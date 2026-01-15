我的九龍城｜社區客廳：重燃香港的草根精神

我的九龍城｜利哲宏

我在土瓜灣長大，記得以前鄰里之間就像家人一樣。大門經常打開，逢年過節或遇上緊急情況，各家各戶都會毫不猶豫地互相幫忙。家長們會替對方照顧小孩，一起分享飯餸，那份由街坊友情凝聚而成的溫暖，就是我年少時所珍惜的香港精神。



然而，隨着急速的經濟發展和城市擴張，我們的社區連結逐漸式微。樓價飆升、人口流動頻繁，社區被不斷稀釋，令不少草根家庭被困於劏房之中——這些狹窄的居住空間，根本難以孕育我昔日所熟悉的那種鄰里情。

正是在這樣的背景下，「社區客廳」計劃應運而生，重新點燃共住共享的精神，為在侷促居所中掙扎的家庭帶來希望。

社區客廳的理念

行政長官在《2023年施政報告》中提出「社區客廳先導計劃」，並同時啟動一項長期研究，專門應對劏房問題。這些客廳並不只是實體空間，它們還提供：共享茶水間及飯廳，讓居民可以一起煮食、同桌用膳；共用房間，用作功課輔導、興趣班及小組活動；各類資訊講座及轉介至社區服務；由商界及非政府機構提供的支援，包括食物捐贈及義工補習服務。

計劃於2023年12月正式展開，體現了政府、商界及社區三方協作的精神。它的使命看似簡單，實則深遠：在改善草根家庭生活質素的同時，重建昔日定義香港的那份社區凝聚力。現時在我所屬的選區內，由政府資助的社區客廳，已按照我的分類擴展為三種類型。

三種類型的社區客廳

1. 政府資助的社區客廳

在我所在的地區，現時共有四個社區客廳——土瓜灣、紅磡、高山道及馬頭角——為居民提供重要支援。它們的場地設施包括：接待處及面談室；共用客廳空間，可作自修及活動用途；共用廚房及飯廳；自助洗衣設施、淋浴間、兒童角、閱讀室，甚至運動設施。

值得一提的是，在去年7月益豐大廈停電期間，這些社區客廳發揮了無可替代的作用，為住戶提供暫避的地方、生活秩序及彼此陪伴。它們不單是臨時庇護所，更是展現韌性與互助精神的「心靈避風港」。

2. 私人團體資助的社區客廳

一個突出的例子是由香港明愛營運、以私人資金支持的HUB13。它位於土瓜灣著名的「十三街」區內，設有多元文化設施，其中包括為少數族裔家庭而設的清真廚房。

HUB13裏分別設置了清真與非清真廚房，令不同背景的居民都能安心使用。節日慶祝活動在此匯聚，不同族裔的家庭一同參與，本地居民亦因此有機會接觸和認識多元文化。我本人曾在這裡合辦與健康相關的活動，親眼見證到文化交流如何強化社區連繫。

3. 個人業主自資的社區客廳

在與我辦事處同一條街上，有一個雖小卻極具意義的社區客廳——「一點心意」。這個地方原本是一間車房，後來業主基於社會責任感，把它改造成一個共享空間。

此場地現時已成為附近業主立案法團及大廈管理委員會開會的場所，也是不少街坊聚會的據點，為以往缺乏公共空間的居民提供了聚首之地。業主的初心，是希望重燃鄰里之間的情誼，這正好說明政府政策可以在社會上產生漣漪效應，引發更多由下而上的善行。

社區客廳計劃，遠不止是一項政策試驗。它是一場重建鄰里情、喚回香港集體記憶的行動。透過為草根家庭提供的不只是活動空間，而是一份「有所歸屬」的感覺，社區客廳讓居民重拾尊嚴、快樂與家庭和諧。

香港一向是匯聚不同階層與背景人士的城市，但只要社區精神堅實，我們就能確保香港不只是一個滿佈高樓的城市，更是一座充滿關懷的家。社區客廳提醒我們，只要同心協力，香港就能成為真正容納眾人、彼此照顧的安樂窩。

