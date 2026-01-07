北平鋒｜國際秩序是世界公平正義的基石

2026年1月3日淩晨，美軍特種部隊實施突襲行動，在委內瑞拉境內強行帶走總統馬杜羅及其夫人，飛越加勒比海直抵美國。聯合國安理會隨即在紐約聯合國總部就委內瑞拉局勢召開緊急會議，聯合國副秘書長迪卡洛代表聯合國秘書長古特雷斯向安理會通報時明確指出，美國對委內瑞拉採取的軍事行動，已令當地局勢進入「十分嚴峻的時刻」。歐盟和德國、西班牙、意大利、葡萄牙等多個歐洲國家紛紛表態，將密切關注委內瑞拉局勢，並呼籲各方遵守《聯合國憲章》。二戰後形成並維繫至今的國際秩序再遭沉重衝擊，裂開一道深刻裂痕。



這是美國長期奉行的霸權邏輯的又一次公然展演。美國打着「反毒品」的旗號對委內瑞拉發動突襲，實則覬覦其全球儲量第一的石油資源。馬杜羅被強行控制後，美國立刻宣布，美國石油企業已做好在委內瑞拉大舉投資的準備，旨在推動當地石油出口恢復，「為美國牟利」。此外，美國領導人在此前的採訪中直言：「美國絕對需要格陵蘭島」，更是直白暴露了其對他國領土主權的公然覬覦。

從委內瑞拉到格陵蘭，從拉美到北極，美國的擴張野心已不加遮掩——它追求的絕非世界的和平穩定，而是對全球資源的控制、地緣格局的支配，以及單極霸權的維繫。這種「實力即公理」的霸道邏輯，正將世界拖回19世紀弱肉強食的叢林法則。聯合國安理會本應是維護世界和平與安全的最後防線，如今卻屢屢因美國的一票否決權而陷入履職困境，難以發揮應有作用，國際法則淪為美國選擇性使用的工具。當一個國家可隨意越境帶走他國元首，當「反毒品」成為顛覆他國政權的借口，當國內法淩駕於國際法之上，國際秩序的基石便已在一此次衝擊中不斷撬鬆、逐漸瓦解。

中國始終堅定站在維護世界和平與正義的一邊。中方明確表態，沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則，呼籲立即釋放馬杜羅夫婦。這不是簡單的立場站隊，而是基於國際法和國際道義的原則堅守。中國在拉美地區沒有一兵一卒的軍事基地，從不搞政權顛覆，也絕不推行「顏色革命」，我們始終秉持的核心態度只有尊重：尊重委內瑞拉的國家主權，尊重委內瑞拉人民自主選擇的發展道路。中國深知，真正的影響力，不是靠戰機轟鳴和特工滲透獲得的，而是源於互利共贏的真誠合作。當美國用導彈敲開他國的大門時，中國正用鐵路和港口搭建起連接人心、促進發展的橋梁。

美國空襲委內瑞拉，強行帶走馬杜羅夫婦震驚世界，在台灣島內也成為熱議話題。台灣不同媒體分別以《封鎖＋斬首連續技，美逮馬杜洛戰術專家憂北京有樣學樣》、《美國出兵委內瑞拉「台海恐有樣學樣」學者憂國際法時代終結》發表文章，圍繞大陸會不會在台海複製「斬首」行動展開討論。其實，島內輿論進行這樣的關聯並不恰當。

台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會普遍公認的事實，也是《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列國際法律文件早已確認的準則。中國維護國家主權和領土完整的任何行動，是完全正當、合法、合情的。我們堅決反對任何外部勢力干涉，也從未以任何形式威脅他人安全。解放軍開展相關演訓活動，核心目的是震懾「台獨」分裂分子和外部干涉勢力，必要時的「斬首」也是選項之一。不過，相關話題在島內引發熱議討論，體現出島內社會已認識到大陸反「獨」促統的決心、意志和能力。而民進黨當局自上台以來，推行的所謂「萬鈞計劃」反斬首演練，恰恰暴露其內心的恐懼，以及對大陸維護國家主權決心和實力的無知。

2026年伊始，世界波詭雲譎。一邊是單邊主義、霸權邏輯掀起的逆流，試圖拖拽世界回到動蕩分裂的過去；另一邊則是多邊主義、公平正義匯聚的洪流，推動人類走向共商共建共享的未來。歷史不會倒流，正義終將回歸。當馬杜羅被強行帶上「硫磺島」號軍艦的那一刻，世界看到了霸權的猙獰面目。而當多國同時發聲譴責、當全球網民自發發起「#釋放馬杜羅#」話題聲援時，我們同樣看到正義的力量與希望的曙光。國際秩序從來不是某國的私產，而是全人類的共同財富。守護它，就是守護每個國家主權與尊嚴，守護人類的未來福祉。難關必過，未來可期——因為，正義，從來不在導彈的航線上，而深深紮根在億萬人民心中。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

