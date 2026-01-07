園遊．杏林｜施「乳」愛——為小生命開啟健康人生

園遊．杏林｜黃明沁醫生

「放飯時間」正想前往醫院餐廳午膳，迎面而來碰見剛結束產假、復工不久的同事，瞄到同事挽着一個「媽媽袋」，我倆相視而笑，因為我即時已猜到她正準備到授乳室「泵奶」，為寶寶準備糧食。跟同事閒聊一會，原來她是一位奶量十分充足的媽媽，她形容「家中雪櫃也快『爆滿』了」。而我，當然不會錯過良機，立刻建議同事考慮登記成為母乳捐贈者，幫助有需要的初生嬰兒。



設於香港兒童醫院的醫院管理局香港母乳庫於2025年1月6日正式投入服務，至今轉眼已一年。由零開始，由「無」到「有」，醫管局團隊與政府和社會各界一起努力，見證着香港成立首個母乳庫，立下初生嬰兒醫療服務的里程碑，意義重大。

這一年來，我們成功招募400多位母乳捐贈母親，香港母乳庫累積收集逾2,700公升珍貴母乳。2,700公升的概念，相等於4,500瓶600毫升標準瓶裝水那麼多。有賴一眾捐贈母親無私奉獻，讓400多名脆弱的小生命獲得這份「生命之禮」，開啟健康人生。這些數字遠超我們預期，成果令人暖在心頭。

回顧這一年，我們起初擔心「母乳私密不可分」的傳統觀念會令捐贈者卻步。然而，捐贈母親們逐一以行動證明，當分享母乳能直接挽救掙扎求存的小生命時，她們的胸懷比我們想像的要更寬廣、更坦然。

母乳是公認的嬰兒營養黃金標準，對早產和患有危疾的初生嬰兒尤為重要。當初設立母乳庫的初心，源於臨床初生嬰兒最迫切的需要。對於體重過輕（尤其是少於1,500克）或周數少於32周的早產嬰兒，母乳不但是營養，更是救命良方，能大幅降低致命併發症風險，例如壞死性小腸結腸炎。

然而，許多早產嬰兒的母親由於各種原因，例如自身健康狀況、藥物治療、身心壓力等，未能即時提供足夠母乳；這時，母乳庫便肩負起協助連接着初生寶寶「生命線」的重任，讓捐贈媽媽們施「乳」愛，讓有需要的初生嬰兒得到母乳呵護，獲得全面充足營養，以及建立健康保護屏障。為確保安全及品質，收集到的母乳會通過嚴謹程序，包括巴士德消毒、微生物檢測、營養分析及溫度控制等，然後再分配給有需要的早產嬰兒。

在全新的2026年，我們希望持續有更多無私大愛的「新力軍」加入母乳捐贈行列，透過珍貴的母乳，以愛續愛，將這份最原始的哺育之情，轉化為最強大的社會支持，為有需要的孩子帶來無限祝福。

瀏覽香港母乳庫網頁登記成為母乳捐贈者：https://www31.ha.org.hk/hkch/SupportUs/HKBMB/HowToBecome

作者黃明沁醫生是醫院管理局香港母乳庫總監。

「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



