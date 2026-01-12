帶 ‧ 路共享｜手編水滴，涓滴成河

帶路共享｜周敔瑤

回顧2025年，由籌備成立學校的「共享同學會」，到學校聖誕賣物會中進行温暖牌的手鈎編織——「水滴公仔」的義賣活動，我和同伴們的興奮之情實在難以言喻。儘管這是學會首度籌辦的活動，我們不僅成功引領同學體會到學會的宗旨，而且躬行實踐，走進社區，充分展現了共享基金會作為「超級聯繫人」的角色，有效連繫了個人、社區與世界。



此次義賣活動的構思源於上學年度，我和另外兩位青年大使Gigi和Isabel受到共享基金會於東帝汶啟動「直接飲用水項目」的啟發。我們決定以「水」為主題，希望能將關懷化作點點滴滴的力量，以手鈎編織傳遞理念，為社會作出貢獻。

儘管完成一顆「小水滴」需耗一小時，但這份滿載溫暖的手工藝品，承載着我們最真摯的祝願：願東帝汶及「一帶一路」沿線社區，都能享有安全飲用水的權利。我們渴望將這份在校園萌芽的善意，藉此由基金會轉化為實際行動，踏出支持國際人道援助的第一步。積少成多的「小水滴」與基金會的初衷緊密扣連，賦予愛與被愛更深層的意義。

作為基金會的青年大使，以及校內的共享同學會的主席，我深刻體會到「共享」過程中的真諦——那是夥伴間並肩同行、互助合作所獲得的滿足。義工之間的陪伴、協調與相互激勵缺一不可。回想起最初學習鈎編時，同學眼中滿是困惑：線團打結、針法混亂，我們不得不拆解步驟，反覆示範並手把手教學。

我記得有位同學數度拆線重織，灰心喪氣之際，我們便圍坐在一起，重溫製作水滴的初衷：當落後地區的人們在逆境中掙扎求存，身處幸福地區的我們，又怎能輕言放棄？正是這種共享的願景讓我們繼續堅持。當看到夥伴們從生疏的編織技巧到熟能生巧，目睹一隻隻可愛的「小水滴」誕生，那份成就感是任何言語都無法比擬的。我們共享的不僅是技能，更是堅持與團結精神。

從九月到聖誕假前夕的數月籌備，我真切感受到「共享」的力量。在聖誕賣物會，嬌小玲瓏的水滴人見人愛，學會成員們更是不遺餘力，向駐足的師生與家長講解藍色水滴與東帝汶項目的聯繫，以及基金會的工作如何超越單純援助，致力於培養社區自給自足的能力。一位校友動容地說：「你們讓我看到，關懷可以如此具體且富有創意。」這番話讓我們確信，共享是一種關於責任、創新與國際視野的價值。這份支持，不僅是對學會理念的肯定，也是對基金會務實工作的信任與認同。

最後，我由衷感謝共享基金會，為年輕人的熱誠提供堅實且意義深遠的行動框架；感謝劉校長的鼓勵，為我們的嘗試注入「強心針」；感謝指導老師們的循循善誘與支持。更重要的是感激每一位善長仁翁，你們的支持讓我們堅信，青年的創造力與善意能涓滴成河，匯聚成川流不息的「共享」力量。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路和柬埔寨金港鐵路等。

作者周敔瑤是共享基金會青年大使。



