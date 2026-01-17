來稿｜今時今日想成為一名立法會議員，應該如何部署？

來稿作者：乙亥



2025年立法會選舉成功勝利舉行，90位愛國愛港的立法會議員在由治及興的背景下順利誕生，五光十色的議會，定必能為香港帶來一番新景象。立法會投票率突破往屆紀錄，除證明當局宣講到位，拉票有功外，相信亦反映市民對參政議政的熱度上升。在政府大力的推廣下，普羅大眾對立法會議員服務社會的艱巨工作，以及是四年任期間總體的薪酬待遇，都有更深入的認識；以致身邊不少在學青年，都問及筆者：若想在完善後的選舉制度，以代議士一職一盡服務市民的心，應該如何部署？有見及此，作為「邊緣人」，筆者寫下小小觀察與諸分享，但切莫當成專業的人生規劃意見。



職能已轉型

開始先前，首先要明白立法會議員這一份職業的工作範圍及職效標準。立法會網站指，「根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第73條，立法會的主要職能是制定、修改和廢除法律；審核及通過財政預算、稅收和公共開支；以及對政府的工作提出質詢。立法會亦獲授權同意終審法院法官和高等法院首席法官的任免，並可向行政長官提出彈劾案，報請中央人民政府決定。」上述職能，是於1990年通過，按當時香港的立法議事空間及社會需求所設定。

但在30多年後，經歷大大小小社會事件，在特區政府的有效施政下，今日香港的政治現實總算出現良好質變。2026年的香港，在由治及興，高度彰顯行政主導的發展道路上，以往諸如質詢、彈劾、辯論等等的從前立法會議員繁累瑣碎、費時失事的負擔，現時已減輕不少。事實上，沒有了那些政治制衡及爭拗的議事廳，不單令行政立法關係大幅改善，亦讓一眾立法會議員，不論直選與否，也可更深入聚焦社區，發揮服務市民的初心。在這個背景下，進行高效優質議政，兼且展現個人服務市民的成果，乃是當下立法會議員的效績。

管理好期望

今日議事工作已由質詢辯論，轉移到高效配合，兩者所需的技能和心態亦有迴異。在講求行政立法良性互動的議事廳當中，一如剛上任的立法會主席李慧琼所說，議員要成為行政長官的最緊實的改革夥伴。筆者認為，未來立法會議員的職能，將集中於《基本法》第73條條中第8項「接受香港居民申訴並作出處理」，同時建設性，技巧性地監督和配合行政機關。

所以，若果正閱讀這篇文章的您，是因為在YouTube上看過一些激烈議事辯論發言，或是完善制度前那些針鋒相對的選舉論壇，而萌生出參政論政的想法，想像自己在議事廳中舌戰群雄、在鎂光燈前慷慨激昂，筆者會勸您三思。始終從政者不論在任何崗位，都要端正思想態度，同時要做好期望管理，不然想多了、做多了，落得一個「特立獨行」、「敢言」的形象，對於具有滿腔熱誠，希望長做長有、持續服務市民、為民發聲的您，實非好事。

愛國的優勢

對於立志成為代議士的莘莘學子，筆者對您只有一句寄語：請努力讀書。綜合2025年換屆選舉的各項觀察，包括候選政綱、口號、媒體報道重點，以及政圈內外的耳語點評，筆者認為，在「五光十色」的目標背景下，當局「揀卒」的衡量關鍵有三：家境，地區經驗，學歷。

在這三者之中，家境條件可謂「黃金優勢」，亦乃無可取代的「護城河」。祖父輩的愛國貢獻，下一代從旁觀察學習，受其言傳身教，自當有所感召，品德與愛國之心俱備，加上下一代作為接班人的資本基礎，對比一般「朝九晚六」的市民，家境優秀者的可作貢獻更深更廣，個人時間安排及工作條件也更多一分彈性。而且，在決定為民請命從政前，他們或已有與行政立法長期交流的經驗，十分適合為普羅大眾擔任代議士一職。若然您家境條件不俗，甚至是「愛國愛港」發展經濟的家族成員，那本文建議您應立即與相熟政界朋友表示有興趣參與政治。只要在這約兩年的時間，您能維持一定社會曝光程度，投入社會事務，包括特首選舉以及區議會選舉中有適當的參與，甚至直接參選區議員，而在當選後不出大錯，穩定地低調參政，那樣第九屆立法會，您應該可獲挑戰機會。

地區的考驗

地區經驗表面上看似「莫問出身」，能後天努力經營的一條路線，但實際操作上，地區路線需全心全身全程，事必躬親地投入，且沒有固定工時，社區突發事情或任何街坊詢問，都會期望地區人士的及時回應。再者，地區工作職場起步點亦相對較低，大多以社區幹事或議員助理開始，一板一眼的去進行「揼石仔」社區工作，薪酬待遇吸引力一般；晉升階梯上，地區路線多以「地區人士—區議員—立法會議員」進行鋪排，但中間亦涉及不同內外競爭：先是落腳選區的考慮，然後到區議會選區內的參選或委任競爭，最後到立法會選舉直選之爭——這裏的「過三關」，考驗從政者在自身群體內外的親和及統合力，由當區民政事務處的溝通接觸，一直到當區政團政黨、關愛隊、獨立人士的互相理解和安排，單是要滿足上述要求，便要有多年手腕歷練和政圈人脈的支持，或是大型政黨的背書。加上大大小小的KPI，形形色色的地區活動及居民交流，日復一日，換來的是四年一度參選區會立會的機會，當中亦有可能出現更適合為當區居民的服務的候選人，需要已有地區基礎的您為其做做助選配角，屆時亦會是一番個人靈魂考驗。

事實上，如今立法會「雙料議員」人數不多，而且高度集中在僅有20席的地區直選。這說明兩件事：第一，現在每個選區僅有兩席情況下，其中一席也很大機會被於大型政黨之內經營多年的地區人士所選上，變相作為新人的您只能力爭第二席，競爭非常大，太多不確定性。第二，地區經驗寶貴，治理含金量高，與市民日常的距離最接近，但在最頂層的代議士舞台上，卻會為個人政途發展印上「地區」標籤，對挑戰40席選委界及30席功能組別上的可轉化價值，筆者仍未看到明顯優勢，甚至可以說有機會因「地區」標籤，而失卻了更大的從政想像空間。故此，若然您具無窮無盡服務市民的心，且有屢敗屢戰、永不放棄的精神，在回報上亦不計較的話，地區經驗自可一試。

學歷的補足

三個條件中，「學歷」是您可靠後天努力去發展，而且具廣泛適用性及轉化價值的資本 —— 依筆者所見，學歷更會是未來愈發重要的條件。我們不妨先分析一下，「五光十色」的議會，應由什麼人組成，以及這些人又應具備什麼能力。

當中，我們或可從中央選拔幹部的方向，看出部分端倪。根據中共中央2019年修訂的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，於第10條 「拓寬選人視野和渠道，黨政領導幹部可以從黨政機關選拔任用，也可以從黨政機關以外選拔任用」的原文後，新增「注意從企業、高等學校、科研院所等單位以及社會組織中發現選拔。」；同時，在第57條中加入「強化專業素養考察，深入瞭解專業知識、專業能力、專業作風、專業精神等方面的情況。」如此鮮明的提出上述標準，是體現中央擇天下英才、將不同精英聚合在人民事業的目標。當然，立法會議員不是內地公務員體系的幹部，兩者之間可比性幾近為零，是Apples and oranges。不過，上述寥寥數字，也反映了未來中央對「人才」的要求能力及側重層面，當中會否亦間接成為考慮治港人才的參考？這一點確實有想像空間。

政治鍍金術

事實上，學歷會是最能量化展現議員客觀質素的標準。翻查立法會公布的議員履歷，粗略一算，今屆立法會擁有碩士學歷的人數最少超過六成，而具博士身份的，則佔約19%人。根據2017年外媒CNBC報道，Google員工對博士學位的也只有16%，甚可以說，立法會議員一職對學歷的要求，比起世界科企龍頭，過之而無不及。這裏道理其實也非常直接：將一群博士碩士聚在一個沒有爭拗的議會內，那議會通過的法案、提出的點子，自然會是學術含金量、專業度拉滿、科學性導向的好法案、點子。

肯定的是，若然您本身沒有家境、財力、地區資本，但又有着一顆想成為代議士的心，那麼學歷就是您最重要的一塊「政治叩門磚」。出身名牌大學，獲取高學歷者，不論是在直選、功能組別，還是在選舉界別，均有着「知識分子」，「尖子精英」的光環。若然您的學習重點及研究水平具相當程度的話，甚至可以將有關範疇視為您在議事廳中的權威。在獲取高學歷後，既可考慮走「學霸區議員」的形象路線，又可選擇走學術路線，以學者、研究員、智囊身份，在智庫中出謀獻策，或在報章上點評時事，以進入主流及當局眼中。

學歷亦可成為您投身專業的入場券：香港作為國際金融中心及亞洲專業服務樞紐，專業資格或金融服務的經驗，就是私人市場以至整體社會對您個人能力的認證，加上專業人士的收入，容許您有更多資本條件參與政治，不失為一條好的政途。若然走專業路線，筆者建議以科技導向為主，其次律師、會計師、醫生、核數師、工程師，以及銀行金融等工作，最好是需要有牌照的行業，以深化您的專業人士。勿選政務主任：雖則政務主任是大家口中的「人工高、福利好」，但行政與立法始終為兩個體系，而且除了得到穩健的收入，以及明確的晉升前景外，政務主任的工作對比代議政治的路線，少了一份服務市民的直接程度，對在考慮立法會議員一職的您，筆者建議避開這個糖衣枷鎖，以免迷失自己服務社會的熱誠。

從政的價值

至於大學方面，筆者首推香港大學。作為傳統政務官搖籃，香港大學出身的政界人物委實不少，而且港大舊生亦多偏好提攜師弟師妹，經常聽到不少政府部門、政黨領導，均以港大作為群體標籤，有接受過相同舍堂教育的，更可以是一脈相承。而且，有志投身政界的您，相信身邊圍繞的朋友也會對公共領域有一番想像，進入港大，不只是希望得到同門師兄弟幫助，有時候可能身邊的同桌，會是您未來助力推手之一。

有人會說，為什麼本科不選讀清華北大？筆者認為，若想在香港成為代議士，或在香港發展公共領域的事業，在香港讀本科還是比較有優勢。在香港讀書，會更方便你參與大大小小不同政經活動，獲得在大合照時出現於官商要人的背後的寶貴機會，亦有助發展人脈、爭取實習，以及培養政治觸覺。最重要，是於政治界別間的初步形象：在港大讀書，變成港大尖子，天子門生，優秀的您定可發揮精英分子的格調，成為公私兩界別均追求的人才，進可攻，退可守；但若然一開始便到清華北大讀書，反而有機會落得一個過於進取，目的性太強的印象，讓人有所忌憚，得了履歷，失了人和，未必是好事。北上進修，而於出了社會工作後再參與為佳，例如現屆立法會不少議員也有修讀的清華大學高級公共管理碩士課程，修讀完畢後不只獲取港大清華雙修的亮麗學歷，以及社會精英關係網絡，箇中更有於政經界受認證的社會意味，是精明的您值得考慮的一個選擇。

至於是否參與政黨，過往有不少大學生在求學時期已經參與政黨的青年團。在這邊筆者建議，正在求學時期的您可以考慮參與政黨所提供，而青年導向的活動，例如內地交流團、研習班等等，甚至加入成為其政黨的青年友好聯絡，亦無不可。但在加入成為正式黨員這一步，筆者認為還是可以待出來社會工作後再慢慢觀察。事實上，除了政黨之外，亦有不少社團、同鄉會、青年組織、聯會等等，都話或多或少發揮着政團的功能，這些路線也可以深入了解，太早加入政黨，反而有機會失去獨立人士或專業身份的另外優勢。當然若有政黨青睞，或黨中貴人支持，政黨不失為一個好選擇，但在這方面，決定因素便是您的個人能力及政治價值，所以在求學時期，最好深化個人的政治意識及維持適當曝光，讓自己有更多選擇、更多機會。

以上僅為一些個人觀察，在此祝各位未來代議士仕途蒸蒸日上。

作者筆名乙亥，一名普通香港市民，自以為遠離煩囂看透世事，其實只是「邊緣人」。



