紫荊黨｜中國對日的上中下三策

日本首相高市早苗關於「台灣有事就是日本有事」的觀點，以及將「台灣有事」視為日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」言論，與歷史上「滿蒙是日本生命線」的理論如出一轍，引發了中日兩國政府和輿論的激烈對峙。高市早苗的涉台主張並非孤立事件，而是日本右翼勢力長期錯誤歷史觀、秩序觀和中國觀的露骨表達。在此背景下，中國需要制定明智的對日政策，以維護國家主權和核心利益，同時避免陷入不必要的戰爭陷阱。從國際關係理論出發，結合中美關係、中日關係史、中日力量現狀和當前國際形勢，筆者認為中國可以探討對日上、中、下三策，作為對日本挑釁中國時不同場景下我們的預案，確保中華民族偉大復興的進程不被日本再一次打斷。



隨着中國國力的迅猛增長，以及在互聯網和人工智慧時代爆發的文化自信，中國外交正不自覺地走上「辯經服遠，降維屈兵」的道路。這一路徑融合了中國傳統智慧與現代國際關係理論，體現了進取型的外交哲學。「辯經服遠」可理解為通過話語體系創新與價值觀傳播，講清楚中國社會制度的內在邏輯，並將中華文明的當代敘事轉化為具有普遍吸引力的公共產品，從而提升文化軟實力在全球的輻射範圍。「降維屈兵」強調的是一種智慧型、效率型的強軍路徑，它以絕對的技術優勢和技術自主為盾，以開創性的非對稱創新為矛，旨在建立一種讓潛在對手感到「無法取勝、無法抗衡」的實質性能力差距，使其不敢輕啟戰端，從而實現「不戰而屈人之兵」的最高戰略境界。「辯經服遠」追求發展紅利，「降維屈兵」追求威懾紅利，有助於中國開創更具可持續性的新型大國崛起範式。

日本是一個中等強國，其對華長期戰略是「分而治之」，從明治維新直到今日，從未改變。日本在歷史上不僅屢次侵犯中國，而且炮製各種學術理論、媒體意見、輿論思潮，鼓吹「崖山之後無中國」、「元清非中國」等謬論，攪渾中國學術界和輿論場，破壞中華民族的團結，為其「以小博大」的對華策略創造認知條件。這是我們制定對日政策時必須考量的因素。

上策：漸進登頂——避免直接戰爭

由於日本和美國存在非同尋常的軍事同盟關係，所以在軍事層面，中國必須把日本和美國視為一個整體。這符合古代兵家「料敵從寬」的原則。美國在19世紀末和20世紀上半期對英國的做法，體現了「離岸平衡」戰略的精髓。美國通過支持英國介入歐洲大陸國家之間的戰爭，以及維持歐洲大陸國家之間的相互制衡，避免了與英國及其殖民地以及英聯邦國家（包括近在咫尺的加拿大）之間的直接大規模戰爭。與此同時，美國在全世界推廣美式自由主義價值觀，後來更是提出反對殖民主義的口號，如此逐步積累硬實力和軟實力，最終相對順利地接掌世界霸權。

中國可以借鑒這一戰略，旁觀美國介入歐洲、中東和南美等地區的戰爭，維持歐盟以及其背後的美國與俄羅斯之間的相互制衡，避免與日本以及支撐日本軍隊的美國發生直接大規模戰爭，通過耐心和智慧實現中華民族的偉大復興。日本2025年版《防衛白皮書》強調發展「反擊能力」，並在指揮體制、作戰概念、力量佈局等方面進行深度調整，意圖在實質上突破「專守防衛」原則的限制。面對這一態勢，中國應保持戰略定力，繼續加速軍工科技發展，全面擴大對日技術優勢，從而不落入大規模軍事對抗的陷阱。

中國擴大現代化核武威懾力量，是應對美日同盟挑釁的必然選擇，其核心在於構建「核常兼備、陸海空協同」的立體防禦體系。火箭軍作為戰略威懾的核心支柱，以「東風」系列洲際導彈和「巨浪 - 3」潛射核導彈為骨幹，加上即將亮相的新型隱形遠端戰略轟炸機「轟 - 20」，搭配足夠規模的核武器儲備，構成遏制日本軍國主義的壓艙石，也迫使美軍從東亞知難而退。

「大陸團結」是破解日本軍國主義的有效策略。 借鑒歐洲大陸國家破解英國「離岸平衡」的經驗，中國應努力融合東南亞、中亞、蒙古、朝鮮，並與俄羅斯形成背靠背的合作關係，構建一個強大的大陸「准同盟」體系，共同應對日本軍國主義勢力的挑戰。這種戰略安排能有效抵消美日同盟的影響力，為中國贏得更廣闊的戰略空間。

經濟與科技領域的長遠競爭才是決定性因素。 美國國民生產總值（GDP）在1894年就超過了英國，但直到50年後才接掌世界霸權。美國在19世紀後半葉積極參與和推動第二次工業革命，成功將電氣、電訊、內燃機等領域的技術發明轉化為全球領先的生產力體系。這一過程不僅重塑了美國的經濟地理和社會結構，更確立了技術驅動發展的現代國家範式，其影響延續至今。中國同樣需要集中精力發展自身經濟和科技實力，實現GDP超過美國、軍工技術對美形成代差、製造業產能超過美日歐之和等戰略目標。

中策：蠶食削弱——消解威脅能力

中策是逐步削弱日本的抵抗能力和意志，通過多維度、分階段的策略使其逐漸失去對中國的威脅能力。中策的核心是楔子戰略（Wedge Strategy），即通過和霸權國家美國保持相對友好關係來分化美日同盟，並把主要精力從全球輻射轉移到亞太地區來對付日本軍國主義。這一戰略的目標，是透過外交、經濟或軍事手段，破壞對方聯盟的穩定，降低對手的戰略優勢和信心，把美國變成在中日之間相對中立的國家，從而為中國崛起創造更有利的國際格局。

蠶食和削弱美日同盟需要混合運用「威懾」（Deterrence）和「螺旋」（Spiral）兩種模型的策略。從威懾模型看，不容置疑的強硬立場和壓倒性的威脅有助於中國展示捍衛自身利益的決心，從而防止中美、中日之間爆發大規模直接軍事衝突；從螺旋模型看，適當讓步能釋放善意從而緩解安全困境，避免塑造和強化日本和美國民眾對中國的敵對認知，從而阻斷衝突螺旋升級到不可控制的地步。

如果我們要摧毀日本對華挑釁的意志和信心，那麼中國就需要在常規軍事領域建立對日優勢地位。我國海軍建設正向遠海防衛轉型，現有三航母編隊已形成初步戰略威懾，但若要應對多方向安全壓力，七艘以上航母的部署規模至關重要，可實現全球關鍵海域的常態化存在與快速回應；我們需要升級高性能攻擊潛艇部隊，與航母戰鬥群形成攻防互補，進一步延伸海上防禦縱深。與此同時，空軍則需加速列裝第六代隱形戰機，憑藉其超視距作戰、人工智慧協同等優勢，在奪取制空權的同時，與火箭軍、海軍形成多維聯動，完善區域拒止體系。這種常規威懾力量基於「以戰止戰」的傳統智慧，通過清晰的力量展示與決心傳遞，讓日本認識到挑釁的巨大代價。

中國是二戰的戰勝國，有條件和資格利用國際規則和機制嚴格約束日本。我們要繼續維護二戰後國際秩序，矯正日本違反波茨坦公告、德黑蘭宣言、聯合國憲章等文件的做法，名正言順地收復和佔領釣魚島，並堅定支持琉球復國。依靠聯合國建立對日本的核資源和軍備進行定期檢查制度，維護日本和平憲法以及無核三原則，這些措施能在國際法框架內有效限制日本的軍事擴張。

經濟杠杆是制約日本軍國主義勢力的重要抓手。中國是日本最大交易夥伴、第二大出口對象國和最大進口來源國。如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中方將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施。受日本財政狀況前景及高市早苗涉台錯誤言行引發的中日關係震盪等因素影響，國際資本市場避險情緒曾明顯上升，「拋售日本」交易一度非常活躍。據日本國家旅遊局統計，2024年全年中國大陸訪日遊客人數超過698萬人次，同比增長187.9%，位居訪日各國遊客第二位。中國外交部、文化和旅遊部等部門近月鄭重提醒中國公民近期避免前往日本旅遊、留學，相關航司支持赴日航班免費退改簽，這給日本旅遊業拉響警報。

日本社會內部對高市早苗的政策存在分歧與矛盾，許多政要和企業是中國可以團結的力量。日本三位前任首相，包括鳩山由紀夫、野田佳彥和石破茂接連發聲，公開反對高市早苗的錯誤言論。鳩山由紀夫認為高市意圖煽動危機，並借此擴張軍力，他強調「日本不應該干涉中國內政」。日本最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥批駁高市言辭過於越界，相當輕率。高市早苗對「無核三原則」的立場已引發日本國內的強烈反對。日本原爆受害者團體「日本被團協」在抗議中質問：「如果允許核武器進入日本，將會助長全球軍備競賽。高市是否真的記得80年前發生了什麼？」 廣島市長松井一實強調，日本應專注於外交和建立信任，而不是通過明確依賴美國核威懾來加劇緊張。

加強對日輿論戰和文化戰也相當重要。斷絕與日本民間往來不是合適的選擇，中國宜繼續吸引日本留學生來華讀書，並派遣大量留學生去日本，建立廣泛的社會關係網路，在日本培養親華的力量。新聞界、社交媒體宜用新時代中國硬實力和軟實力樹立日本人民對中國的仰慕和信心。同時，社會團體可以考慮建立「日本軍國主義預警指數」，聯合韓國、東南亞國家定期發佈日本右翼勢力動向報告。

下策：閃電決戰——高風險的速戰速決

「閃電決戰」屬於下策，是在日本試圖擁有核武器的緊急事態下主動直接打擊日本，或者在其它萬不得已的情況下，引誘日本打響第一槍後速戰速決並一舉解決台灣問題、徹底消滅日本軍國主義的策略。歐洲歷史上的德國統一戰爭經驗值得借鑒。19世紀中後期，俾斯麥領導的普魯士通過三次王朝戰爭，實現了德國的統一，其中，普法戰爭是典型的閃電戰案例。普魯士軍隊以迅雷不及掩耳之勢擊敗法國軍隊，迫使法國投降，為德國的統一奠定了基礎。解放軍可以參考德軍的做法，引誘日本打響第一槍後，舉國動員，以絕對優勢兵力對日開戰，速戰速決，並趁機接管台灣。

「閃電戰」存在不少內在缺陷與風險。二戰初期德國依靠「閃電戰」迅速征服多個歐洲國家，但在蘇聯戰場上卻遭遇失敗。德軍進軍速度越快，戰略縱深就變得越大，後勤供應線就拉得越長，這為敵軍對補給線的攻擊製造了方便。如果美國介入中日戰爭的話，類似的局面是可能出現的，所以閃電決戰策略最大的不確定因素在於美國的可能反應。中國需做好與日本和美國同時開戰的準備，這對中國的外交和軍事能力提出了極高的要求。

在採取這一策略前，必須通過外交途徑盡力勸說美國不要介入中日戰爭，同時爭取國際社會的理解和支援。打贏戰爭後必須迅速撤回，不要佔領日本本土，以避免陷入長期的佔領和治理困境。同時，堅決促成琉球復國，消除日本軍國主義的殘餘勢力，清除中國海軍輕鬆出入西太平洋的障礙。這種安排既能避免重蹈美軍在阿富汗的歷史覆轍，又能為東亞長期和平奠定基礎。

面對高市早苗政府的挑釁，中國的戰略選擇需權衡利弊、着眼長遠。無論選擇哪種策略，中國都應堅持「大陸團結」戰略，保持與歐亞大陸國家的友好合作關係，避免被美國、日本以及中國內部的反華反共勢力離間。當然，最重要的是我們自己要鞏固和提升對中華民族的高度認同，要大力推進階級合作，實現共同富裕，不陷入內耗和內鬥，這樣的話，無論國際局勢如何變化，中國重回世界巔峰的目標就能在本世紀實現。

