來稿｜香港安全帶新規即將生效　市民應以理性態度看待

來稿作者：高松傑



2026年1月25日，香港《道路交通（安全裝備）修訂條例》將正式生效，明確所有配備安全帶的公共交通及商用車座位，乘客與司機必須全程佩戴安全帶，違例者最高可面臨5,000港元罰款及三個月監禁。這一旨在強化出行安全的新規引發廣泛熱議，部分市民疑惑「巴士企位更危險，為何僅要求坐位繫安全帶」；但事實上，不僅香港，頻繁迎來港人北上消費的深圳，乃至廣東省內多個城市，均已出台類似的安全帶強制佩戴規定，這些法例絕非網民所說的「擾民搶錢」，而是守護生命的安全底線，更彰顯着城市文明的共同進步。



筆者認為新規並非倉促出台，而是基於扎實的安全數據與民意基礎。香港運輸署數據顯示，過去三年香港涉及公共交通的交通事故達1,273起，造成23人死亡、1,867人受傷，其中35%的巴士傷者因未係安全帶加重傷害程度。國際道路安全數據更直觀印證其必要性：佩戴安全帶能使正面碰撞事故死亡風險降低40%，嚴重傷害風險降低70%，是最有效的出行安全保障措施。

針對市民對企位安全的關切，九巴已作出回應——所有巴士均配備連續性扶手，乘客可全程握持保障平衡，而企位安裝安全帶因空間與運營實際存在技術不可行性。為配合新規落地，九巴近4,300輛巴士中，6成已實現全座位或上層全座位安全帶覆蓋，重點投放於快速公路線路，且自2018年起新購巴士均標配安全帶，後續將持續推進車輛更新。同時，巴士公司將通過車廂廣播、顯示屏提示、車長專項培訓等多重方式引導合規，形成全方位宣傳矩陣。

筆者經常內港兩地走，特別在粤港澳大灣區，出行多以高鐵、地鐵、巴士、網約車和的士（出租車）。其實，近年港人北上火熱消費，他們必會知道，深圳早已建立完善的公共交通安全帶管理制度，而廣東省內的廣州、佛山、東莞等多個城市，亦陸續將公共交通乘客佩戴安全帶納入法治化管理範疇，粵港兩地法規雖細則有別，核心邏輯卻高度一致。

根據《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》，乘客乘坐配備安全帶的巴士、的士等交通工具時，必須按規定佩戴，在高速公路、城市快速路違例罰款500元，一般道路罰款200元；的士司機不僅需自身合規，還負有張貼提示、語音提醒乘客的義務，未履行將面臨處罰，同時駕駛時前方可放置的移動電話等裝置數量與尺寸受限，從源頭防範分心駕駛風險。

廣東其他城市的相關法規也大同小異，均以「保障乘客安全」為出發點，通過明確罰則約束出行行為。深圳及廣東多城的實踐已充分證明，實施強制佩戴安全帶規定後，公共交通乘客安全帶佩戴率大幅提升，交通事故傷亡率顯著下降，足見法規對安全保障的實際成效。這種「乘客強制佩戴+司機責任綁定」的管理模式，與香港新規形成呼應，共同構建起粵港澳大灣區的交通安全防護網。

有人將罰款與監禁視為「嚴苛約束」，實則誤解法規的本質。無論是香港的梯度處罰機制（首次違例以教育警告為主），還是深圳及廣東多城的分場景罰則，處罰都只是手段而非目的。交通安全從來不是單方面的責任，既需要政府通過立法劃定底線，也需要運營企業完善硬件保障，更需要每一位市民主動配合。在香港，警方執法以宣傳引導為初期重點，通過定點巡查與車內監控輔助監督；在深圳，「一盔一帶」行動的推進讓安全帶佩戴成為出行自覺，這些實踐都說明，文明出行習慣的養成需要法規引導與觀念轉變的雙向發力。

值得留意的是，任何新規落地初期，難免會與市民的既有出行習慣產生磨擦，筆者認為這既需要執法部門多一份諒解與耐心，給予市民適應與轉變的空間，通過柔性執法、廣泛宣傳化解誤解；也需要市民多一份理解與配合，主動學習規則、適應規則，認識到佩戴安全帶不僅是遵守法律要求，更是對自身生命安全負責的必要舉措。

從更廣闊的視角看，粵港兩地及廣東多城安全帶強制規定的推行，是城市文明進步的生動體現。當「繫安全帶」從可選的安全提示，轉變為全民遵守的法律義務與行為自覺，背後是對生命權的敬畏與城市治理水平的提升。對於頻繁往返粵港兩地的市民而言，熟悉並遵守兩地交通規則，既是避免處罰的務實選擇，更是保障自身安全的責任擔當——無論是香港的雙層巴士，還是深圳的巡遊出租車，抑或是廣東其他城市的公共交通工具，安全帶都是抵禦事故風險的「生命帶」，其價值不應因出行地點的變化而打折。

新規落地難免需要適應期，但安全無小事，習慣成自然。希望市民以理性視角看待法規升級，主動養成佩戴安全帶的出行習慣，讓這一小小的動作成為守護自己與他人的自覺行動。粵港兩地在交通安全管理上的共識與聯動，終將推動大灣區形成更安全、有序、文明的出行環境，讓每一次往返都安心無憂。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



