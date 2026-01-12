北平鋒｜在百年未有變局中推進祖國統一大業

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。2026年伊始，委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人被強行控制並移送美國接受所謂「審判」，震驚世界。而後，美國又將目光瞄準格陵蘭島。白宮辦公廳副主任的妻子在社交媒體上發布了一張塗成美國國旗顏色的格陵蘭島地圖，配文大寫英文單詞SOON（意為「很快」）。這一幕更清晰地印證：沒有實力支撐的尊嚴，不過是紙糊的燈籠；缺乏底線約束的秩序，終究為強權玩弄。



一時之間，人心惶惶。人們恍然大悟，原來「百年未有之大變局」，不只是經濟增速的起伏，不只是科技革命的更叠，而是國際秩序、國際格局的深刻變化。

在這一背景下，中國的統一問題又再次吸引世界目光，引發廣泛的關注和討論。解決台灣問題始終是中國人自己的事。從鄭成功收復台灣，兩岸同胞共同抗擊日本殖民者，1949年分隔至今，無論政治如何變遷，無論外部幹涉勢力如何煽動，台灣是中國一部分的事實從未改變，14億多中國人民對國家統一的信念從未動搖。台灣問題，是中華民族復興路上最沉痛的歷史傷疤，也是最不可退讓的底線。

美國綁架別國總統、覬覦他國領土，玩的是地緣政治、世界霸權的遊戲，而中國人推進祖國統一，是歷史重任、民族使命、國際共識和法理必然。

面對波譎雲詭的國際形勢，面對執迷不悟的「台獨」分裂勢力和蠢蠢欲動的外部干涉勢力，我們沒有慌亂，更不會退縮。我們有全體中國人匯聚的智慧和力量作支撐，實現祖國完全統一的民意無比堅實、基礎無比雄厚、力量無比強大。

2025年，為何我們要隆重紀念抗戰勝利、台灣光復80周年？為何要設立台灣光復紀念日？答案很簡單：歷史從未遠去。當年，日本軍國主義試圖用刺刀割裂中華文明根脈，用「皇民化」運動抹去台灣人的中國認同，最終卻被中國人民用血肉之軀和不屈意志徹底擊碎。如今，某些勢力換了套路，用「民主」、「自決」的華麗辭藻包裝新的殖民邏輯，利用「台獨」意識形態洗腦民眾、綁架民意，妄想把台灣變成一顆釘子，卡住中華民族復興的咽喉。

但他們顯然忘了，今天的中國早已不是1937年的中國，中國人民的團結意志不是空洞口號，是堅不可摧的長城。當一國總統被公然「綁架」，當北約成員國的領土被盟友公然覬覦，我們更清醒地認識到：沒有強大的國防，就沒有主權的尊嚴；沒有敢打必勝的意志，就沒有和平的保障。我們不主動挑事，但絕不懼事；我們不威脅誰，但絕不允許誰威脅我們。台灣從來不是任何勢力的籌碼，它是中華文明不可分割的組成部分，是我們子孫後代必須守護的家園。當一個民族真正挺立起來，任何分裂企圖都將在歷史洪流中不堪一擊。

在這個變亂交織的世界，真正的智慧不是隨波逐流，而是守住底線；不是盲目對抗，而是團結一切可以團結的力量。我們堅信，只要14億多中國人民心往一處想、勁往一處使，只要我們繼續做好自己的事情——發展科技、振興經濟、強軍備戰、凝聚人心——任何驚濤駭浪都無法阻擋中華民族邁向偉大復興、實現祖國統一的步伐。

我們不急於一時求成，但我們從不放棄解決問題的最佳時機，而是將耐心交給歷史進程，交給同胞覺醒，交給時間推動。我們不懼任何風浪，因為我們身後，站着一個不可戰勝的民族。在百年未有之大變局中穩步推進祖國統一大業，是每一位中華兒女的神聖使命，是不可阻擋的歷史大勢。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

