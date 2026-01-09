李民橋｜香港金融新篇章　共建全球資本樞紐

來稿作者：李民橋



香港金融發展局上月中發表題為《香港資本市場領航之路：超級聯繫人——數碼時代的全球資本樞紐》的報告，為香港國際金融中心的未來發展，描繪出清晰而具前瞻性的藍圖。



報告指出在數碼化浪潮席捲全球、資本巿場競爭日益激烈下，香港必須超越「超級聯繫人」的定位，積極轉型成為「亞洲具關鍵影響力的全球資本樞紐」。事實上，轉型是香港自身發展的需要，也是服務國家戰略的關鍵。香港擁有穩健的法律體系、與國際接軌的監管制度和法規、自由的資本市場，以及覆蓋全面的金融和專業服務，並匯聚全球專業人才，這些都是我們作為國際金融中心的堅實基石。然而，要應對其他區內外金融中心的競爭和挑戰，香港必須從資金進出的「通道」，升級為資本形成、配置與循環的「核心樞紐」。

拓展多元產品

提升國際競爭

香港需要建立更多元、產品種類更豐富的資本巿場，提升競爭力和服務效能。

一方面，積極優化上巿機制，吸引國際企業來港上巿，推動報告倡議的「分階段接入模式」安排，為國際發行人納入港股通提供清晰的路徑圖，提升香港對跨國企業及新興市場企業的吸引力。

另一方面，針對私募信貸、私募股權等已成為全球資本配置重點的另類投資，香港要加快建設高效、透明的私人巿場平台，推動相關規管與稅務框架改革，構建另類投資基金生態系統。此舉不僅有助填補市場融資缺口，更能加強銀行業與私人資本合作，滿足環球和內地投資者日益增長的多元化配置需求。

匯聚長期資本

深化樞紐功能

巿場的穩定性與深度，離不開長期資本的支持。香港應積極吸引退休基金、保險公司及主權財富基金等長期機構投資者，並發展高評級企業債、基建債及代幣化實體資產等工具，配合這類長期資本的投資需求，打造香港成為亞洲的長期資本配置中心。

同時，香港必須把握作為離岸人民幣業務中心的優勢，進一步深化以人民幣及其他主要貨幣計價的債券及固定收益市場發展，構建完整的長期收益率曲線，全面深化債務資本市場，從而在全球金融體系中擔當更具影響力的角色。

凝聚業界力量

開創全新格局

金發局的報告不僅是一份戰略規劃，更是一份行動倡議。香港金融業的成功轉型，需要業界、政府與監管機構緊密合作推進。我們應共同加快數碼金融基礎建設、培養金融科技等專才，並在深化跨境金融協作等領域探索，將「香港所長」對接「國家所需」。

唯有如此，香港才能把握國家發展大局，實現從「超級聯繫人」躍升為引領亞洲、影響世界的「全球資本樞紐」，為環球金融格局注入新動能。

作者李民橋是東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

