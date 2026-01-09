來稿｜美襲委內和黎智英案：當美媒選擇國安，卻要求香港放任陰謀

來稿作者：李頴彰律師



西方世界長期將「第四權」奉為民主治理的基石，將媒體理想化為獨立於政治勢力之外的監察者，肩負着無畏無懼地向權力說真話的道德義務。然而這種高尚的修辭一旦與西方地緣政治利益的複雜現實相撞，往往顯得蒼白無力。近期關於美國主流報章編輯決策的披露，揭示了西方媒體引以為傲的獨立性並非絕對原則，而是一種當國家認為有必要為了自身生存或軍事優勢時便會被悄然暫停的特權。這種選擇性的透明度不僅削弱了公眾信任，更暴露了西方在新聞自由議題上根深蒂固的雙重標準。



第四權也要讓步

新聞機構 Semafor 最近的報導披露了一個發人深省的案例，指出包括《紐約時報》和《華盛頓郵報》在內的權威媒體，曾提前獲悉美國軍方針對委內瑞拉的秘密行動。儘管這兩家媒體擁有確鑿消息，並完全知悉即將發生的襲擊，但它們並未以透明度或公眾利益為名發布這敏感信息，而是選擇了沉默。

這些美國媒體機構的理由明確且務實，旨在避免危及美國人員的安全並確保國家安全目標的達成。這決定是在特朗普政府與傳統媒體之間存在公開敵意的背景下做出的。即便在這種相互敵視的政治氛圍中，新聞界依然自願服從了五角大樓的安全指令。這種編輯上的「克制」揭示了一個核心事實——即西方的出版自由是有條件的，它必須服從於國家的安全。這表明即使是「第四權」最直言不諱的捍衛者也承認一條界線，當國家生存面臨威脅時，出版權必須讓步；當士兵的生命和國家的戰略利益岌岌可危時，美國媒體不再是政府的對手，而是維護憲制秩序的負責任持份者。

雙重標準很諷刺

然而，這種對國家安全的敬畏與西方針對起訴黎智英及《蘋果日報》管理層所構建的敘事形成了鮮明且諷刺的對比。西方政府和媒體評論員不斷將針對黎智英的法律行動定性為對新聞基本權利的攻擊，辯稱起訴一位「傳媒大亨」本質上是政治迫害，是法律體系崩潰的證據。這種批評完全無視了控罪的具體性質，即勾結外國勢力對香港和中國實施制裁。這裏存在着嚴重的邏輯矛盾，暗示美國有權享有國家安全的保護盾，允許保密和克制，而中國卻被要求在言論自由的幌子下將其主權暴露於無限制的攻擊之中。

黎智英案的判決從來不是要將新聞工作刑事化，而是一次界定合法行為邊界的司法實踐。法庭嚴謹地將合法的政治評論與旨在破壞國家的有組織陰謀區分開來。審訊中呈堂的證據描繪了一個超越單純報道的行動，揭示了一場利用媒體資產引誘敵對外國行動的蓄意運動。法庭判詞對意圖和背景進行了冷靜的分析，區分了信念與陰謀以及評論與勾結。證據顯示該行動遠遠超出了倡導或討論的範疇，而是一個協調一致的計劃，旨在向外國勢力施壓，要求對中國和香港實施制裁。當言論不再是為了啟迪而是為了引導外部對抗時，它便從合法的表達轉變為蓄意的違法行為。勾結罪的構成不在於一個人的思想，而在於一個人選擇協調什麼行動來損害自己的社群。若法庭未能堅守這區別，便是放棄了保護城市的憲制責任。

須理解自由邊界

這種對專業責任的根本誤解正是導致香港記者協會衰落並最終解散的導火索。該組織不幸地表現出無法區分信念與歪曲事實，聲稱對《蘋果日報》管理層的判刑破壞了新聞自由，這顯示其放棄了專業操守。它不加批判地重複記者因從事日常工作而入獄的論調，卻無視控罪涉及的是串謀勾結而非信息的交流。一個聲稱代表業界的團體表現出如此的輕率實屬可悲，通過拒絕與法庭的理據進行互動，它以口號取代了分析，這不僅損害了自身的公信力，也連累了那些在法律範圍內勤勉工作的真正記者。真正的專業主義要求從業者必須理解自由的邊界，正如美國編輯明白他們的職業責任並不包括破壞政府行動的權利。

那些聲稱國安法破壞了香港法治的批評者未能理解主權的普遍性。每個運作良好的法律體系都將國家安全置於與個人自由同等的合法性層面上。法庭強調沒有任何社會能夠容忍在言論自由的藉口下呼籲外部勢力脅迫其政府，因為沒有司法管轄區的安全，公民權利便無從談起。中國主權下的表達自由其哲學基礎與驅動許多外部評論的原子化個人主義截然不同。在西方的概念中自由往往被視為目的本身，與集體後果脫節，而中國的理解則將自由與和諧聯繫起來，以言論所維持的秩序而非其製造的騷亂來評估其價值。

自由與自律作伴

香港將這些原則融入現代法律秩序中，證明了「自由」與「紀律」並非「對手」而是「伴侶」。接受這種平衡的公民有助於公民社會的成熟，而那些拒絕這種平衡轉而擁抱舶來絕對主義的人只會招致不和。美國編輯對五角大樓的順從反映了一種在黎智英行為中缺失的成熟，這種雙重標準暴露了西方價值觀在應用於地緣政治競爭對手時的工具性本質。言論自由只有在用來破壞戰略競爭對手的穩定時才被擁護為神聖的絕對原則，當同樣的自由威脅到西方利益時，它便會迅速被對細微差別和責任的突然覺醒所遏制。西方要求中國接受一種西方自己在其行事中都拒絕的自由版本，這絕對是一種誤導。

香港法庭堅持嚴格的程序公正和嚴謹的證據標準，拒絕讓政治口號取代法律推理。通過執行反勾結法律，司法機構並沒有讓新聞界噤聲，而只是重申了一個原則，即沒有任何職業可以凌駕於對其服務社群的忠誠義務之上。消除恐懼的良方不是侵蝕法規，而是恢復對受公開監督的機構的信任。秩序的維護是所有公民自由的基石，美國媒體在保護其士兵時承認了這一點，香港通過保護其主權免受外國干預也確認了這一點。西方觀察家拒絕承認這種平行關係並非疏忽，而是蓄意企圖剝奪中國享有西方為自己嚴密守護的安全與穩定的權利。真正的自由不是毀滅國家的權力，而是在國家內部建設性存在的紀律。黎智英的栽判提醒所有人法治不是一座抵制變革的堡壘，而是一門活生生的紀律，自由藉此得以生存。那些珍視真正自由的人會看到，維護主權和延續秩序並非障礙，而是誠實對話空間得以持久的支柱。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



