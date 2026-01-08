來稿｜事不避難顯決心：以科技手段確保服務公平有序

來稿作者：裘言真



連日來，運輸署轄下香港牌照事務處外出現通宵人龍，排隊取籌申請免試簽發香港駕照，更疑有「排隊黨」牟利。運輸及物流局迅速介入，要求署方提出改善方案。運輸署以迅雷不及掩耳的手法，昨日（7日）宣布今日起取消現場派籌，並將於下周一（12日）推出「電子即日籌」，以科技手段確保服務公平有序，展現「貼地」施政效率，當問題出現便迅速擬定解決方案，一切都以「利民、便民」為首要考慮。



迅速應對解決問題

「免試簽發香港駕照」的服務已提供多年，適用於逾30個合資格國家和地區，供持有當地正式駕駛執照的人士申請免試簽發香港正式駕駛執照。根據運輸及物流局公布的數字，這項服務需求甚殷，過去5年的簽發數目由2021年的二萬七千多宗增加至2025年的八萬四千多宗。筆者認爲，其中很大可能是我們成功吸引海內、外人才來港就學、就業、投資、經商等，因此就免試簽發香港正式駕駛執照的需求亦不斷上升。

善用科技、提升效率，是特區政府的工作方向，而自從「智方便」於2020年年底推出，運輸署亦已不斷推出網上服務方便市民使用。據悉，「免試簽發香港駕照」的電子化原本預計於2025年年底推出，但為求進一步優化申請程序，擴容增量，處理日益增加的需求，運輸署早前決定稍微延遲推出有關安排，這絕對是「穩陣」、合適的安排。然而，有見「排隊黨」及「炒籌」行為猖獗，運輸署亦旋即伙拍數字政策辦室處理，由1月12日起推出「電子即日籌」系統，並於今日起取消現場派籌，行動果斷迅速。

自從運輸署宣布暫停即場派籌，改為「電子即日籌」後，香港牌照事務處外再無申請相關服務的人士排隊。運輸署署長李頌恩今日在一個電台節目上表示，周一開始將每日提供300個「電子即日籌」名額，每張籌號可辦理一份指定申請人的免試申請，由數字辦提供技術支援的系統可分辨是否真人申請，亦會核對申請人的資料，防止轉讓；另外，系統亦設有排隊功能，即使多人同時登入系統，亦可確保運作暢順，並預計3月可全面實施網上預約及增加牌照事務處處理申請。有關安排既迅速、亦周密，盡顯運輸署與數字政策辦室對處理有關事宜的認真態度。

全面網絡化提升效率

今次運輸署從善如流，善用資訊科技技術，成功在短時間內解決「排隊黨」和炒賣「即日籌」的現象，對服務模式未夠與時俱進而產生的問題進行即時的「補救」，效率之高，確實值得一讚。至於根本解決所有「炒籌」和「代辦」問題，全面落實網上預約是關鍵。我們有信心，署方會繼續以「志不求易，事不避難」的態度，進一步提速推展網上預約「免試簽發香港駕照」的安排，盡快實施全面網上預約及增加牌照事務處處理申請。另外，雖然署方成功打擊「排隊黨」的部署，但代辦「免試簽發香港駕照」始終是一盤有價有市的大生意，署方及技術部門亦要密切留意，會否有團伙利用一些作弊程式大量取得籌號牟利。

今次「免試簽發香港駕照」出現「排隊黨」事件的處理，再次告訴我們善用科技不單可提升效率，更可避免混亂，同時確保公共服務的公平性。而全面網上辦理公共服務是大勢所趨，相信經過今次事件後，政府各部門都會加快服務網絡化的速度，輔以合適的措施去協助不懂使用資訊科技的市民，為市民提供更方便、更貼心和更具效率的服務。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



