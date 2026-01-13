北平鋒｜變亂交織的世界讓民進黨「抗中保台」牌徹底失靈

2026年開年，世界更加變亂交織。美國政府突襲委內瑞拉強行帶走委總統馬杜羅夫婦，更宣稱「格陵蘭應屬美國」，直言「美國必須『擁有』整個格陵蘭島」。當國際秩序的基石被一個國家隨意撬動，當領土吞並不再是歷史課本里的舊聞，世界看清：所謂「自由國際秩序」，不過是強權者手裏的橡皮泥，想捏成什麽形狀，就捏成什麽形狀。在這樣的世界裏，誰還相信美國會為台灣流血？誰還不明白「倚美謀獨」不過是一場自欺欺人的幻夢？



最近島內主流媒體開始發現，民進黨的「抗中保台」牌已難有生存空間。多年來，民進黨一直把台灣的未來押在華盛頓的承諾上，卻忘了美國的「承諾」從不是法律，而是可隨時交易的政治籌碼。特朗普政府將格陵蘭視為「戰略資產」、把加拿大看作「第51州」，連親密盟友的領土都要覬覦，何況台灣這個本就屬於中國的島嶼？很多人認為美國正「戰略收縮」，從阿富汗撤軍、自中東抽身、向歐洲勒索軍費，再到對華尋求「可控競爭」，意味着其戰略重心已從全球霸權轉向本土優先。台灣，從來不是美國的核心利益。曾經「倚美謀獨」在台灣或許還有些市場，但如今若還指望美國為台灣拼命，未免天真得可笑。民進黨總以為自己是棋手，實則不過是別人棋盤上微不足道、隨時可棄的小卒子。

進入2026年，充滿不確定性的世界，唯有中國提供着最大的確定性。中國通過自身的穩定發展，向世界提供這份稀缺的價值，也彰顯出推動構建人類命運共同體的深刻現實意義。面對無序與挑釁，中國選擇以理性與智慧回應。我們組織「正義使命—2025」演習，既是為了震懾「台獨」：台灣是中國的一部分，絕非「主權實體」，更不是「國家」；也是為了警告外部干涉勢力：台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力指手畫腳。我們深知，真正的統一，靠人心凝聚、靠實力支撐、靠時間沉澱。我們以全球最完整的工業體系、世界領先的5G與新能源技術、不斷壯大的航母編隊與高超音速武器，向世界宣告：中國無需靠侵略擴張證明自身價值，只要持續穩步發展，就能讓所有投機者明白——與歷史潮流對抗，就是與未來為敵。民進黨仍活在2016年以來的幻想裏，以為只要煽動「反中情緒」就能贏得選舉，只要依附美國撐腰就能「維持現狀」。2025年台灣民間民調顯示，52.2%的民眾不滿意賴清德施政，不滿意度連續6個月超過五成。他們依舊執迷於鼓吹「去中國化」，殊不知，他們不是在「保台」，而是在把台灣推向經濟孤立、安全真空的深淵。

九三閱兵亮相的一系列先進武器裝備告訴世界：中國有能力、有決心、有實力，捍衛每一寸領土主權。更重要的是，我們已用發展贏得了人心。當格陵蘭島被美國覬覦、許多國家在美軍壓力下噤若寒蟬、國際秩序面臨崩亂之際，民進黨當局的「抗中保台」還能撐多久？在當今世界，真正的安全從不是靠外力撐腰，而是靠內力強大。中國從未選擇「吞並誰」，而是選擇讓自己變得「不可撼」。深刻複雜的世界變局中，民進黨的「抗中保台」牌已徹底失靈、淪為過去式，「倚美謀獨」已成為一觸即破的泡沫，沒有市場、沒有人心、更沒有未來。台灣唯一的出路，就是認清現實，回到「一個中國」原則上來。

在更加變亂交織的世界裏，我們化危為安，轉危為機，苦練內功，團結成一塊鋼板，正以內部高度的確定性應對外部的不確定性。做好自己的事，在驚濤駭浪中堅持推進祖國統一大業，這便是當下最堅實的確定性，最鮮明的歷史走勢。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



