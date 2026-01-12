馬驥｜由治及興的負重致遠：選賢能、守管治、破藩籬

來稿作者：馬驥



《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（以下簡稱《國安法》）自2020年6月30日頒布實施以來，有效築牢了國家安全防線，香港社會秩序重歸安寧，發展環境日臻穩固。從回歸之初「港人治港」的宏偉構想到如今「愛國者治港」根本原則的全面落實，香港已實現從「由亂到治」的重大轉折，正邁入「由治及興」的歷史新程。「興」的內涵？「興」的挑戰？「興」的途徑？這已成為新階段必須面對、亟待回答的核心問題。倘若迴避，或是未能充分認識其重要性，必將導致目標不明、路徑不清、主次不分，進而陷入問題不知、盲目行事、隱患四伏的困境。



回顧2022年7月1日，習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上發表的重要講話（以下簡稱「講話」），其內容已對「由治及興」階段所面臨的上述核心問題，作出了系統、精準的回答。三年半以來，本屆特區政府施政有力，在解決各類社會問題上成效顯著。然而，宏福苑大火等事件猶如冰山一角，也折射出當前施政的不足。因此，我們必須持續深刻把握「講話」的核心要義，不斷深化對「由治及興」規律的認識，切實提升治理能力與執行效能。面對新發展階段的各種挑戰與潛在風險，更需清醒認識到：實現從「治」到「興」的跨越，仍然是一項艱巨而長期的任務，需要持之以恒、穩步推進。

「興」的內涵

「興」用以描述事業繁榮、經濟蓬勃、充滿活力的狀態，多指向個人或家族的「興旺發達」。然而，當我們談論一個社會時，只要發展經濟、改善市民生活，造就一批富裕階層，便可謂之「興」呢？答案似乎並非完全如此。

一個真正「興」的社會，必然與其社會現狀及發展潛力緊密相連。社會公平與正義，是「興」的根基；市民安居樂業，是「興」的體現。具體到香港，「興」的內涵正對應於「講話」中所強調的「切實排解民生憂難」，其核心目標是：「香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。」換言之，「興」的香港，正是「講話」中擘畫的願景：「讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。」

一個公平的社會、一個為市民提供發展機會的社會、一個讓辛勤勞動者能夠持續改善生活的社會，才稱得上是「興」的社會。在這樣的社會中，市民必然會更堅定地支持政府的施政。唯有這樣的「興」社會，才能真正實現「上下同欲者勝，同舟共濟者興」的生動局面。

隨着時代的進步與社會的發展，市民對美好生活的期待也在持續提升。因此，「興」並非一個有時間終點的靜止狀態，而是一個「永遠在路上」的持續進程。唯有秉持這樣的理念，才能保持社會真正的興盛與活力。世間萬物的發展，猶如「逆水行舟，不進則退」，社會決不能安於現狀，因為沒有「最興」，只有「更興」。

「興」的挑戰

當前，香港社會政治環境總體保持穩定。本屆特區政府秉持「以問題為導向」的施政理念，積極作為，這使得一些市民產生了「由治及興，何其容易」的樂觀看法。同時，一種觀點認為，有祖國內地作為堅強後盾全力支持香港，即便面對外部勢力的種種干擾以及內部「軟對抗」勢力的暗流湧動，也無法阻擋香港邁向「興」的歷史大勢。

也有觀點悲觀地認為，香港邁向「興」的道路舉步維艱，甚至遙不可及。20多年來，相較於其他國際大都市的快速發展，香港的進步顯得相對遲緩，使不少市民感到自己與「興」的距離正在拉大。與此同時，環顧四周，香港並非沒有危機：其一，社會貧富依舊懸殊，基尼系數已超過許多發達經濟體。其二，住房短缺問題長期存在，「住得貴、住得細、住得擠」是絕大多數市民的居住現狀，構成了社會深層矛盾的核心。其三，社會階層流動性不足，產業結構與經濟發展失衡，經濟過度依賴金融，青年向上流動的通道日益收窄。其四，生育率持續低迷，人口結構面臨斷層風險，當前本地生育率位居全球末位。

冰凍三尺，非一日之寒。這一系列交織的危機，正令越來越多的市民對過上「興」生活失去希望。

盲目樂觀固然不可取，但妄自菲薄同樣不可取。一個有力的例證是，《國安法》的頒布實施，一舉扭轉了回歸後香港社會長期的政治紛擾，有效遏制了立法會「拉布」、街頭示威無休等亂象，為香港邁向「由治及興」奠定了堅實的法治與秩序基礎。步入新階段，香港唯有以大刀闊斧的決心和銳意進取的魄力，系統性的改革來破解貧富懸殊、住房短缺、階層固化、生育率低迷等深層次危機，才能激發經濟活力，推動社會持續健康發展。

為此，當前香港有三個必須直面的挑戰；只有妥善應對，香港才有可能真正實現「興」的歷史跨越。

第一個挑戰是：能否建立德才兼備的管治團隊？香港回歸以來一直存在「人心回歸」問題。香港《國安法》實施以來，社會大局保持穩定，但在「愛國者治港」原則全面落實的新階段，「人心回歸」仍是一項長期而艱巨的任務。當前，仍有少數勢力企圖干擾香港的穩定。與此同時，愛國愛港隊伍不斷壯大，社會各界積極參與香港治理。然而，在「人心回歸」仍面臨考驗的當下，愛國愛港陣營內部良莠不齊，這無疑為選拔德才兼備的管治人才埋下了隱患。

第二個挑戰是：能否有效提升管治效率？本屆政府運轉已逾三年半，其能否以法治為基、有序為綱、有節為度，逐步破解香港的深層次矛盾，仍有待實踐檢驗。新的選舉制度落實之後，管治團隊（包括問責官員、立法會議員等）均強調須由愛國愛港人士擔任。然而，港英時期遺留的諸多規章與行政程序，迄今尚未進行與時俱進的優化與改革。這些制度性積弊嚴重制約政府的執行力與管治效率，導致其在應對複雜社會問題時，顯得力不從心。

另外，政府工作人員往往精於行政執行、習慣服從指令。但當這種技術官僚傳統異化為一種以「我會做好這份工」自居的「打工心態」時，便容易導致遇事不願擔當、不敢創新：通過反覆委托顧問研究、開展公眾咨詢，以「社會共識尚未形成」為由名正言順地維持現狀，陷入「不求有功，但求無過」的惰性循環。只要流程合規、程序完備，即使實際問題日積月累、堆積如山，也自覺問心無愧、無須擔責。宏福苑火災發生前，相關政府部門應對火災預警的表現，正是這一體制惰性的現實寫照。

此外，政府依賴各類專業委員會提供政策建議，再由政府部門執行的模式，雖在防範利益輸送和腐敗方面有一定作用，卻也可能衍生出更深層的治理弊端：責任主體模糊，問責制難以落實。這樣的管治文化與模式，顯然難以支撐「講話」中提出的首要期望：「要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展」，因為各部門缺乏主動謀劃、敢於擔當的內在動力。

第三個挑戰是：各種私利集團勢力對政府施政的干擾。香港背靠祖國、聯通世界，作為中西文化交融的中心，這一獨特優勢本身也蘊含着複雜的張力。特別是在資本主義制度下，各類私利集團得以深度滲透社會肌理：他們不僅培育自身的利益代言人，更試圖通過滲透各類專業委員會等渠道，直接或間接地影響甚至操縱決策過程。這種干擾可能導致政策被扭曲、施政成本被不合理抬高，給政府有效治理「挖坑設障」。若政府不能實現「良政善治」，建立強有力的規制與制衡能力，這些勢力便可能輕易侵蝕管治權威，其最終後果動搖社會公平與正義的「興」基石。

由於上述核心挑戰的存在，可以預見，香港前行的道路絕非坦途，必將荊棘叢生、坑窪遍布。

「興」的路徑

「由治及興」並非易事，香港的前路在何方？實際上，我們可以從「講話」中尋得香港邁向「興」的必由之路。結合「講話」的核心精神，並針對前文提出的三大挑戰，這條「興」的現實路徑離不開以下三個「務必」：

第一個務必是：匯聚賢能，用好人才。這直接對應「講話」中提出的首要期望：「要按照德才兼備的標準選賢任能」。

應當如何衡量「德才兼備」？又該如何實現「選賢任能」？「德才兼備」者，必定是真心實意的愛國愛港者、必定是心懷香港市民並為「興」社會的奮力拼搏者，其行動也必定會踐行「講話」中「民有所呼，我有所應」的根本要求。歸根結底，只有選拔出真心為國為港的賢能之士，才能實現「良政善治」。

唯有真正兼具品德賢良與幹事才能的人，才能不計較個人名利，全心全意服務社會並卓有成效。因此，「講話」中「着力提高治理水平」所強調的：「要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府」，正是為了在解決複雜問題時能夠凝聚合力、事半功倍。這一匯聚賢能的過程，需進一步健全機制、優化環境，確保管治人才選拔的公平性與科學性，真正將堅定愛國愛港立場、具備卓越治理能力的優秀人才選拔出來，為香港長治久安和長遠發展提供堅實的組織保障。

第二個務必是：牢牢掌握並善用管治權。這對應「講話」中總結的第三條深刻啟示——必須全面落實「愛國者治港」原則：「把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。」

修改完善後的香港選舉制度，已從源頭和程序上基本確保了由愛國愛港力量主導管治架構。然而，在實際行使管治權的過程中，香港社會仍較大程度沿襲舊有行政慣性與制度安排，缺乏與「愛國者治港」原則相匹配的深層次治理體系改革。這在一定程度上影響了管治權全面、精準、高效地掌握在真正的愛國者手中。個別情況下，甚至在「專業導向」或「吸納人才」的名義下，將關鍵管治職責交予政治可靠性存疑的人員，卻又未能建立相應的監督與問責機制，導致權責脫節、約束缺失。

這種權責不清、監管乏力的狀況，容易造成管治者行為失範、濫用職權，不僅損害施政效能與社會公平，更直接侵蝕香港整體利益和市民福祉。若不能從根本上確保管治權牢牢掌握在德才兼備的愛國者手中，並建立與之相適應的科學行權、有效監督體系，香港「由治及興」的宏大進程必將受阻。

正如「講話」所指出的：「守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護七百多萬香港居民的切身利益。」反之，若管治權失守或運行失當，必將動搖「興」的根基，甚至可能形成「劣幣驅逐良幣」的逆淘汰局面，導致投機者得勢、賢能之士邊緣化，最終使香港錯失發展機遇，與繁榮穩定的目標背道而馳。因此，必須持續完善制度、強化執行、壓實責任，確保管治權始終服務於國家主權、安全、發展利益，服務於香港市民的的整體福祉。

第三個務必是：堅決破除利益固化的藩籬。 這直接對應「講話」中「希望」的第二點：不斷增強發展動能。

回歸以來，由於香港的規章制度未能與時俱進地進行深度改革，各行各業或多或少形成了利益固化的壁壘。這些壁壘不斷蠶食政府應有的管治權，導致行政效率低下、施政成本高昂。利益固化的藩籬必將窒息社會整體的活力，其結果是：社會喪失創新與創業的土壤，企業難以生存，青年向上流動的通道被堵塞。

因此，一個被利益藩籬束縛的社會，不可能實現「講話」所期望的願景：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」若不堅決破除這些藩籬，香港就無從實現「興」。為此，「講話」着重強調：「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」唯有如此，香港才有可能真正邁向「興」的社會。

「興」的基石：民心所向，信心所持

香港邁向「興」的道路，擁有堅實的民心基礎，因為我們的社會從不缺乏明達事理之士，也從不缺少愛國愛港者。「知人者智，自知者明」；我們常說的「手停口停」，正體現着香港對勤奮努力這一立身之本的普遍認同，這反映了社會整體的自知與務實。

此外，正如「講話」中指出：「有史以來，香港同胞始終同祖國風雨同舟、血脈相連」，「在中國人民和中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中，香港同胞從未缺席」。這些深刻論述充分說明：香港這片熱地，從來都不缺乏真正與國家同心、與香港共進的愛國愛港者。

香港邁向「興」的道路，擁有強大的信心之源。常言道：「火車跑得快，全靠車頭帶。」香港管治權的穩固，正是這條路上最堅實的信心基石。正如「講話」所深刻揭示的第二條啟示：「中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭」，因此，「有偉大祖國的堅定支持，有『一國兩制』方針的堅實保障」，香港「由治及興」才有了最根本的政治保證和現實可能。

同時，我們也清醒地認識到，香港走向「由治及興」的道路絕不會一帆風順，亦無任何捷徑可循，必然面臨諸多曲折與挑戰。當前，香港正處在「由治及興邁出新步伐」的關鍵時期，唯有認清前路之任重道遠，方能行穩致遠，最終實現「興」的宏偉願景。「多易必多難」，我們絕不能有絲毫懈怠；只有始終秉持「如履薄冰」的謹慎、「如臨深淵」的警醒和「慎終如始」的定力，不畏艱難、堅毅前行，香港才能抵達「由治及興」的壯闊未來！

（本文最初於2023年12月5日發表於《思考HK》網站。兩年多來，尤其經歷宏福苑世紀大火等事件後，作者深感原文所探討的內容對當下的香港社會仍具有現實意義，因此進行了修訂與更新。在獲得授權後，現由《香港01》刊發此修訂與更新版。）

