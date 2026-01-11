來稿｜全運與殘特奧的隱形力量：義工服務的公民教育與能力轉化

來稿作者：徐小龍博士



第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），由廣東省、香港特別行政區與澳門特別行政區合辦，並已圓滿落幕。香港作為重要賽區之一，不僅承擔協辦工作，更凝聚出一支規模空前的義工隊伍：在逾三萬份申請中，香港賽區委任超過1.6萬名全運會義工，合計動員近4.4萬人次，年齡橫跨15歲青年至80多歲長者。



賽事期間，這群「無名英雄」身穿統一官方運動服，腰間繫上隨時待命的腰包，穿梭於場館內外。也許有人會說：「不過是當幾天義工，做些指路、人流管制、交通協調的瑣碎事，談不上什麼成就。」然而，大型賽事之所以能準時、順暢、安全地運作，靠的正是這些看似細碎、卻高度關鍵的環節。義工服務從來不只是「補人手」：它同時呈現一座城市的組織力與凝聚力，也讓參與者在真實場景中學習承擔、鍛鍊心性，並在磨合中成長。

公民教育的實踐場——風雨與磨合中的「我們」

全運會與殘特奧會的義工服務，本質上是一堂沉浸式的公民教育課。它不靠口號堆砌，而是讓參與者在高強度、充滿變數的環境裏，學會責任、尊重與堅持。

首先，這是對抗逆力與堅毅精神的實戰考驗。大型活動變數多，天氣更是不可控的壓力測試。賽事期間氣溫驟降，在啟德體育園的露天區域，義工仍需長時間高舉指示牌、維持指引清晰，確保觀眾動線順暢。更令人動容的是，殘奧運賽前期亦曾出現如大埔宏福苑火災等突發社區事故，社會氛圍一度低沉。即使情緒受到衝擊，義工仍須迅速調整狀態，在崗位上維持專業與穩定。這種在心理層面「仍然到位」的承諾，正是韌性最務實的證明。

其次，這是對跨背景合作與溝通的深度實戰。義工服務並非一般校園活動；前線需要與不同崗位、不同背景的全運會義工，以及場館與賽事運作相關人員緊密配合。由於大家往往素未謀面，初次見面便要在短時間內建立默契、對齊資訊與分工；在實際執行中，難免出現理解差異或協調磨擦。年輕人在這些真實的「磨合」過程中，學會了如何清晰交接、如何在意見不一致時仍維持專業合作，以及如何在時間壓力下把事情推進完成。

最後，這也是對包容共融的直接實踐。尤其在殘特奧會的服務中，當我們學會以平視、尊重的態度提供支援，「同理心」便不再是抽象詞語，而是一種拿捏分寸、尊重自主的行動方式。

親歷者的證言——啟德體藝館擊劍賽場的反思

筆者曾在啟德體藝館參與全運會擊劍比賽義工服務，擔任「觀眾服務助理」，主要工作包括指引觀眾入場、提供協助，並處理現場突發狀況。

雖然身處體育館，我幾乎沒有機會接觸運動員，也很難完整看見一場比賽。我的崗位多在接待處、通道與入口：重複的，是指引、解答與協調。起初我以為這只是例行程序；直到人潮在關鍵時段湧入，我才真正理解——「看不見」並不等於「不重要」。

我聽得見場內為香港隊喝采的歡呼，也感受到那股熱度穿透牆壁、延伸至場外。那一刻我明白，所謂「隱形力量」，正是讓觀眾能安心入座、順利離場、放心觀賽的那群人。即使站在幕後，只要能確保流程暢順、減少混亂、提升體驗，我們的付出就有意義。這份「功成不必在我」的體會，對我而言，甚至比親眼見證勝負更深刻。

有人認為這些崗位微不足道，但大型賽事就像一台精密機器：每個崗位都是齒輪，缺一不可。義工工作的價值，不只在於投入多少小時，而在於你能否在高密度協作中完成任務——與陌生人快速建立共識、在人群情緒高峰時保持專注、在限制之中作出最合理的安排。這些能力不炫目，卻很真實。

把賽事經驗寫成能力——讓「參與過」變成「說得清」

賽事結束後，最可惜的不是疲累，而是把這段經驗只留在回憶裏。對正在求職或準備升遷的人而言，義工服務其實是一份可被轉化的資產；關鍵在於，你能否用清晰、具體、可驗證的方式表達它。

1. 履歷不只寫「頭銜」更要寫「職能」

建議在履歷中獨立設立「大型活動／賽事服務經驗」欄目。寫法上避免只列「全運會義工」，應具體標明負責範圍，例如：觀眾服務、動線引導、現場協調、與統籌及調度團隊對接等。

2. 用「情境＋做法＋成果」呈現，而不是流水帳

僱主不缺「參與過的人」，缺的是「能把事處理好的人」。描述經驗時，可採用更清晰的敘述結構：

情境：當時面對什麼情況（如寒冷天氣、人流高峰、資訊出現落差）；

做法：你具體做了什麼（如堅守崗位並安撫觀眾、主動對齊現場口徑、即時調整分流安排）；

成果：帶來什麼結果（如秩序維持良好、投訴減少、流程準時完成）；

示例：在沙灘排球賽事期間，筆者負責場館入口引導。主動將指引位置前移並協助分流，有效減少通道擠塞與爭執，確保賽事流程準時進行。

3. 把「隱形技能」翻譯成職場語言

義工服務最有價值的，往往不是你站在哪裏，而是你在那個位置上練成了什麼能力：

抗壓與堅毅：在惡劣天氣或突發事件影響下，仍能穩定情緒、專業履職；

跨團隊協作：與不同背景、初次合作的全運會義工及現場工作人員快速建立默契，完成分工協調與交接；

即時判斷與現場應變：在資訊不完整或時間緊迫下，仍能作出合理安排並落實執行；

結語：從賽場走向職場——延續那份「隱形力量」。

第十五屆全運會與殘特奧會雖已圓滿落幕，但這場盛事留給香港的遺產，絕不僅止於賽場上的獎牌或硬體設施，更在於這群經歷過風雨洗禮、在磨合中蛻變的義工大軍。

誠如筆者在啟德體藝館所見，義工服務是一場將「公民素養」與「職場能力」深度結合的實踐。我們在服務他人中學會謙卑與同理，在解決突發難題中練就堅毅與應變。這股「隱形力量」，既成就了賽事的順暢運作，也應當成為每一位參與者未來職涯發展的堅實基石。

盼望各位義工能將這段日子的汗水與體悟，不僅僅封存於回憶，而是將其轉化為履歷上具說服力的篇章。當大家脫下制服、回歸日常，這份曾在賽場上閃耀的責任感與協作力，終將成為推動社會前行、以及點亮個人前途的真實光芒。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



