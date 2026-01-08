來稿｜宏福苑管理邁向專業化　有望開啟大廈管理新篇章

來稿作者：高松傑



2026年1月6日，香港土地審裁處就政府引用《建築物管理條例》（第344章）第31條提出的申請作出關鍵裁決，正式批准解散現有宏福苑業主立案法團的管理委員會，並委任華懋集團旗下的合安管理有限公司（簡稱「合安」）為委任管理人。法官明確認可政府陳述，指出現任管委會在處理屋苑複雜事務時能力受限，而合安具備充足的專業經驗與資源，能夠為宏福苑帶來恰當有效的管理協助，標誌宏福苑的災後管理工作邁入專業化、系統化的新階段。



專業接手：以實力回應民生急難

民政及青年事務局局長麥美娟見傳媒時對裁決表示熱烈歡迎。她強調，此次裁決意味着宏福苑的管理工作正式交由專業團隊接手，面對火災後屋苑管理的諸多難題，合安在本地物業管理行業積累的長期經驗與充足資源將發揮關鍵作用，其快速動員能力與系統化處事方式，能有效應對當前復雜緊迫的管理事務，切實保障全體業主和居民的合法權益與福祉。

宏福苑的管理困境源於2025年11月26日發生的嚴重火災，這場近年來香港最嚴重的火災造成161人遇難，7棟樓宇受損，眾多居民流離失所。作為樓齡達42年的「居者有其屋」屋苑，宏福苑常住4,643人中超三分之一為65歲及以上長者，災後的屋苑管理、維修善後、權益厘清等事務異常繁雜，涉及多重技術、法律與財政難題，非普通業主立案法團管委會所能應對。筆者支持政府基於公眾安全優先的原則，主動引用《建管條例》介入，正是為了在最短時間內破解管理僵局，這一史無前例的舉措，體現了政府敢於破局的責任擔當。

權責清晰：保障業主主體地位不動搖

針對社會上關於「管理人可能取代原管委會職能，影響業主決定權」的擔憂，麥美娟明確指出，管理人僅暫代原管委會職能，代表法團處理屋苑管理事務，而法團作為依法成立的法人仍然存在。這一委任並不會削弱宏福苑業主對重要管理事務的最終決定權，所有重大事項均須嚴格遵循《建管條例》規定，通過召開業主大會由業主共同決定。

為保障管理過程的公開透明，所有涉及大廈管理的重大建議與決策，將通過適切方式廣泛諮詢居民意見。作為專業物業管理機構，合安將以維護全體業主共同權益為出發點，與業主及住戶保持緊密溝通，確保資訊暢通無阻。這種「專業執行+業主決策」的模式，既解決當前管理能力不足的問題，又守住業主自治的核心原則，實現效率與公平的有機統一。

財務無憂：慈善捐助減輕業主負擔

更為業主帶來福音的是，合安不會收取任何服務費用。龔如心慈善管理有限公司進一步加碼捐助，在原有500萬元捐贈基礎上再增捐500萬元，總計1,000萬元專款用於支付管理人的日常運作開支及相關專業服務費用。這一舉措極大減輕業主在災後重建的財政壓力，尤其對於一些依靠綜援維生、曾為屋苑大維修費用發愁的長者業主而言，無疑是雪中送炭。

此前，宏福苑3.3億元大維修工程已讓不少業主倍感壓力，每户需分擔約16萬元費用，眾多長者不得不借貸墊付。此次慈善捐助不僅解決管理經費問題，更體現社會各界對宏福苑居民的關愛與支持，與政府的積極作為形成合力，共同幫助受災居民渡過難關。

行動計劃：多維推進破解管理難局

根據法庭裁決及政府部署，合安在完成委任程序後將立即展開三項核心工作：

首先，與前管理公司開展全面交接，接收法團相關的所有文件，包括大維修、屋苑服務等各類合約。合安將聘請專業顧問對這些文件進行詳細分析，釐清法團及業主的法律責任與權益，所有重大處置行動前均會與業主充分溝通，確保每一步決定都合法合情。

其次，聘請專業人士對法團賬目進行全面核查。鑑於宏福苑此前大維修工程中已出現收費爭議、合約執行等問題，清晰的財務賬目是保障業主權益的基礎，這一舉措將有效防範財務風險，釐清資產狀況。

最後，建立多元化溝通渠道，籌備三至四場針對業主及居民的簡介會，根據居民臨時住所位置靈活安排會場，詳細介紹管理人職能、工作計劃，並廣泛收集居民的需求與訴求。通過這些舉措，確保業主和居民充分掌握屋苑管理現況，形成良性互動的管理氛圍。

為確保各項工作有序推進，民政事務總署已成立專責跟進小組，與合安緊密协作並提供必要支援，合安需每月向政府提交工作報告，接受嚴格監察。這種多層次的監督機制，將確保管理人嚴格依據《建管條例》行事，竭盡所能履行職責。

法治為基：特殊舉措不變常態原則

值得強調的是，政府選擇合安作為委任管理人，經過嚴格的綜合考量：合安作為營運數十年的持牌物業管理公司，不僅具備豐富的大型屋苑管理經驗，更擁有充足的持牌管理人員和專業團隊，能夠應對複雜的法律與管理要求；其無償服務的態度與慈善機構的資金支持，更體現企業的社會責任擔當，這些優勢均得到土地審裁處的認可。

在申請過程中，政府已依法將相關通知傳達給相關方並在報章刊登，期間土地審裁處未收到反對通知，眾多居民也對政府介入表示支持。根據規例，相關方若有異議可在上訴期內提出上訴，政府將尊重上訴人權利，但合安目前已依據法庭命令啟動管理工作，確保善後事宜不斷檔。

特殊手段僅應用於特殊情況。相信對於其他屋苑的個案，政府會繼續透過加強支援、提供諮詢及加強對違規行為的執法等方式處理，公眾應不用擔心此舉會造成先例。這種「特殊情況特殊對待、常態原則堅守不動搖」的做法，既解決宏福苑的緊急難題，又維護物業管理體系的穩定性，為日後類似突發事件的處置提供寶貴經驗。

以災為鑑：構建全港大廈管理長效機制

大埔宏福苑大火不僅暴露個別屋苑管理的漏洞，更深刻揭示妥善管理大廈的重要性，為全港建築物管理體系敲響警鐘。為從根本上防範類似悲劇重演，筆者留意到香港特區政府民政總署近日向區議員發出文件，提出在全港18區區議會轄下設立「大廈管理工作小組」，構建常態化、全覆蓋的管理支援體系。

根據規劃，這些工作小組的核心職權包括邀請區內業主立案法團及管理公司分享優良管理經驗，搭建行業交流平台；同時聯動政府相關部門，為轄區內法團提供精準支援與專業意見，解決日常管理中的實際困難。更重要的是，各工作小組將負責搜集基層對大廈管理的意見建議，為政府修訂《建築物管理條例》提供第一手參考。民政總署亦明確表示，正進一步檢討《條例》內容，包括考慮是否應擴大當局監管權力、修訂委任文書使用規定等關鍵事項，旨在通過制度完善強化大廈管理的法治保障。值得注意的是，工作小組的任期與區議會保持一致，確保機制的穩定性與延續性，筆者十分支持民政總署和區議會的工作。

與此同時，行政長官李家超早前已宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，對宏福苑大火展開全面深入調查，覆蓋安全規則、監督責任、行業貪腐等八大範疇，並將據此推動系統性改革，確保真相水落石出、問責到底。從成立專項工作小組到檢討法律條例，從個案應急處置到全行業制度優化，政府正以宏福苑事件為契機，構建「應急回應+常態治理+制度完善」的立體化管理體系，既着力解決當下問題，更着眼長遠安全，為香港市民的居住安全築牢制度防線。

同心協力：共築家園重建之路

宏福苑的災後重建工作已全面鋪開，財政司副司長黃偉綸表示，「應急住宿安排工作组」正積極研究居民長遠安置方案，將以情、理、法兼顧的原則，照顧居民個別情況與意願，協助受影響家庭重建家園。合安的正式上任，無疑為這條重建之路注入強大動力。

從土地審裁處的依法裁決，到港府的積極推動；從合安的專業擔當，到慈善機構的慷慨解囊；從業主的理解配合，到社會各界的關心支持，各方力量正凝聚成推動宏福苑走出困境的強大合力。我們更加有理由相信，在法治框架的保障下，在專業團隊的管理下，在全社會的關愛中，宏福苑的居民必將儘快擺脫災難陰影，重拾安穩生活。

這一事件不僅是香港物業管理領域的一次創新實踐，更充分體現「以人民為中心」的治理理念，為香港在複雜環境下破解民生難題、提升治理效能提供生動範本。而全港「大廈管理工作小組」的設立與《建築物管理條例》的檢討優化，更標誌着香港正從悲劇中汲取經驗，以制度建設筑牢城市安全基石，讓每一位市民都能在安全、有序的環境中生活。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



