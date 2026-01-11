宏福苑．來稿｜超越情感的重建考題：私產風險應否全由公帑補償？

來稿作者：李頴彰律師



大埔宏福苑五級火災無疑是一宗嚴重悲劇，其後續處置不僅關乎受災業主的切身福祉，更是對特區政府在「一國兩制」框架下，如何平衡法治原則、私有產權界線與人道救援責任的一次重要考核。近日，特區政府透過「一戶一社工」機制向受災業主發出的重建意向問卷，在社會輿論場引發廣泛且激烈的討論。部分聲音對問卷設計、回購定價機制及重建時間表提出嚴重質疑。然而，若能暫且擱置情感的因素，單從公共行政倫理與法律邏輯的宏觀視角審視，便不難發現，這份問卷實則體現了特區政府在維護社會整體公平、堅守法治底線以及保障長遠公共利益上的深思熟慮與應有擔當。



資助房屋的產權風險

首先，先要釐清居屋單位的特區法律屬性與政府角色的定位。宏福苑作為已出售的資助房屋，其業權本質上屬於受《基本法》保障的私人財產。在香港行之有效的普通法體系及資本主義運作模式下，私人資產的權益與風險是一體兩面的，業主理應透過保險機制與日常維修儲備來管理潛在風險。

坊間及政黨有強烈意見要求特區政府以「重置成本」（即同區私樓市價）回購受損單位。此訴求在情感上雖可理解，但在法理邏輯上卻存在商榷之處。若動用公帑以高於市場評估的價格收購私人受損資產，本質上是將個別私人投資風險轉嫁予全體納稅人。這不僅有違公共財政必須嚴格遵守的審慎原則，更對廣大正在輪候公屋或辛勤儲蓄以求置業的市民構成潛在的不公。特區政府的決策必須在個別群體的訴求與社會整體資源分配的正義之間，取得極為謹慎的平衡。

回購價格的科學估值

針對回購價格的爭議，問卷引述測量師學會的專業估算，反映資產估值必須基於「現狀」的國際標準。一個經歷嚴重火災、結構受損且暫時失去居住功能的物業，其市場價值客觀上必然與周邊完好物業存在折讓。特區政府若無視物業受損的客觀事實，人為地干預並抬高收購價格，不僅涉嫌行政專斷，更可能長遠破壞自由市場的定價機制與信譽。另外，特區政府提出的「樓換樓」方案且豁免補差價，實質上已是在現行政策框架與法理容許的最大範圍內，向受災業主提供超越常規的政策傾斜與善意。這不僅是對災民的實質支援，更是特區政府在剛性制度中注入人性化考量的具體體現。

關於原址重建需時十年的預算被指為「拖延」，這種觀點或許低估了在高度法治化的香港社會中推動大型重建項目的複雜性。宏福苑業權分散，災後更涉及複雜的遺產繼承、無遺囑者遺產管理及銀行按揭債權處理等法律程序。啟動原址重建，必須先釐清所有業權歸屬，繼而進行集體清拆與重建，期間涉及《強拍條例》的適用、大廈公契修訂及城市規劃委員會的法定程序，每一環節均受嚴格的法律時限與門檻規範。特區政府如實列出2035年這一時間表，恰恰是對「程序公義」的恪守，而非開出無法兌現的空頭支票。若為了安撫短期民情而輕率承諾不切實際的完工日期，最終因法律程序阻滯而失信於民，將對災民造成更深遠的二次傷害。誠實面對法律程序的嚴謹性，正是負責任政府應有的態度。

政策傾斜的法理界線

對於有聲音質疑為何特區政府不動用社會善款餘額以資助重建，有必要嚴肅審視慈善基金的法律用途與潛在的道德風險。社會捐款的初衷在於救急扶危，支援災民的過渡性生活開支與心理重建，而非填補私人資產的價值減損。若將善款直接用於補貼私人物業重建，不僅可能偏離捐贈者的原意，更可能立下不良先例，削弱私人業主承擔風險與購買保險的責任意識。香港作為一個成熟的公民社會，其基石在於權利與義務的對等，維護這核心價值對香港的長遠發展至關重要。

在安置方案上，部分批評將跨區安置標籤為「邊緣化」，這忽略了香港土地資源緊絀的客觀現實。大埔區內短期缺乏足夠的新落成居屋是不爭的事實。特區政府提出的錦田、東涌等選項，雖然地理位置有所變動，卻是目前能提供「即時入伙」與「全新環境」的最務實方案。在緊急安置的前提下，生存權與居住安全應優先於地緣偏好。此外，結構安全的考量絕不容忽視。嚴重火災對鋼筋混凝土的損害具有隱蔽性，若未經全面且詳盡的結構評估便貿然決定原址修復，是對居民生命安全的極大冒險。特區政府堅持科學評估與技術可行性優先，體現了專業管治團隊對人民生命高度負責的態度。這種堅持，雖在當下看似不近人情，卻是避免未來潛在災難的必要之舉。

任何公共政策均難以完美撫平災難帶來的所有創傷。災民的焦慮與訴求是真實且值得同情的，但特區政府的職責不僅在於提供情感慰藉，更在於作為社會秩序與法治原則的堅定守護者。在處理宏福苑事件中，特區政府展現了在中央支持下，堅持依法施政、維護制度公平的定力。這種定力，是香港在複雜多變的環境中保持長期繁榮穩定的關鍵。真正的愛國愛港，應當是全力支持特區政府在法治軌道上尋求最優解決辦法，既要照顧受災居民的困難，更要守護全體市民的長遠利益與制度基石。未來的安置方案，必然是在法律框架、財政能力與人道關懷之間尋求的最大公約數。唯有社會各界理性看待，尊重契約精神，理解公共行政的界線與難處，香港才能在每一次危機中展現出真正的韌性，協助受災家庭在法治的陽光下，重建穩固且可持續的家園。

