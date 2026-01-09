北平鋒｜損害中華民族利益必遭嚴懲！

1月7日，國台辦宣布將台灣所謂「內政部長」劉世芳、「教育部長」鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒；將「綠色司法打手」陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，依法終身追責。至此，被公布的「台獨」分子已達14人，「台獨」打手幫兇12人。大陸對台當局「謀獨」政客再次亮劍，是忍無可忍，更是正當必要。



這些「台獨」頑固分子和打手幫兇罪惡昭彰。劉世芳打壓兩岸交流，迫害大陸配偶，封堵親人團聚之路；鄭英耀主導編纂「台獨」教材，毒害青少年心靈，阻撓兩岸教育交流合作。面對大陸正義舉措，台陸委會主任邱垂正竟厚顏無恥宣稱：「有良知、有血性的台灣人民，絕對不會上當，更不會屈服。」邱垂正的謬論可笑至極！當下的台灣，說一句「我是中國人」便可能遭「網暴」，更有人妄言「是台灣人，不是中華民族」——這叫熱愛台灣？分明是妖言惑眾！誰在讓台灣人不敢認祖歸宗？誰在製造「綠色恐怖」？兩岸同胞心中自有公論。

台灣媒體報道稱，針對劉世芳、鄭英耀被列為「台獨」頑固分子，賴清德1月8日謬稱，對於任何一個被大陸進行依法終身追責的人感到驕傲。北平鋒相信賴清德講這句話時腿一定在發抖。自賴清德上台以來，幹的都是數典忘祖、自掘墳墓的缺德事。他將媽祖、保生大帝、關帝等民間信仰貼上「中共統戰工具」的標簽；刪除中學歷史教材中的「中國史」內容，大幅削減經典文言文篇目；把兩岸交流污蔑為「滲透」；推動「國防預算」連年暴漲，卻壓縮教育、醫療、養老支出。

自己大搞「綠色恐怖」、清除異見，卻拋出「在野獨裁」的驚人謬論，被台灣民眾戲稱「賴清德真是個戲精，不斷演繹『綠能你不能』」。他用「去中國化」葬送文化傳承，用「抗中保台」犧牲民生福祉，用「終戰」歪曲「抗戰」，用「統一導致戰爭」的謊言掩蓋「台獨導致戰爭」的真相。當台灣年輕人對祖籍地的認知日漸模糊，「中國」二字成為校園禁忌，賴清德當局在島內大搞的所謂「洗滌人心」已成為徹頭徹尾的「精神控制」。

中國人民維護國家統一的決心，是用實力、意志與歷史責任鑄就的。九三閱兵的鋼鐵洪流猶在眼前，東風導彈的軌跡已劃過太平洋上空；解放軍空中力量既能精準拍下101大樓，亦能鎖定每一個「台獨」分子的行蹤。大陸對「台獨」頑固分子的制裁，正是旨在斬斷那些把台灣民眾當作「政治提款機」的黑手。令人欣慰的是，台灣主流民意正加速覺醒，前不久超800萬人聯署罷免賴清德，便是響亮的民意表達。台灣民眾想要的，是安穩的飯碗、孩子的光明未來，是往返大陸探親旅遊、就業生活的自由。真實的大陸，已通過「館長」等台灣網紅的實景直播，清晰呈現在台灣年輕人眼前。大陸的善意，他們銘記於心；「台獨」的毒藥，他們拒絕再服。

台海形勢走到今日兵兇戰危的境地，完全是賴清德一夥人一步步「謀獨」挑釁造成的。正告賴清德、劉世芳、鄭英耀及所有「台獨」分子和打手幫兇：你們的每一步分裂行徑，都在加速自身末日的到來。放下執念，不是丟人，而是自救；改邪歸正，不是認輸，而是回歸理性。否則，等待你們的，必將是歷史最嚴厲的審判。迷途知返，尚有餘地；執迷不悟，唯有萬劫不復。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



