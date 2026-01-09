仲點論政｜殘特奧會和社會共融

仲點論政｜劉仲恒醫生



從海報及各類大眾媒體上，大家不難發現，全國第十二屆殘運會暨第九屆特奧會，是與第十五屆全國運動會一同進行宣傳的。這次殘特奧會緊隨全運會之後，在廣東省、香港特別行政區和澳門特別行政區舉辦，並已在深圳圓滿閉幕。



每次見到殘疾人士，筆者都頗有感慨。身體健全之人，實屬幸運，理應懂得感恩。每個人的生存權利皆平等，殘疾人士承受肢體或智能上的殘缺已屬不幸，若他們的人生還被殘疾定義，無異於遭受雙重打擊。殘疾人士有充分享受人生的權利，我們理應支持他們。

在筆者看來，殘特奧會是支持殘疾人士的最佳契機。這項運動會不僅為世人提供了參與、觀看、支持和鼓勵那些不願被殘疾束縛人生的殘疾人士的機會，更重要的是，能讓殘疾人士充分肯定自我價值與自信。殘特奧會為世界頂尖的殘疾運動員搭建了同場競技、在國際舞台上展示才華的平台。

但凡觀看過的人都知道，許多肢體殘疾人士能參與高強度運動，並取得優異成績。筆者喜愛觀看殘特奧會，其賽事的激烈程度，不亞於普通運動會。殘疾運動員在殘特奧會上的出色表現，無疑是刻苦訓練的成果。他們同樣鬥志昂揚，渴望勝利，展現出的競技精神與健全運動員無異，只是訓練時付出的努力更多。

奧運會的安排亦是如此，讓殘特奧會緊隨其後舉行。如今，殘特奧會已成為全球體育賽事的重要組成部分。從宏觀角度看，殘特奧會肩負着推動社會變革的使命。作為全球盛事，它不斷激勵人們重新思考殘疾相關問題，試圖改變大眾對殘疾人士的看法與態度。

筆者每次觀看殘特奧會賽事，都能看到運動員的勇氣。在大眾眼中，他們在運動場上追求的目標看似難以企及。但從殘疾運動員的眼神裏，我們卻能看到自信，那是他們展現出的勇氣與決心。筆者還認為，觀看殘特奧會賽事具有極大的激勵作用。每次看到賽後採訪，大家都會被殘疾運動員的故事和成就深深感動。將這種情感融入生活，自然會受到激勵：連殘疾運動員都能做到，我們又豈會不行？

殘特奧會不只是體育賽事，在促進社會接納殘疾人士方面也發揮著重要作用。它提倡包容與平等，是推動社會和政策變革的重要力量。筆者鼓勵所有媒體更廣泛地報道殘特奧會，只有這樣的報道更多地進入公眾視野，才能引發關於無障礙環境、歧視和包容性等問題的討論。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

