在新建住宅領域，特區政府正積極推廣預製模塊化建造技術，以期縮短工期、降低建造成本。然而，實際項目數據顯示，採用該技術的工程造價往往還比傳統施工方式高出約10%左右甚至更多，成本優勢尚未顯現，反而可能加劇「住得貴」的現實困境。要實現「住得可負擔」的願景，我們有必要從以下兩個層面展開探討：

一是預製化的機遇與風險。預製模塊化建造在國際上已有成熟實踐。以新加坡為例，為應對勞動力短缺，當地政府自20餘年前便開始系統推進模塊化建築體系。然而，香港在借鑒此類技術時需格外審慎：本地頻受強台風侵襲，高層建築抗風要求嚴格，模塊化結構的連接節點與整體安全性需經過更嚴密的論證與驗證。此外，必須清晰界定該技術的適用範圍。預製模塊化在應急臨時房等快速搭建場景中優勢明顯，但若用於四至五年周轉房或長期使用的住宅樓，其建造成本明顯高於傳統工法，是否合理仍需審慎權衡。香港在推進建築工業化過程中，應結合自身氣候條件、經濟成本與居住需求，開展科學評估與循序漸進的實踐，不能只看到技術利好而忽視潛在風險，避免不僅推高社會成本、還埋下安全隱患。

二是智能建造的潛力與挑戰。智能建造為香港建築業帶來新的發展機遇：機器人配合施工與數字化管理不僅有助於提升作業效率與工程精度，還可有效降低高空作業風險、助力節能減碳，並在緩解勞動力短缺、優化建造成本等方面展現潛力。然而，該技術的廣泛推廣仍面臨多重現實制約：高昂的前期投入可能進一步加劇行業內部的分化；現有法規與標準體系尚滯後於技術叠代速度；香港複雜密集的城市環境也對智能工法的適應性與穩定性提出了更高要求。當前，人工智能、機器人等高科技領域正快速發展，在此背景下，香港能否充分發揮其高校科研優勢、借助大灣區產業協同資源，並結合本地高層住宅建設的迫切需求，通過產學研深度合作推動智能建造行業健康、有序、快速發展，成為值得關注與期待的重要課題。

預製模塊化建造，正如人們對預製菜與現炒菜的認知差異，背後反映的是對效率與品質之間平衡的思考。模塊化建造在結構整體性、設計靈活性、長期耐久性以及建築個性表達等方面仍存在局限。而智能建造盡管具備潛力，但其規模化應用仍依賴大量技術突破，才能真正實現降本增效的目標。這兩種技術路徑的發展，恰如新能源車演進中的不同選擇：10多年前，日本以氫能源為主要技術方向，而中國內地則以動力電池作為突破口。通過持續的技術創新與產業鏈整合，動力電池如今已成為新能源汽車的主流選擇。同樣，在建造領域，是優先推動預製模塊化的體系完善，還是集中資源突破智能建造的關鍵技術，亦或尋求二者的融合路徑，也需要基於實際需求、技術成熟度與市場條件做出審慎而前瞻的戰略抉擇。

在災難中重構安全體系

在革新中實現宜居願景

香港此次遭遇的百年不遇的火災，其教訓之慘痛、警示之深刻，值得全社會深思。災前本有諸多徵兆可循：既有住戶持續反映的火災隱患，也有香港其他區域的高樓維修棚架接連起火的先例，更有政府部門正式發出安全預警函的提醒。然而，在普遍存在的僥幸心理影響下，防災機制始終未能形成有效閉環。為求一時便利關閉整棟大樓的火警系統，施工現場防火措施名存實亡，更違規採用非防火棚網與易燃泡沫板等材料；種種隱患層層疊加、環環相扣，終致巨災一發不可收拾。我們必須痛定思痛，從根本上反思此次災難暴露出的問題，切實補齊管治能力短板、完善管治機制漏洞。當務之急，是構建起「監測—評估—預警—執行—監督—檢查」的全鏈條防災閉環，確保每個環節責任到人、落實到位，從而系統性地重塑城市安全防線，杜絕類似悲劇再次發生。

在推動建造方式革新的過程中，我們應當採取務實、漸進的實施路徑。首先，通過有針對性的政策引導與多層次試點項目，逐步積累實踐經驗，驗證技術可行性與社會接受度。同時，應同步推進技術標準體系的更新與監管機制的優化，確保創新過程安全可控。在此基礎上，積極促進傳統施工工藝與現代智能技術的有機融合，既保留行之有效的經驗做法，又充分發揮數字化、工業化建造的優勢。最終，逐步建立起更安全、更高效、成本更可控、且符合可持續發展原則的新型建造模式。通過這一系統性革新，不僅可提升建築質量與行業效能，更有助於優化居住成本，切實推動實現香港市民「住得可負擔、住得有價值」的宜居願景。

在「由治及興邁出新步伐」的關鍵階段，香港需要凝聚各界共識，推動全社會共同參與治理體系的優化與提升。一方面，政府部門應率先垂範，進一步明確權責邊界、建立健全跨部門協作與問責機制，確保公共政策的設計與執行更具前瞻性和系統性。另一方面，社會各界、各行各業也應同步加強自律與共治意識，在企業管理、行業規範、社區參與等層面，積極構建自我的權責匹配、風險可控的運作框架。唯有通過政府引領、社會協同、法治保障的多維合力，才能真正築牢城市安全防線，才能保障市民安居樂業，從而為香港邁向更繁榮、更宜居、更可持續的未來奠定堅實根基。

作者馬驥是香港高等教育評議會常務理事。



