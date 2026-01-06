北平鋒｜搞「法理台獨」挑釁是自尋死路

近期，台灣某些「跳梁小醜」又跳出來挑釁。20名民進黨籍民意代表聯名提案，妄圖將「兩岸人民關係條例」更名為所謂「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」的關鍵表述。這絕非簡單的文字遊戲，是赤裸裸的「法理台獨」挑釁。他們以為換個名字就能把台灣包裝成所謂的「國家」，殊不知這正是在把台灣推向深淵。



可笑的是，這些提案者竟還自詡「民主先鋒」，聲稱此舉為了向「盟友」證明「親中賣台非主流民意」。何其荒謬！島內的「主流民意」是什麽？是800萬台灣民眾聯署要求彈劾賴清德的憤怒，是街頭巷尾對物價飛漲、能源不穩、軍購黑幕的抱怨，是越來越多的年輕人面對「台獨」操弄的反感。當民進黨還在用「抗中保台」的陳詞濫調麻痹選民、撕裂社會時，台灣社會早已看清真相——他們不願意打仗，不願意當炮灰，更不願意因為幾個政客的妄想，斷送下一代的安穩生活。

那些聯名提案的所謂民意代表，是真不懂民心所向，還是裝聾作啞，揣着明白裝糊塗？是愚昧無知，還是蓄意煽動分裂？他們把台灣民眾的克制當懦弱，把大陸的善意當退讓，卻忘了歷史從不原諒那些自作聰明的背叛民族者。

民進黨籍民代許智傑公然聲稱媽祖是中華民族的人，但不是中國人。可見民進黨已經搞「台獨」搞到瘋魔。正告這些被「台獨」邪念搞得走火入魔的人：「台獨」是死路一條，「法理台獨」更是加速死亡的路。真以為妄圖修改一部條例，就能扭曲事實騙取國際社會承認？聯合國大會第2758號決議早已在國際法理上確認一個中國原則，全世界已有183個國家明確支持一個中國原則，「法理」二字的分量絕不只是嘴上說說。真以為美國會為「台獨」火中取栗？

賴清德幻想分裂出所謂「台灣國」，可捫心自問：誰會為一個沒有法理基礎、沒有國際承認、沒有生存根基的謊言賣命？「台獨」分裂勢力在叫囂「主權獨立」、妄圖推進「法理台獨」的同時，也正親手斬斷兩岸和平之路，破壞台灣的生存空間，葬送台灣的未來。

2026年，歷史的天平將持續向着民族大義傾斜。台灣不應是政治秀場，兩岸更不該淪為敵我戰場。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。武力針對的不是台灣同胞，而是外部干涉勢力和「台獨」分裂分子。那些還在幻想「美國保護」、「國際聲援」的人，醒醒吧！真正的安全，靠的不是喊口號，而是靠認同一個中國；真正的尊嚴，靠的不是割裂歷史，而是靠回歸民族根脈。賴清德和他那些馬前卒，正在用最愚蠢的方式，把台灣推向萬劫不覆的深淵。我們不希望看到兵戎相見的局面，但更不容許有人把和平當軟弱。若「台獨」真的執意走絕路，等待他們的，必將是精準有力的打擊、歷史公正的審判、全體中華兒女的唾棄。願台灣同胞擦亮雙眼：順大勢者昌，逆潮流者亡。別再當「台獨」的炮灰了，回家，才是台灣唯一的出路。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



