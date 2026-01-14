北平鋒｜世界之變催生台灣之變

世界正在以一種前所未有的方式發生變化，科技顛覆舊秩序，地緣重塑新版圖，經濟鏈斷裂又重組。但最深刻的變局，在人心轉向。美國總統特朗普近日在《紐約時報》採訪中釋放的相關信息，讓島內民眾愈發感知到美國對台影響力的式微。台灣，這個曾被當作棋子、籌碼、戰略跳板的小島，正被時代推到一面鏡子前：台灣是誰的附屬品，還是自己命運的主人？



這面鏡子照出了台灣社會的劇烈變化。過去10年，民進黨用「抗中保台」編織的恐懼敘事，正在被真實的生活圖景逐一撕碎。台灣美食家梁幼祥去年帶美食團赴陸旅行，團中一半是綠營支持者，他們親身見證大陸發展後驚呼「原來大陸的高鐵有靠背」、「酒店客房到處都已經充分地運用AI機器人」。當團員發現大陸的電動汽車充電10分鐘就能行駛200多公里，在福州三坊七巷吃到與台北一模一樣的香煎豬肝，在雅安看到古雅與現代交融的文明圖景，他們沉默了——不是被說服，而是被現實擊中。

國民黨主席鄭麗文願赴大陸，正因她看清，賴清德困守台北，連「過境」美國都遭阻，而大陸早已不是民進黨抹黑下的「各種不堪」，而是科技發展日新月異、綜合實力穩步提升的真正強大。民進黨還在用「芒果乾」、「抹紅」製造仇恨，但民眾早已不買賬，因為沒人願意為一場虛妄的戰爭，犧牲孩子的未來、家庭的生計、生活的安寧。

因變而變，是台灣唯一選擇。當大陸用軍演證明「不急着打，但隨時能打」，台灣作為籌碼的價值正在加速貶值。當AI普及打破「信息繭房」，當年輕世代用手機看見真實的大陸，台灣青年正在找回理解對岸的能力、自我認知的坐標。台北商業大學前校長張瑞雄說得中肯：「將所有與對岸的接觸都貼上『統戰』標簽，即產生反效果。」真正的韌性，從不是靠調查學生、污名化創作者得來的，而是建立在敢聽不同聲音、敢承認「對方活得很好」的胸襟上。兩岸經貿文化論壇可能重啟，正是理性的回歸。台灣的未來，不在「反中」口號裏，而在如何與大陸共同發展——不是當敵人，而是融入發展大局；不是靠恐懼維系安全，而是靠理解建立互信。

如何正確認識大陸，如何正確看待大陸的快速發展，如何正確認知民族的核心利益，這始終是擺在台灣社會面前的關鍵問題。這些問題的答案，不在華盛頓的智庫報告裏，不在民進黨的選舉文宣中，而在那些吃過福州佛跳墻的台灣遊客的心裏、在那些看到大陸工廠全自動流水線的台商心裏。世界變了，台灣若還活在過去那種錯覺、迷思的恐懼裏，終將被時代拋棄。唯有放下執念，正視現實，讓理性回歸，才能在這場百年變局中，守住自己的尊嚴與未來。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

