平機會｜恆常優化創新　推動平等共融新里程

平機會｜林美秀



新一年伊始，正是總結成果、規劃未來的好時機。2026年是平機會成立30周年的日子，平機會過去一直關注社會的發展，規劃優先處理的平等議題，並推出不同的項目向大眾推廣平等機會的信息。除了透過推出新項目，積極與各界持分者互動，平機會亦會檢視已推出項目的成效，以便作出優化及加強項目的影響力。在剛過去的2025年，平機會總結首屆「通用設計嘉許計劃」的成果，並繼而推出了第二屆「通用設計嘉許計劃」，同時亦積極善用表彰及鼓勵的方式，推出首屆「種族多元共融僱主嘉許計劃」，向社會各界推廣通用設計及多元共融工作間。



推動通用設計主流化

面對急速高齡化的人口，以及與日俱增的長期病患和照顧者群體的挑戰，平機會近年積極推動通用設計主流化，讓不同能力、年齡的人都享有平等機會參與社會。平機會於2024年首次推出「通用設計嘉許計劃」，表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公營及私營機構，分享創造共融環境的良好常規，以鼓勵其他機構開展或繼續提升暢通易達程度。首屆「通用設計嘉許計劃」獲得公私營機構的熱烈支持，共收到104間公司及機構為270個處所提交申請，涵蓋商場及零售鋪位、辦公大樓及辦公室、食肆、康樂、體育或文化用途的樓宇及場地，以及活化項目。

緊隨着「通用設計嘉許計劃」，平機會於去年4月及7月分別舉辦了「工作環境實踐通用設計」及「在零售環境實踐通用設計」兩場分享會，邀請得獎機構代表分享推行通用設計的經驗及建設通達環境的良好範例。其後，平機會亦推出《通用設計備忘：通用設計嘉許計劃2024/25的觀察》，總結第一屆得獎處所在建立共融環境方面的良好實踐及創新方法，推動更多機構在處所內融入通用設計原則。

進一步拓展社區參與

承接第一屆的成功經驗，平機會於去年10月啟動第二屆「通用設計嘉許計劃」。在審視首屆計劃的成效後，本屆除保留原有五個組別，亦新增公私營住宅樓宇及高等教育院校兩個組別，全面涵蓋市民日常生活場景，以鼓勵不同類型處所進一步提升暢通易達程度。

新一屆嘉許計劃亦希望能吸引規模較小的處所參與，因此今屆計劃亦為小型處所設有特定的評分準則，這些改變都能進一步加強計劃在推動暢達方面的績效。第二屆「通用設計嘉許計劃」現正接受申請，截止報名日期為2026年3月31日，我們誠邀各界積極參與，共同締造暢通易達的環境。

鼓勵機構以行動支持共融

另一方面，推動種族多元共融的工作間亦是平機會多年來的重點工作。平機會自2018年12月推出《種族多元共融僱主約章》(《約章》)，協助僱主消除在僱傭政策中推動種族共融的障礙，培育員工對不同文化的認知、敏感度及接納，並為僱員建立種族共融的環境。目前已有接近600間機構簽署《約章》，承諾支持推動種族多元工作間，顯示商界日益重視多元共融的價值。

去年，平機會期望進一步透過表彰及鼓勵的方式，推動種族多元共融的工作間，因此推出首屆「種族多元共融僱主嘉許計劃」，嘉許致力推行良好常規和政策，並為不同種族的僱員建設種族平等工作間的機構。「種族多元共融僱主嘉許計劃」設有三個獎項類別，包括種族平等招聘獎、共融工作環境獎及社區參與獎，吸引96間機構提交共84份申請，反應踴躍。頒獎禮已於去年11月21日舉行，分別有24份、30份及26份申請於至少一個獎項類別中獲得金、銀或銅獎；另有四間機構獲頒種族友善獎。此外，有10間機構於三個獎項類別均獲金獎，表現卓越。

深化協作攜手建構多元共融香港

這些企業由政策制定到人才支援，均落實了多項推動種族共融的措施。例如，有企業除設立專責人員推動政策，更透過舉辦文化共融周、跨文化員工活動等，促進不同族裔員工之間的理解與尊重。部分企業亦成立員工資源小組及師友制度，並推行彈性工作安排，協助新加入的少數族裔員工適應公司文化與工作流程。有企業更走進社區，為少數族裔青年提供培訓及實習機會，協助他們建立職業發展路向，為他們打開職涯的大門。我們樂見愈來愈多企業理解多元共融的職場不僅有助建立機構形象，更是一項能提升招聘效率、深化公司文化及強化人才策略的長遠投資，這亦同時彰顯平機會多年來一直致力倡議種族共融的成果。

展望未來，平機會將繼往開來，持續檢視現有計劃及構思新計劃，同時深化與各界合作，將平等機會的理念深耕於社會不同層面。我們深信，透過持續對話與協作，定能逐步構建一個真正尊重差異、擁抱多元共融的香港。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



