北平鋒｜在反「獨」促統的民族大義面前並肩而行

近日，台灣「高等法院」對「三中案」作出二審判決，台灣前民意代表蔡正元被判三年六個月，中國國民黨前主席馬英九無罪。案件本已在2014年查無不法、正式結案，民進黨上台後又重新翻出，羅織罪名、打壓異己。據台媒報道，台灣檢方曾以輕判為餌，逼迫蔡正元指證馬英九，遭拒後便單獨重判。如此明目張膽的「選擇性司法」、赤裸裸的政治報復，令人瞠目結舌。台當局「司法系統」淪為民進黨「私器」，公平正義，在政治算計面前碎了一地。



蔡正元曾與國民黨內不少人激烈交鋒，甚至公開批評過鄭麗文。可就在他即將入獄前，在國民黨中常會上，鄭麗文親手為他頒發代表國民黨最高榮譽的「實踐一等獎章」，並表示期望透過「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得「蔡正元是帶着勳章入獄的」。這一幕，讓無數人動容。當民進黨把「司法」變成打壓異己的刀，當反「台獨」分裂的民意發聲被圍剿，藍營內部的恩怨分歧顯得微不足道。蔡正元入獄前表示，哪怕深陷獄中，反「台獨」的立場永不改變。這句寧折不彎的慷慨陳詞，是在為台灣的未來發聲。

同樣讓網友感動的是，上海復旦大學教授沈逸連線蔡正元博士，公開支持他的立場。兩人曾針鋒相對，如今因反對「台獨」的共同信念走到一起，「化干戈為玉帛」。兩岸有識之士心照不宣——我們都反對「台獨」分裂，都對抗「綠色恐怖」，都痛恨那些把台灣拖入戰爭邊緣的人。兩岸同根，血脈相連，真正的敵人不是對岸，這已成為共識，化為意志，體現為最鮮明的主流民意。

民進黨以為，關押一個蔡正元，就能製造「寒蟬效應」，嚇退千千萬萬個反「台獨」的聲音。他們錯了，他們用電子腳鐐鎖住的是一個人的雙腿，卻鎖不住千萬人心中的信念。台灣民眾看得到：民進黨把預算花在製造戰爭、追殺政治對手上，卻對電價飆漲、民生苦痛不聞不問；他們把「司法」變成政治清算的工具，卻對黑心食品、電信詐騙無動於衷。民進黨靠製造仇恨維繫「綠色統治」，它的根基早已腐爛。

「三中案」終將翻篇，但它的影響不會消失。包括鄭麗文、「館長」、沈逸在內的兩岸人士自發聲援，他們用行動證明：在「台獨」分裂這面黑旗之下，被犧牲的只有台灣，唯有團結起來奮起反抗，把力量凝聚在真正的戰場——守護一個中國，捍衛兩岸和平，才能挽救台灣的未來。

當公平正義回歸，當兩岸同胞重新握手，那才是真正的「台灣之光」。台灣的路，就在回歸祖國的光明大道上。這一天，不會太遠。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



