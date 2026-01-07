來稿｜借鑒法國「網霸罪」判例　融合內地治理經驗　優化網絡生態

來稿作者：高松傑



2026年1月，巴黎法院對十名網絡霸凌者的定罪判決，為全球網絡行為規範提供了重要參照：八男二女因散布馬克龍夫人的變性虛假言論、並將她與丈夫的年齡差距惡意連結至戀童癖，最終以「網絡霸凌」罪名成立分獲緩刑。這一判例清晰傳遞出核心原則：言論自由從不包含惡意攻擊與虛假誹謗的特權，網絡空間同樣需要尊重他人人格與尊嚴。與此同時，內地於2025年10月完成《網絡安全法》修訂，並於2026年1月1日起正式施行；早前相關部門在全國範圍內部署開展「清朗 · 整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，重拳整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等行為。筆者認為中法兩地的立法與執法實踐，為香港完善網絡霸凌治理體系提供了雙重借鑒範本。



香港目前並無專門的「網絡霸凌罪」。現有規管依賴《私隱條例》、《刑事罪行條例》等零散法例，分別針對「起底」、刑事恐嚇、刑事損壞等相關行為進行約束。例如2021年生效的「起底」罪行條款，對未經同意披露個人資料並造成滋擾、傷害的行為設定最高5年監禁，但這僅覆蓋網絡霸凌的其中一種表現；而對於不涉及個人資料披露的惡意謠言傳播、持續侮辱性言論等行為，則面臨界定模糊、執法困難的問題。香港個人資料私隱專員公署早已指出，網絡霸凌案件數量四年間增長四倍，21%的受訪中學生曾遭受網絡霸凌，其中41%因此產生自殺念頭，筆者認為其對心理健康的摧毀性與社會危害不容忽視。

法國判例與內地修法執法的雙重實踐，為香港填補法律空白提供參考價值。

法國判例的核心價值，在於明確網絡霸凌的三大認定標準：刻意傳播的虛假資訊、針對個人的貶損性言論、對受害者生活造成的實質侵害——這恰好彌補了香港現有法律的關鍵漏洞。而內地修訂後的《網絡安全法》與「清朗」專項行動，則構建「立法規範+執法整治」的雙重保障體系——既通過法律修訂強化對惡意網絡行為的懲戒力度，又以專項行動及時整治網絡亂象，實現法律條文與現實治理的有效銜接。

當然，筆者預計必定有聲音擔心立法會限制言論自由，但事實上，真正的言論自由是理性表達的權利，而非傷害他人的工具——法國被告以「幽默諷刺」為辯護的失敗，正說明惡意攻擊與正當評論的清晰邊界。內地的實踐亦證明，規管惡意網絡行為，恰恰是為理性言論、文明表達營造更健康的空間。香港作為國際大都會，網絡普及率高達九成以上，社交媒體的強傳播性使得虛假指控與惡意攻擊能在瞬間蔓延，對受害者造成難以逆轉的傷害，僅靠現有法律的碎片化規管，已難以應對日趨複雜的網絡霸凌形勢。

筆者認為推行專門的網絡霸凌立法，對香港而言確有其必要性。其一，可明確界定網絡霸凌的構成要件，將「重複性、傷害意圖、權力不對等、技術手段使用」等核心要素納入法律條文，解決執法中的認定難題；其二，能建立分級處罰機制，參照法國判例與香港「起底」罪行的兩級制設計，根據情節輕重給予相應處罰，形成有效阻嚇；其三，可借鑒內地「立法+執法+教育」的三重模式，在完善法律的同時，推動相關部門開展專項整治行動，及時清理網絡空間的惡意言論；其四，可與現有法律形成互補，既涵蓋虛假資訊傳播、惡意侮辱等未被充分規管的行為，又不觸及正當言論表達的空間。

作為香港網絡紅人工作者協會主席，筆者早前在協會推動《香港自媒體人才職業素質20條》，倡議以愛國愛港、合規自律、專業能力、社會責任為框架，呼籲從業人員價值立場、法律底線與專業標準，推動產業規範化發展，抵制假訊息與網路霸凌，時刻以身作則，透過自己的平台，傳遞正確的價值觀和正能量。

網絡空間從非法外之地，尊嚴與安全是每個市民的基本權利。法國以司法判例劃清網絡行為邊界，內地以修法執法淨化網絡生態，兩地經驗為香港提供了非常值得借鑒的參考。面對日益嚴重的網絡霸凌趨勢，港府可考慮展開公眾諮詢與法律研究，參考國際判例與內地實踐，結合本地社會實際，制訂專門的網絡霸凌防治法例。這不僅是對網民權利的保護，更是對網絡生態的淨化，讓香港的網絡空間回歸理性、尊重與文明，真正實現言論自由與人格尊嚴的平衡共生。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



