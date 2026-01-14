園遊．杏林｜醫管局支援服務中心投入運作　臨床服務背後的支柱

園遊．杏林｜羅振邦醫生

走進醫院病房，映入眼簾的是醫護人員整齊的工作服、病人整潔衣物、潔白床單，以及剛送至病房熱騰騰的餐膳。看似平凡的細節，卻是病人治療與康復過程中不可或缺的一部分。醫院提供潔淨被服與營養均衡的膳食，既讓病人得以安心休養，又為康復提供充足支援。背後依靠的除了一班默默耕耘的同事外，還有一套完善系統保持運作，以確保每天數以萬計的被服與餐膳能準時送達。



位於東涌的醫院管理局支援服務中心的中央洗衣工場和中央食品製作組正正承擔這些重要工作，確保病人能在潔淨舒適環境中接受治療，並獲得安全、營養充足兼品質良好的膳食。中心於2024年竣工，並於去年起分階段投入服務。中心引入大量自動化系統及機械人技術，大幅提升效率，預計全面投入服務時可承擔醫管局約一半後勤服務量，成為公營醫療的重要後盾。

中央洗衣工場

守護醫院衞生

工作服、病人服、床單、被套，這些每天在醫院中接觸到的被服都需要嚴謹洗滌與消毒。中央洗衣工場佔大樓三層，設計符合醫療衞生級別，並設有全港首部自動污衣分類系統──系統先以機械臂夾起被服，再利用配備人工智能的 X光探測儀偵測是否藏有異物，例如原子筆、剪刀或其他細小物件，最後透過無線射頻識別技術，將被服分類放入不同吊袋運送。這套自動化系統大幅提升效率，並減少人力資源消耗。

此外，工場亦開發了全新的洗衣及被服管理系統，協助監察流程及數據分析，並與硬件設備互相配合，進一步提升自動化效能。工場採用單向工作流程，確保「潔衣區」與「污衣區」明確分隔，避免乾淨被服受污染。

工場更設有由中心與供應商共同研發的自動化機械臂，將被服疊放入籠車後再利用機械人運送，減低因搬運重物造成的勞損。這些技術不僅提升效率，同時亦保障員工健康。中心全面啟用後，工場每年可處理約3,300 萬公斤被服，相當於醫管局約一半被服供應。

中央食品製作組

康復路上營養支援

每天送往病房的餐膳，從食材挑選、烹調、包裝至速涼儲存，背後都由中央食品製作組負責。製作組採用現代化生產線及速涼烹調技術，各工序均由自動化系統協助和監控，以確保營運效率與食品安全。

在食物生產方面，製作組會使用由專業團隊設計的標準化食譜，為病人提供營養均衡並配合治療需要的膳食。除了安全與營養外，團隊在食物味道上亦花了不少心思，務求令病人能享用高品質且口感佳的食物。

全面投產後，中央食品製作組每年可提供1,470萬份病人餐膳，約佔醫管局總需求的一半。部門亦於2025年11月通過ISO 9001品質管理系統認證及ISO 22000食品安全管理系統認證，進一步確保食物品質及安全。

後勤支援不可或缺

從被服至病人餐膳，看似平凡小事，卻是臨床服務背後不可或缺的支柱。中央洗衣工場和中央食品製作組透過標準化流程確保被服潔淨、膳食安全高質，為病人提供舒適照護體驗。

這些後勤支援既讓醫護人員能專注臨床工作，亦能讓病人安心接受治療，充分體現醫管局「以人為先、專業為本、敬業樂業、群策群力」的核心價值。

作者羅振邦醫生是九龍西醫院聯網總監。



